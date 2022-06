TAGUNG KMU-Tag widmet sich Beziehungen Am 28. Oktober findet der Schweizer KMU-Tag in der Olma-Halle statt. Unter den Referenten sind ein Ökonom, ein Konditor und eine IT-Unternehmerin, die für die SP im Nationalrat sitzt. Kaspar Enz 30.06.2022, 05.00 Uhr

«KMU und Beziehungen – konstant im Wandel», so lautet das Thema des 19. KMU-Tags, der am 28. Oktober in St. Gallen stattfindet. Zu den Referenten gehören neben Gastgeber Tobias Wolf vom KMU-Institut der Universität St. Gallen der HSG-Professor Reto Föllmi, Reto Schmid von der Sedruner «La Comnditoria» und die Tattoo- und Piercing-Unternehmerin Giada Ilardo. Auch Jacquelin Badran tritt am KMU-Tag auf. Bekannt ist sie als streitbare SP-Nationalrätin - auch sie führt aber ein KMU.