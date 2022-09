Wie die Appenzeller KUK Group Flexibilität als Trumpf ausspielt

Technologie Die Appenzeller KUK Group baut in aller Welt aus und setzt auf grösstmögliche Flexibilität und Unabhängigkeit Das Innerrhoder Elektrotechnikunternehmen expandiert in der Heimat und auf mehreren Kontinenten. Neben einem Ausbau in der Slowakei und in China kommt nun ein Werk in Nordafrika hinzu. Und am Hauptsitz in Appenzell hat KUK das neue Technologiezentrum eröffnet. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

KUK-Technologiechef Stefan Dörig (links) und CEO Manuel Inauen im neuen Technologiezentrum. Bild: Michel Canonica

Flexibilität – dieser Ausdruck ist bei der KUK Electronic AG weit mehr als ein Schlagwort. Es ist vielmehr zentraler Teil der Firmenphilosophie, wie sich gezeigt hat am 16. September 2022 anlässlich der Eröffnung des neuen Technologiezentrums in Appenzell.

Flexibel sein heisst für KUK einmal, auf Kundenwünsche einzugehen und mit Kunden zusammen jene Produkte zu entwickeln und herzustellen, die diese benötigen. Das sind in erster Linie Spulen, aber auch Transformatoren und Magnetventile sowie immer mehr auch komplette Pumpen und Motoren. Flexibel sein heisst sodann, dass KUK bei den Losgrössen praktisch keine Beschränkung kennt, weder nach unten noch nach oben. Oder wie es Technologiechef Stefan Dörig sagt:

«Wir fertigen pro Auftrag zwischen drei Stück und 50 Millionen Stück im Jahr.»

Mittlerweile sieben Produktionsstandorte

Flexibel bleiben, dazu hat sich KUK auch auf die Fahnen geschrieben, «so wenig abhängig von externen Lieferanten zu sein wie es geht», sagt Firmenchef Manuel Inauen. Dazu gehört, dass KUK so viel wie möglich im eigenen Haus erledigt. Und so verfügt das Unternehmen neben der eigenen Produktentwicklung und Automatisierung, die im neuen Technologiezentrum unter ei­nem Dach versammelt sind, sowie der eigenen Produktion auch über einen eigenen Anlagenbau, eine eigene Werkstatt, eigene IT, und auch die interne Produktionssoftware schreibt KUK selber.

Muster der KUK Electronic in ihrem neuen Technologiezentrum. Bild: Michel Canonica

Teil des Erfolgsrezepts ist ferner das Netz aus mittlerweile sieben Produktionsstandorten. Das Werk am Hauptsitz in Appenzell, wo KUK 220 der gut 850 Mitarbeitenden beschäftigt, liegt beim Technologiezentrum über die Strasse. Nah genug für kurze Weg, aber doch räumlich getrennt, um Entwicklung und Produktion eine gewisse Unabhängigkeit voneinander zu bewahren.

Ein neuer Standort in Nordafrika

Ausgebaut hat KUK jüngst auch den Standort in der Slowakei, der gut 200 Angestellte zählt, und am grössten Standort in China mit aktuell 360 Beschäftigten will man ebenfalls vorwärts machen. Wie Inauen sagt, wird dort die Fläche von 4800 Quadratmetern um weitere 2500 Quadratmeter erweitert, und gegenwärtig habe man in China 60 offene Stellen. Ein Thema bleibt zudem, neben China und Thailand (75 Angestellte) in Asien einen zusätzlichen Standort einzurichten.

Jüngster Standort ist ein Werk in Tunesien mit 25 Mitarbeitenden, das zu KUK via die Übernahme der St.Galler Firma Kälin+Fischer aus Neuhaus gestossen ist. Damit gewinnt KUK vor allem Kompetenz bei Drosselspulen. In Neuhaus selber war lediglich noch die Familie Kälin aktiv, die mit dem Firmenverkauf ihre Nachfolge regelt. Die zehn Produktionslinien, die sie in Neuhaus betreibt, werden von KUK nach Appenzell gezügelt und dort weiterbetrieben, und zwar auf gemieteten Flächen, die KUK anders als zunächst geplant nun doch behält.

Flexible Mitarbeitende auf allen Ebenen

Die Flexibilität ist laut Inauen zentral, um die Liefertreue aufrecht erhalten zu können, zumal in Zeiten gestörter Lieferketten, von Corona und angesichts der Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Zudem änderten sich die Anforderungen des Markts und die Regulative ständig. Ein Kernfaktor sind schliesslich laut Dörig auch die Mitarbeitenden:

«Wir brauchen die besten, mit einem breiten Wissen, flexibel einsetzbar.»

Der Innerrhoder Landammann Roland Dähler. Bild: Philipp Griesemer

Umgekehrt versuche auch das Unternehmen, auf Wünsche der Mitarbeitenden nach Möglichkeit einzugehen. Auf die Flexibilität der «Menschen in der Führung» ging der Innerrhoder Landammann Roland Dähler ein, der an der Eröffnung zugegen war. Er lobt die Gebrüder Bruno und Hansueli Koster, die KUK vor 32 Jahren gegründet hatten, als «Unternehmer, die bereit waren, mit eigenem Geld ins Risiko zu gehen», und sie hätten es geschafft, rechtzeitig ihre Nachfolge in der Geschäftsleitung zu regeln – mit Inauen und Dörig notabene mit Appenzellern.

