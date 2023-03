Selbstversorger: Rheintaler SFS geht beim Strom auf Nummer sicher

Technologie Eigene Wind- und Sonnenkraft: SFS geht beim Strom auf Nummer sicher Die Energiepreise sind zwar wieder gesunken, und an Strom mangelt es momentan nicht. Doch der Rheintaler Technologiekonzern SFS will nichts riskieren und sich zu einem Teil selbst versorgen. Geschäftlich sieht es für den Industriezulieferer relativ gut aus, denn: «Die Industrie läuft besser als erwartet.» Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 03.03.2023, 16.11 Uhr

Schrauben von SFS. Insgesamt hat der Konzern 150’000 Produkte für Industrie, Bau und Handwerk im Angebot. Bild: Tobias Garcia (Heerbrugg, 23.11.2020)

Für Jens Breu ist es eine Rückkehr zu seinen beruflichen Wurzeln: Der Chef des Rheintaler Technologiekonzerns SFS stellte am Freitag die Ergebnisse des Unternehmens am Hauptsitz des Bühler-Konzerns vor, eines SFS-Kunden, in Uzwil. Hier hat Breu, der bei der Presta in Oberegg seine Erstausbildung zum Mechaniker absolvierte, als deren Krönung 1992 seine Lehrabschlussprüfung abgelegt, in der mechanischen Werkstätte Bühlers.

Ungleich schicker ist die Umgebung, in der Breu nun die SFS repräsentierte, im Bühler-Innovationscampus Cubic. Der Chef gab Einblicke darin, was den Anbieter von Präzisionskomponenten und Befestigungssystemen sowie von Werkzeugen für die Fertigungsindustrie besonders umtreibt.

Windturbine im Föhntal Rheintal

Die SFS-Energiekosten sind 2022 um 23 Prozent gestiegen, auf gruppenweit rund 20 Millionen Franken. Das entspricht etwa 1,5 Prozent des Umsatzes, wenn man den per 1. Mai 2022 übernommenen deutschen Werkzeughändler Hoffmann vollständig einberechnet. «Das spüren wir bei der Marge», sagt Finanzchef Volker Dostmann.

SFS strengt sich deshalb an, mehr eigene Energie zu produzieren, was Breu auch «als Versicherung» sieht gegen allfällige Strompreissprünge in der Zukunft oder Energiemangellagen. Ziel sei es, künftig an jedem SFS-Standort 12 bis 15 Prozent der benötigen Energie selber zu erzeugen. Dazu setzt man einerseits auf Photovoltaik auf den Hallendächern und denkt auch an solche Module als Überdachung von Parkplätzen.

SFS-Chef Jens Breu. Bild: PD

Zum anderen ist da das Projekt einer 130 Meter hohen Windturbine am Produktionsstandort und Hauptsitz Heerbrugg. Geht alles gut, hofft Breu, noch 2023 ein Baugesuch einreichen zu können. Budgetiert sind als Investition 5 bis 7 Millionen Franken. Breu rechnet vor, dass die geplante Turbine so viel Strom erzeugen würde, wie ein Sechstel der privaten Haushalte der Stadt St. Gallen verbraucht.

Container verschiffen ist wieder günstiger

Der Wachstumssprung der SFS im Jahr 2022 (siehe Tabelle) fusst vor allem auf der Hoffmann-Übernahme, mit der SFS ihr Handels- und Logistikgeschäft internationalisieren kann. Organisch hätte das Umsatzplus gut 9 Prozent betragen. Hoffmann handelt mit Werkzeugen für die Fertigungsindustrie und entwickelt solche auch selber. Hier sind die Margen etwas tiefer als in den anderen Geschäften der SFS.

Die operative Marge ist 2022 denn auch von 15,7 auf 12,1 Prozent des Umsatzes gesunken. Bereinigt um Einmaleffekte der Hoffmann-Übernahme ist man bei 12,9 Prozent gelandet. Für 2023 rechnet Breu damit, im Korridor zwischen 12 und 15 Prozent landen und 3,2 bis 3,3 Milliarden Franken Umsatz generieren zu können.

«Die Industrie läuft besser als erwartet», bilanziert Breu. «Wir spüren noch keinen Rückenwind, aber weniger Gegenwind.» So haben sich Rohmaterialpreise ebenso wieder entspannt wie Lieferengpässe bei Elektronikkomponenten. Breu illustriert die Normalisierung anhand der Frachttarife: Vor der Pandemie kostete ein Container aus Asien 2000 Franken, während der Krise 15’000 bis 18’000 Franken, und inzwischen sei man bei 3000 Franken angelangt.

SFS schöpft die Zuversicht auch daraus, dass der Konzern mit seinen Produkten bei vielen Megatrends dabei ist: Autos, Flugzeuge, Züge, allerlei elektrische und elektronische Geräte, die Gebäudehülle (Stichwort energetische Sanierungen) – überall sind Komponenten, Nieten oder Schrauben drin, bei denen SFS die Hände im Spiel hat.

SFS gibt in Heerbrugg Gas mit Bremsen

Exemplarisch sind die neuen Produktionsräumlichkeiten in Heerbrugg, 15’000 Quadratmeter auf vier Etagen, zur Herstellung elektronischer Bremssysteme für Autos. Der ganze Platz sei bereits für Kundenprojekte reserviert, sagt Breu. Seit 2014, rechnet der Chef vor, sei SFS im Geschäft als Autozulieferer 3 bis 5 Prozent schneller gewachsen als die Autoindustrie. «Wir gewinnen Wertanteile», folgert Breu.

Ein anderes Beispiel ist die chinesische Fabrik in Nantong, an der SFS als neues Geschäftsfeld die Stanztechnologie für die Elektronikindustrie aufbaut. Das wird es erlauben, in der Flachbandstahlumformung beispielsweise mehr Komponenten für Smartphones herzustellen.

Über die Ukraine und Weissrussland sagte Breu vor Jahresfrist, der SFS-Umsatz dort betrage etwa 10 Millionen Franken. Mittlerweile hätten die dortigen SFS-Kunden ihre Tätigkeiten nach Polen verlagert, und dort laufe das Geschäft der SFS mit ihnen reduziert weiter. In Russland tätig war Hoffmann. Allerdings sagt Breu, diesen Teil habe man bei der Übernahme bewusst nicht konsolidiert.

