Trams: Stadler zieht weiteren Aufrag aus und in Valencia an Land

Strassenbahnen Stadler zieht weiteren Auftrag aus und in Valencia an Land Für 102 Millionen Euro liefert der Schienenfahrzeughersteller 16 Trams an eine spanische Verkehrsgesellschaft. Diese ist eine wiederkehrende Kundin Stadlers. Thomas Griesser Kym 12.02.2023, 12.00 Uhr

Ein Arbeiter von Stadler Valencia ist mit der Verkabelung eines Schienenfahrzeugs beschäftigt. Bild: Pau Barrena/Bloomberg

Die spanische Verkehrsgesellschaft Ferrocarrils de la Generalitat València (FGV) bestellt beim Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler 16 neue Strassenbahnen für 102 Millionen Euro. Hergestellt werden die Trams der Serie 4500 von Stadlers spanischer Tochter Stadler Valencia.

Den Angaben aus Spanien zufolge war Stadler das einzige Unternehmen, das sich um den Auftrag beworben hatte. Der Vertrag enthält eine Option, mit der FGV bei Stadler bis zu zwölf weitere Strassenbahnen in zwei Tranchen à sechs Fahrzeuge ordern kann.

FGV ist bei Stadler Valencia gut bekannt

Die fest bestellten 16 Trams sollen binnen 32 Monaten nach der Vertragsunterzeichnung hergestellt werden, wobei das erste Fahrzeug nach 24 Monaten ausgeliefert werden soll. FGV will die neuen Stadler-Strassenbahnen in die Flotten von Metrovalència sowie Tram d'Alacant aus Alicante integrieren, die für die nächsten Jahre Erweiterungsprojekte planen.

Zuletzt hatte FGV bei Stadler Valencia im Jahr 2017 sechs bimodale Tram-Trains (schnelle Strassenbahnen) des Typs Citylink bestellt. Im Jahr 2003 war FGV mit einem Auftrag über neun Tram-Trains die erste Citylink-Kundin des Werks in Valencia, das damals noch dem deutschen Vossloh-Konzern gehörte, der es per 1. Januar 2016 an Stadler verkaufte.