Technologie Gute Geschäfte: Huber+Suhner sitzt weiterhin fest im Sattel Nach einem anhaltend starken Wachstum auch im dritten Quartal 2022 hat der Technologiekonzern Huber+Suhner die Umsatzerwartung für das ganze Jahr nach oben geschraubt. Thomas Griesser Kym 24.10.2022, 11.37 Uhr

Kabel von Huber+Suhner Bild: PD

Mit seinen Kabeln, Steckern, Antennen usw. macht der Verbindungstechnikkonzern mit Sitz in Herisau und Pfäffikon ZH weiterhin gute Geschäfte. Der Umsatz Huber+Suhners stieg in den ersten neun Monaten 2021 im Vorjahresvergleich um 14 Prozent auf 733 Millionen Franken. Das ist mehr als Analysten erwartet hatten. Geografisch war das Wachstum breit auf alle Regionen abgestützt.

Trotz des bereits relativ hohen Vorjahreswerts wuchs auch der Auftragseingang um weitere 2 Prozent auf 757 Millionen Franken. Analysten hatten hier mit einem Rückgang gerechnet. Getragen wurde die Zunahme des Auftragseingangs vom Segment Industrie mit +11 Prozent, während die Bestellungen der beiden Segmente Kommunikation und Transport geringfügig abnahmen.

Messen als Tor zur Zukunft

Steigende Umsätze verzeichnete Huber+Suhner vor allem in den Teilsegmenten Energie, Luft- und Raumfahrt, Wehrtechnik, Automobil sowie Kommunikation, dies dank des Ausbaus des neuen Mobilfunkstandards 5G. Im Energiegeschäft wiederum stehen Schnellladesysteme zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge hoch im Kurs.

Verlangsamt hat sich das Wachstum im Markt für Rechenzentren, und das Geschäft mit Kabel, Steckern und Antennen für Bahnen Geschäft glitt im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal zurück, liegt aber nach neun Monaten weiterhin im Plus. Huber+Suhner weist darauf hin, dass im dritten Quartal im Transportwesen erstmals nach dem pandemiebedingten Unterbruch wieder wichtige Leitmessen stattfanden, so beispielsweise im September die Bahnmesse Innotrans in Berlin. An diesen Messen habe sich «das attraktive Zukunftspotenzial der beiden Wachstumsinitiativen Kommunikation für den Schienenverkehr und Fahrassistenzsysteme für Autos» bestätigt.

Umsatz soll stärker zulegen als erwartet

Bisher gelang es Huber+Suhner laut eigenen Angaben, Herausforderungen wie Material- und Transportengpässe, Frankenstärke und hoher Inflation in wichtigen Wirtschaftsräumen zu trotzen. Neu hinzu gekommen sei nun die Sorge um eine gesicherte Energieversorgung der europäischen Standorte über den Winter. Dabei spiele Gas für Huber+Suhner weder in der Produktion noch für die Gebäudeheizung eine wesentliche Rolle. Für mögliche Stromengpässe in Europa habe sich das Unternehmen «im Rahmen der Möglichkeiten gerüstet».

Aufgrund der guten Zwischenergebnisse passt Huber+Suhner seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach oben an. Neu erwartet der Technologiekonzern eine Steigerung des Umsatzes um «mindestens 8 Prozent». Bisher hatte die Prognose 6 bis 8 Prozent gelautet. 2021 hatte der Umsatz 863 Millionen Franken (+17 Prozent) betragen. Die operative Marge soll unverändert zwischen 10 und 12 Prozent des Umsatzes zu liegen kommen. 2021 hatte die Marge 12,1 Prozent betragen.