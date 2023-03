Schmerz und Enttäuschung: Huber+Suhner bricht mit Russland

Technologie Schmerz und Enttäuschung: Huber+Suhner bricht in Russland alle Zelte ab Nach jahrzehntelanger Aufbauarbeit ist der russische Markt kein Thema mehr für Huber+Suhner. Zumal Russland mit dem Krieg auch eine Energiekrise vom Zaun gebrochen hat. Geschäftlich läuft es dem Herisauer Technologiekonzern ziemlich rund, doch bezüglich Umsatzprognose geht der Chef in Deckung. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 07.03.2023, 15.19 Uhr

Präzisions-Multicoax-Verbinder von Huber+Suhner. Bild: Rene Niederer/PD

Im Frühling 2013, also vor exakt zehn Jahren, hatte es noch zuversichtlich getönt aus der Konzernzentrale in Herisau: Huber+Suhner rechne in den kommenden Jahren mit grösseren Aufträgen aus Russland, hiess es, und zwar in erster Linie von Zug- und Lokomotivherstellern und deren Zulieferern. Unter anderem war Huber+Suhner damals der bisher einzige ausländische Kabelhersteller, dessen Produkte die Anforderungen der staatlichen russischen Bahngesellschaft RZD erfüllten.

Tatsächlich erhielt das Unternehmen in der Folge Aufträge, beispielsweise 2015 zur Lieferung von Kabeln für russische Metrozüge während drei Jahren. Doch diese Zeiten sind passé. Schon im Frühling 2022 hiess es seitens Huber+Suhners, man habe wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine das Geschäft mit den Russen eingestellt. Und nun kommt es noch dicker: Die Firmenleitung hat entschieden, sich aus dem russischen Markt ganz zurückzuziehen.

Vorwürfe an die Adresse der Russen

«Es schmerzt, das aufzugeben», sagte an der Bilanzpressekonferenz Konzernchef Urs Ryffel. Man habe während über 20 Jahren den russischen Markt aufgebaut und erfolgreich entwickelt. Mit dessen Aufgabe gehen Huber+Suhner Verkäufe von über 20 Millionen Franken oder rund 2,5 Prozent des Konzernumsatzes verloren. «Wir hatten eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit unseren russischen Vertriebspartnern», bilanziert Ryffel. «Die sind jetzt natürlich enttäuscht von uns.»

Trotzdem gab es am Rückzugsentscheid nichts zu rütteln. Zumal Huber+Suhner den Ukraine-Krieg und damit Russland unmittelbar verantwortlich macht für weiteres Unbill: «Dieser Krieg provozierte eine Energiekrise und einen massiven Anstieg der Energiekosten in einem bereits inflationären Umfeld», schreiben Ryffel und Verwaltungsratspräsident Urs Kaufmann im Brief an die Aktionärinnen und Aktionäre.

Huber+Suhner-Chef Urs Ryffel. Bild: PD

Dabei hatte sich Huber+Suhner im Export nach Russland eine «gute Position» erarbeitet, wie Ryffel sagt. Bei Kabeln für die Bahnindustrie sei man die Nummer eins gewesen, sie hätten zwei Drittel bis drei Viertel zum Russland-Umsatz beigetragen. Erfolgreich gewesen sei man ausserdem mit Kabeln für Rechenzentren.

Verzicht auf eine Umsatzprognose

Erfolgreich war Huber+Suhner auch 2022. Ein Rekordumsatz folgt auf 2021, jenem Jahr, in dem man die Coronakrise in den meisten Teilen der Welt ausser in China hatte überwinden können. Die Ergebnisse wurden annähernd gehalten, doch wegen des deutlich erhöhten Umsatzes rutschte die operative Marge etwas zurück, von 12,1 auf 10,8 Prozent. Damit liegt Huber+Suhner freilich immer noch oberhalb der Mitte des Zielbands von 9 bis 12 Prozent, und in diesem gedenkt Ryffel auch 2023 zu landen.

Eine Umsatzprognose fürs laufende Jahr gibt er noch nicht ab. Die Sicht sei noch zu verschwommen. Dies sehe man auch bei den Kunden, die sich mit Prognosen über ihre Bestellungen zurückhielten. Huber+Suhner kann aber nach einem Auftragseingang, der 2022 leicht über dem Umsatz lag, von einem Auftragsbestand von 300 Millionen Franken zehren.

Wo der Chef das Potenzial unterschätzt hat

Mit seinen Kabeln, Steckern, Antennen usw. sieht sich das Unternehmen in vorteilhafter Lage, um weiterhin von Megatrends zu profitieren. Dazu zählen zum Beispiel Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge. Ryffel räumt ein, er selbst sei zu Beginn dieser Entwicklung «wenig enthusiastisch» gewesen und habe solche Stationen als «Nische» erachtet.

Mittlerweile aber habe man die ursprünglichen Zwischenziele schon übertroffen, und es bestehe ein hoher Bedarf daran, Autos, Lastwagen, Busse oder Boote innert 15 bis 20 Minuten laden zu können. Laut Ryffel ist es für Huber+Suhner «egal», ob die Antriebskraft aus einer Batterie oder aus einer Brennstoffzelle kommt: «Am Ende geht es um einen Elektromotor», und für die Verkabelung bietet das Unternehmen die erforderlichen Produkte an.

Eine ähnliche Entwicklung nehmen könnten Radarantennen für fortgeschrittene Fahrassistenzsysteme. Zwar sei der Umsatzanteil solcher Antennen noch gering, aber Huber+Suhner habe bereits Verträge mit weltführenden Autoherstellern und -zulieferern unterzeichnet für die Entwicklung und Herstellung solcher Produkte.

Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen eine Dividende von 2.10 Franken (im Vorjahr 2 Franken) erhalten. In den Verwaltungsrat hinzugewählt werden sollen Marina Bill und Kerstin Günther. Bill arbeitet seit 25 Jahren für ABB und ist Spezialistin für Robotik und Energie, Günther hat langjährige Erfahrung in Telekommunikation und IT.

