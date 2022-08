E-Rezepte: St.Galler Start-up OnlineDoctor lanciert Pilotphase

TELEMEDIZIN E-Rezepte vom Online-Doktor: St.Galler Start-up lanciert Pilotphase Apotheken und Ärzte wollen in der Schweiz ein elektronisches Rezept anbieten. Das St.Galler Telemedizin-Unternehmen OnlineDoctor startet nun einen Pilotversuch mit neun Apotheken. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für manche Medikamente ist ein Rezept eines Arztes nötig. Das soll nun auch elektronisch gehen. Bild: Christian Beutler/ KEYSTONE

Die Coronapandemie hat der Digitalisierung einen Schub gegeben, gerade auch im Gesundheitswesen. Telemedizin, Gesundheits-Apps oder Medikamentenversand sind weit verbreitet. Das hat auch Telemedizin-Anbietern wie dem St.Galler Start-up OnlineDoctor Auftrieb gegeben. Über die App von OnlineDoctor beurteilen Hautärzte Bilder, die Patientinnen und Patienten von verdächtigen Hautstellen übermitteln. «Doch es fehlt ein Puzzleteil», sagt Wolf.

«Die Ärzte können sagen: Das ist ein Ekzem, aber sie können dazu kein Rezept verschreiben, das die Patienten in ihrer Apotheke einlösen können.»

Das soll sich nun ändern. OnlineDoctor startet einen Pilotbetrieb. Die Hautärztinnen und Hautärzte, die mit der App arbeiten, können nun ein E-Rezept ausstellen, das digital versandt und in neun Apotheken in der Schweiz – darunter auch zwei in der Stadt St.Gallen – eingelöst werden kann. In den nächsten Monaten sollen wichtige Erfahrungen gesammelt werden. «Vor allem auch über die Abläufe bei den Apotheken», sagt Wolf. Denn die Entwicklung eines E-Rezepts sei ein Gemeinschaftsprojekt. Die Apothekengruppe Galenica und deren Technologie-Tochter HCI Solutions sind ebenso beteiligt wie die HIN AG, die vor allem im Bereich Kommunikation und Datenschutz Lösungen für das Gesundheitswesen bietet.

Branche will das E-Rezept

Tobias Wolf, Mitbegründer von onlinedoctor.ch. Bild: Benjamin Manser

Hinter dem Projekt stehen Branchenverbände wie der Ärztegesellschaft FMH oder der Apothekerverband Pharmasuisse. «Es ist wichtig, dass diese Verbände im Boot sind», sagt Wolf. «Denn es geht darum, einen Standard zu erreichen, mit dem alle arbeiten können.» Denn das E-Rezept soll eines Tages von jedem Hausarzt ausgestellt, und in jeder Apotheke gelesen werden können. «Deshalb ist Sicherheit sehr wichtig. Es muss auch sichergestellt werden, dass Rezepte nicht mehrfach verwendet werden.»

Für einen Pilotbetrieb bringe OnlineDoctor gute Voraussetzungen mit.

«Wir haben ein Netz von 130 Dermatologen, die bereits mit unserer digitalen Plattform arbeiten und Patienten digital behandeln und wir arbeiten bereits mit Apotheken zusammen.»

Gespannt ist er insbesondere darauf, wie viele E-Rezepte tatsächlich gebraucht werden. Die angeschlossenen Dermatologen beurteilen die Bilder und Nachrichten der Patienten. «In dringenden oder unsicheren Fällen raten sie zu einem Besuch in der Praxis», sagt Wolf. Doch in rund 80 Prozent der Fälle reiche der digitale Weg aus, um eine Diagnose zu stellen und eine Behandlung vorzuschlagen. «Oft reichen nicht verschreibungspflichtige Arzneien oder kosmetische Produkte aus.» Ein Rezept wäre also nicht nötig. «Es kann aber hilfreich sein, vor allem, wenn man die Medikamente über eine Online-Apotheke bestellen will.»

In Deutschland soll E-Rezept bald kommen

Auch für die Thurgauer Online-Apotheke Zur Rose liegen die Vorteile des E-Rezepts auf der Hand: «Für den Patienten ist es bequem, es ist fälschungssicher, minimiert Medienbrüche und entlastet dadurch nachweisbar das Gesundheitssystem», sagt Sprecherin Lisa Lüthi. Mit ihrem eigenen E-Rezept sei Zur Rose seit 20 Jahren führend. Allein 2021 seien 200000 E-Rezepte abgewickelt worden. Die Zur-Rose-Lösung erlaubt es Ärzten, die Rezepte direkt an Zur Rose zu schicken. Allerdings haben die Patientinnen und Patienten so nicht die Möglichkeit die Apotheke auszuwählen, wie die bei einem nationalen Standard möglich wäre. «Die Zeit ist reif, dass sich die verschiedenen Akteure des Gesundheitswesens auf einen schweizweiten Standard verständigen», sagt Lüthi.

Die Versandapotheke zur Rose hofft auf die Einführung des E-Rezepts in Deutschland. Bild: PD

Genau diese Rolle als Standard strebt das neue Projekt an. Mit wichtigen Branchenverbänden und Akteuren im Rücken ist es breit abgestützt. Demnächst soll auch der Telemedizinanbieter Medi24 einen Pilot starten. Trotzdem gibt es für die Schweiz noch keinen nationalen Standard.

Zur Rose setzt auf deutsches E-Rezept

In Deutschland soll ein solcher aber demnächst ausgerollt werden. «Dort war die Zur Rose-Gruppe bei der Entwicklung des digitalen Verordnungsprozesses führend. Zudem stellt sie als Partnerin von IBM einen Teil der Infrastruktur sowie den Betrieb und Support der Hard- und Software-Komponenten bereit», sagt Lüthi.

Zur Rose wartet schon lange darauf, dass das deutsche E-Rezept kommt. Als es erstmals angekündigt wurde, erlebte die Aktie des Frauenfelder Unternehmens einen Höhenflug. Seither wurde das E-Rezept aber mehrmals verschoben - und der Aktienkurs fiel. Trotzdem erhofft sich Zur Rose davon eine gute Position im deutschen Markt.

Seit über zwei Jahren ist auch OnlineDoctor auf dem deutschen Markt. «Die genauen regulatorischen Anforderungen sind in Deutschland anders. Doch die Erfahrungen, die wir jetzt in der Schweiz machen, werden uns sicher helfen. So sind wir in der Pole-Position, wenn das deutsche E-Rezept kommt», sagt Tobias Wolf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen