Darum läuft der Motor der Appenzeller KUK Electronic rund

Technologie Der Motor der Appenzeller KUK Electronic läuft rund – neues Technologiezentrum steht vor der Vollendung Der Innerrhoder Spulen- und Elektronikhersteller wächst ungebrochen. Allein in den vergangenen 14 Monaten sind über 150 neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Ende August 2022 will KUK das neue Technologiezentrum am Hauptsitz beziehen, und in Asien denkt man über einen weiteren Standort nach. Dem Fachkräftemangel wirkt KUK unter anderem mit Flüchtlingen aus der Ukraine entgegen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Hoher Besuch bei KUK Electronic: Links zwei der drei nordischen Botschafter, daneben der Innerrhoder Landammann Roland Dähler. Im weissen Hemd KUK-Chef Manuel Inauen. Bild: PD

650 Mitarbeitende zählte der Spulen- und Elektronikhersteller KUK Electronic im Mai 2021. Im Februar 2022 waren es bereits 780. Und nun, im Juli 2022, spricht Firmenchef Manuel Inauen von «über 800 Beschäftigten», davon 220 am Hauptsitz in Appenzell. Inauen sagt: «Unser Personalbestand nimmt laufend zu, und wir hoffen, weiter wachsen zu können.»

2021 hatte das 1990 gegründete Unternehmen den Umsatz um 22 Prozent gesteigert, wobei 17 Prozent echtes Verkaufswachstum waren und 5 Prozent der Inflation geschuldet. Inauen zeigt sich überzeugt: «Auch 2022 dürfte der Umsatz leicht zunehmen, und zwar trotz der Pandemieprobleme in China.» Selbstverständlich wird das Umsatzwachstum aber auch weiterhin durch die Inflation getrieben. Laut Inauens Einschätzung dürfte sich diese nicht nur in Elektronikbauteilen zeigen, sondern auch in anderen Beschaffungsmärkten. Und Inauen beobachtet:

«Die ganze Industrie befindet sich durch die Teuerung aktuell in einer heiklen Situation. Profitabilität kann schnell in einen Verlust umschlagen.»

Gefragte Erzeugnisse dank Megatrend

Was ist das Geheimnis des Erfolgs der KUK Electronic? Inauen nennt zunächst die gute Arbeit seiner Beschäftigten und fügt an: «Wir müssen das Wachstum auch organisatorisch begleiten.» Will heissen: Auch KUK kennt das Problem, genügend Fachkräfte zu finden. Inauen sagt: «Gute Leute sind Mangelware.»

Dem Unternehmen spielt in die Hände, dass seine Produkte auf dem Weltmarkt hochgradig gefragt sind. KUK entwickelt und fertigt kundenspezifische Spulen, bestückt Leiterplatten und montiert Elektronikkomponenten und -baugruppen. Bezüglich der Spulen spricht Inauen von einem «Megatrend», und sie seien in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzbar, von der Medizintechnik über Autos und die Fotovoltaik bis zur Sensorik. Oder Anlagen zur Herstellung von Halbleitern, und für diese Anlagen fertigt KUK kundenspezifische Pumpen.

KUK Electronic baut an mehreren Standorten aus

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Innovation. Auch aus diesem Grund baut KUK am Appenzeller Hauptsitz ein neues Technologiezentrum mit einer Nutzfläche von 500 Quadratmetern. Der Bau ist auf Kurs, laut Inauen wird die Entwicklung Ende August 2022 in den Neubau gezügelt, und am 16. September wird das Technologiezentrum mit seinen neuen Arbeitsplätzen für Entwickler und den Anlagen offiziell eröffnet.

KUK ist bestrebt, die Innovationskraft weltweit, an allen Standorten, zu forcieren. So nimmt das Unternehmen ebenfalls im August in der Slowakei eine zusätzliche Produktionshalle mit 1000 Quadratmetern in Betrieb, zur Belieferung der Autoindustrie. Und in Thailand hat KUK in einen Reinraum investiert, um sterile Produkte für die Medizinaltechnik herstellen zu können.

Produktion steriler Produkte für die Medizintechnik im neuen Reinraum der KUK Electronic am Standort in Thailand. Bild: PD

Thailand als Alternative zu China

Überhaupt Thailand: Über diesen Standort zeigt sich Inauen besonders glücklich. Der Beschluss vor ein paar Jahren, Thailand als zweiten Standort in Asien neben jenem in China aufzubauen, habe sich bezahlt gemacht, sagt Inauen mit Blick auf die Folgen der sehr restriktiven Coronapolitik der chinesischen Regierung. Zuletzt war das KUK-Werk in Schanghai im April und Mai 2022 komplett im Lockdown.

KUK hat darauf reagiert, zumal gewisse internationale Kunden, die KUK bisher ab dem Standort China bedient hat, nun Pläne wälzen, ihre eigene Produktion von China zurück in den Westen zu transferieren. Dieser Effekt ist allerdings nicht neu, wie Inauen sagt: «Das haben wir schon während der Ära von US-Präsident Donald Trump beobachtet», als US-Firmen, um möglichen Sanktionen zuvorzukommen, aus China abzogen.

In Asien könnte ein weiterer Standort folgen

Dennoch erachtet Inauen die Präsenz in China weiterhin als richtig und wichtig. Denn als Folge der politischen Veränderungen beliefert die KUK-Fabrik in Schanghai auch den lokalen Markt, und zwar chinesische Kunden, aber auch weiterhin europäische Abnehmer, die in China angesiedelt sind.

Gleichwohl ist KUK bestrebt, sich weiter abzusichern. Deshalb denkt das Unternehmen noch über einen weiteren Standort in Asien nach. Inauen äussert sich erst vage: «Das kann entweder ebenfalls in Thailand sein oder ganz woanders.»

Derweil haben sich kürzlich in Appenzell die Botschafter Finnlands, Norwegens und Schwedens von der Innovationskraft und der Technologie der KUK Electronic informieren lassen. Inauen sagt, «Skandinavien ist ein wichtiger Markt für uns.»

Ukrainische Fachkräfte füllen Lücken

Ein weiterer Punkt ist, dass KUK in Appenzell Flüchtlinge aus der Ukraine beschäftigt. Inauen spricht von rund 15 Leuten, die alle in der Produktion tätig seien. «Die Hälfte dieser Personen sind hochausgebildet, haben beispielsweise Elektroingenieur- oder Bauingenieurwesen studiert.»

Über die Verständigung sagt Inauen, diese laufe vor allem über Slowaken, die bei KUK in Appenzell arbeiten und auch Russisch sprechen. Ferner sagt Inauen mit Blick auf den Fachkräftemangel, die Schweizer Industrie werde sich ohnehin verstärkt im Ausland nach qualifiziertem Personal umsehen müssen. «Der europäische Arbeitsmarkt ist ein wichtiger Faktor.»

Produktion am Hauptsitz der KUK Electronic in Appenzell. Bild: PD

KUK sorgt vor für Stromunterbrüche

Nichts anbrennen lässt KUK Electronic auch bei der Stromversorgung des Appenzeller Standorts. Inauen sagt:

«Wir werden ab dem vierten Quartal 2022 eine unabhängige Stromversorgung haben.»

Diese springe bei kurzzeitigen Stromunterbrüchen ein und könne für 24 Stunden autonom und unter Teillast betrieben werden. Für Inauen ist das zentral, denn er weiss:

«Bei kurzzeitigen Stromunterbrüchen entstehen bei KUK erhebliche Sachschäden in der Automation.»

Nach Ablauf der 24 Stunden müssten Massnahmen eingeleitet werden, um in einen reduzierten Betrieb gelangen zu können. Als Beispiel zur Sicherung der Stromversorgung nennt Inauen einen Dieselgenerator, der nachgetankt werden muss. Und falls es einen zusätzlichen Netzunterbruch gäbe?

«Das würde den Betrieb weiter erschweren und muss in den nächsten Monaten simuliert und penetriert werden.»

