Technologie Kabel, Stecker und Antennen: Huber+Suhner ist überall an Bord Elektroautos, Züge und Satelliten sind drei der Märkte, an denen der Herisauer Technologiekonzern an der Spitze mitmischt. Davon sollen auch die Konsumentinnen und Konsumenten profitieren. Thomas Griesser Kym 24.09.2022

Für viele Fahrgäste ein Muss: Telefonieren und surfen im Zug. Das geht auch dank Produkten von Huber+Suhner. Bild: Gaëtan Bally/KEY

Es ist eines der grössten Ärgernisse für Bahnfahrgäste, wenn nicht gar das grösste: wenn im Zug das Wi-Fi ruckelt oder es gar keins hat. Das sagte am Kapitalmarkttag 2022 des Technologiekonzerns Huber+Suhner in Herisau CEO Urs Ryffel. Und er kennt die Zahlen: Heutzutage böten lediglich 10 Prozent aller Züge Internetverbindung. In der Schweiz seien es etwas mehr, während andere Länder noch bei null stünden.

Diese Engpässe zu beseitigen, dabei wittert Huber+Suhner mit seinen Kabeln, Steckern und Antennen Geschäftschancen. Die Lösung lautet: Das Gateway wird direkt in die Dachantennen auf den Zügen eingebaut statt mit Kabeln an­gebunden. Denn je länger die Kabel, desto grösser der Signalverlust. Ein weiterer Baustein ist, die Dachantennen statt mit einem Slot mit Slots für zwei oder noch mehr SIM-Karten – in der Schweiz je eine für Swisscom und für Sunrise – auszurüsten. Zwei Telekomanbieter statt nur einer, das führe zu einer viel besseren Signalstärke.

«Hunger nach Daten» macht Huber+Suhner satt

Generell ist der «Hunger nach Daten» gut für Huber+Suhner, so sieht es der Konzern. Alle drei Jahre verdoppelt sich das weltweite Datenvolumen, pro Sekunde werden global rund 130 Geräte mit dem Internet verbunden. Aktuelle und kommende Megatrends wie E-Mobilität oder autonomes Fahren fördern die Nachfrage nach Komponenten und Systemen der optischen und elektrischen Verbindungstechnik, wie sie Huber+Suhner entwickelt, produziert und vertreibt. Dabei spielt die Kundennähe eine wichtige Rolle, wie Ryffel sagt – auf das dichte Netzwerk aus Produktionsstandorten und Verkaufspunkten in vielen Ländern verweisend. Was auch deshalb unabdingbar ist, weil Huber+Suhner global aktiv ist, mit den USA als grösstem Markt, gefolgt von Deutschland und China.

Jedoch: Die Technologie und die Märkte verändern sich rasant, darum ist es zentral, Trends zu erkennen und die richtigen Innovationen zu entwickeln. Ryffel formuliert es so:

«Wir können nicht auf die falschen Pferde wetten.»

Auch deshalb liegt das Schwergewicht auf kundenspezifischen Produkten, Huber+Suhner gibt 6 Prozent (früher 4 Prozent) des Umsatzes für Forschung und Entwicklung aus. Zudem werden immer wieder technologische Lücken gestopft durch selektive Zukäufe kleinerer Technologiefirmen.

Der Traum vom autonomen Fahren

Im Strassenverkehr will Huber+ Suhner beispielsweise punkten mit Schnellladestationen, an denen mit gekühlten Kabeln ein Elektroauto innert einer Viertelstunde geladen werden kann. Solche Stationen von Huber+Suhner sind vor allem in den USA in Betrieb, und als nächsten Schritt hat man ein Schnellladekabel für Lastwagen entwickelt. Weiteres grosses Thema ist das autonome Fahren, das unter anderem eine drahtlose Kommunikation zwischen den Fahrzeugen erfordert. Hierfür ist Huber+Suhner beispielsweise mit Radarantennen dick im Geschäft.

Huber+Suhner-Chef Urs Ryffel. Bild: Ennio Leanza/KEY

Der Vorteil: Das Ausrüsten von Autos ist ein Massenmarkt. Der Nachteil: Noch sind viele Punkte offen, zum Beispiel rechtliche Fragen zur Haftung bei Unfällen. Für Ryffel ist deshalb klar:

«Die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Systems ist der Schlüssel.»

Rein technisch sieht Huber+Suhner weniger ein Problem. Heute gibt es Fahrzeuge, deren Technik die Fahrerin unterstützt. Bis 2030 sollte laut dem Konzern hochautomatisiertes Fahren, bei dem sich die Fahrerin vorübergehend von der Fahraufgabe abwenden kann, möglich sein. Für die vollautonome Steuerung durch das System, was den Fahrer zum Passagier macht, dürfte es noch etwas länger dauern.

Das grosse Geschäft mit den Satelliten

Ein weiterer Megatrend sind Satelliten. Einst vor allem Sache der Nasa und der ESA, wird dies mehr und mehr ein kommerzielles Geschäft. Satelliten lassen sich nutzen für die Telekom­munikation, für Sicherheitsaufgaben, zur Überwachung von CO 2 -Emissionen, sie liefern Daten zur Planung von Wind- und Solarparks. Die Kosten für den Launch von Satelliten sind dramatisch gesunken, immer mehr Firmen tummeln sich in diesem Markt.

Vergangenes Jahr wurden in den Launch von ­Satelliten 15 Milliarden Dollar gesteckt, 2040 sollen es laut Schätzungen 1000 Milliarden Dollar sein. Satelliten werden immer kleiner, zudem sind sie von der Erde entfernt. Das erfordert extrem zuverlässige, hochqualitative, platzsparende Kabel. Huber+Suhner zeigte solche, die sich biegen lassen bis zum Gehtnichtmehr – ohne Beschädigung oder Leistungseinbusse. Urs Ryffel sagt:

«Wir sind bereit für den Raumfahrtmarkt.»

Stromrechnung steigt wohl um ein paar Millionen Franken Um 6 bis 8 Prozent soll der Umsatz von Huber+Suhner dieses Jahr steigen, und die operative Marge soll auf 10 bis 12 Prozent des Umsatzes zu liegen kommen. Mit diesen Angaben an seinem Kapitalmarkttag 2022 hat der Technologiekonzern den Ausblick von der Semesterkonferenz im August bestätigt. Vergangenes Jahr hatte die Marge 12,1 Prozent betragen, nachdem sie in den Vorjahren stets nur einstellig gewesen war. Mittelfristig peilt das Unternehmen 9 bis 12 Prozent an, und beim Umsatz (2021: 863 Millionen Franken) möchte man in absehbarer Zeit die Marke von einer Milliarde knacken, so Finanzchef Ivo Wechsler. Punkto Energie sagte er, vom Gas sei Huber+Suhner wenig abhängig, wohl aber vom Strom. Für 2023 rechnet Wechsler trotz Sparmassnahmen mit drei Millionen Franken mehr Stromkosten. (T.G.)

