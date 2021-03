TECHNOLOGIE VAT baut Marktführerschaft im Wachstumsmarkt aus Der Haager Konzern liefert Vakuumventile an die Produzenten von Solarpanels oder Mikrochips. 2020 setzte VAT 20 Prozent mehr um. Und dieses Jahr will man noch schneller wachsen. Kaspar Enz 04.03.2021, 18.00 Uhr

Die Haager VAT liefert Vakuumventile vor allem an die Halbleiterindustrie. Bild: PD

Wer vor einem Jahr Aktien der VAT Vakuumventile AG kaufte, kann sich freuen. Die Papiere des Haager Konzerns galten zuletzt als Börsenstar, aus gutem Grund: Um die 120 Franken kostete die Aktie im März 2020. Gestern war sie rund das Doppelte wert. Und das, obwohl der Kurs einige Punkte verloren hatte, nachdem das Jahresergebnis bekannt wurde.

Umsatz um ein Fünftel gestiegen

Dabei kann sich dieses sehen lassen. Der Hersteller von Vakuumventilen hat den Umsatz um über einen Fünftel auf 692 Millionen Franken gesteigert. Das Betriebsergebnis (EBITDA) ist auf 217 Millionen gestiegen. Zum höheren Gewinn hätten auch Prozessoptimierungen beigetragen.

Zugenommen hat auch die Zahl der Mitarbeitenden, weltweit um rund 200 Vollzeitstellen auf über 2000. Während zwar auch die in Haag hergestellten Produkte mehr Nachfrage verzeichnen, sei der grössere Teil des Wachstums vom Werk in Malaysia bewältigt worden, sagte CEO Mike Allison an der Präsentation des VAT-Jahresergebnisses. Asien ist mit 53 Prozent des Umsatzes unterdessen auch die wichtigste Region für VAT.

Digitalisierung treibt Wachstum

Mike Allison, CEO der VAT Vakuumventile AG. Bild: PD

Die VAT stellt Vakuumventile her, die vor allem in der Halbleiterindustrie eingesetzt werden, zur Produktion von Mikrochips und anderen elektronischen Komponenten. Mit der Digitalisierung ist der Markt auch 2020 weiter gewachsen, trotz der Coronapandemie. Diese hat auch den Betrieb der VAT nur kurz gestört. «Lediglich unser Werk in Malaysia stand während zweier Wochen still, sonst konnten wir überall weiter arbeiten», sagte Allison.

Und gerade in der Halbleiterbranche hat die VAT ihre Marktführerschaft ausgebaut. Der Marktanteil stieg hier von 65 auf 70 Prozent. In allen Marktsegmenten zusammen stieg der Anteil 2020 erstmals über 50 Prozent. Ein wichtiger Grund für die Dominanz der VAT im Markt sei einerseits der Ruf als zuverlässiger und flexibler Lieferant. Noch wichtiger seien aber die Investitionen in die Weiterentwicklung der Produkte und der Technologie. «Wir sind technologisch führend in einer Industrie, in der dies der entscheidende Faktor ist», sagte Allison.

Solarbranche zurückhaltend

Mit dem Wachstum der Halbleiterindustrie konnten die anderen Marktsegmente nicht mithalten. Die Solarbranche hielt sich auch wegen Corona mit Investitionen zurück. Auch Teile der Flachbildschirmbranche investieren weniger. Gesunken sei der Absatz der VAT in der Automobilindustrie.

Aufwärtstrend geht weiter

Doch während der Markt im Bildschirmsegment weiter schrumpfe, erwartet VAT im Solarbereich dieses Jahr wieder ein Wachstum. Mit genauen Prognosen hielt sich Allison wegen der andauernden Pandemie noch zurück. Doch die Signale seien positiv, VAT könnte 2021 noch stärker wachsen als 2020. Die Bestellungen haben im letzten Quartal 2020 noch einmal zugenommen. Und diese Resultate wurden in den ersten Monaten dieses Jahres noch einmal übertroffen.

So dürfte auch dieses Jahr das Wachstum der Halbleiterindustrie den Haager Weltkonzern mitreissen. Die Coronapandemie habe die Entwicklung noch befeuert. «Covid löste in vielen Industrien einen Digitalisierungsschub aus», sagte Mike Allison. Der Bedarf an Mikrochips und anderen elektronischen Elementen dürfte also weiter zunehmen. Und damit auch die Bestellungen bei VAT.