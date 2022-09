Hefe Schweiz stellt seit 120 Jahren das gleiche Produkt her

Stettfurt «Eigentlich sind wir ein Biotechnologieunternehmen»: Die Hefe Schweiz AG stellt seit 120 Jahren das gleiche Produkt her Mit Presshefe zum Backen ist die Hefe Schweiz AG gross geworden, und noch immer erarbeitet sie die Hälfte des Umsatzes mit dem Standardprodukt. Immer wichtiger sind aber Innovationen. Besuch bei einem Thurgauer Unternehmen in einem verrückten Jahr. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Mathias Roost, Geschäftsführer der Hefe Schweiz AG, vor einem Förderband mit Hefeblöcken. Bild: Ralph Ribi (Stettfurt, 26. August 2022)

Seit 120 Jahren ist es das Kerngeschäft des Unternehmens – die Herstellung und der Vertrieb frischer Presshefe. Ein zentraler Bestandteil, wenn es um das Backen von Brot geht. Das gleiche Produkt seit 1902, und dennoch sagt Mathias Roost, Chef der Hefe Schweiz AG:

«Eigentlich sind wir ein Biotechnologieunternehmen.»

Die Thurgauer Firma an der Hauptstrasse in Stettfurt ist die einzige Schweizer Hefeproduzentin, welche die gesamte Wertschöpfung im eigenen Haus erbringt. Das beginnt mit der Beimpfung der eigenen Hefereinzucht mit Stammhefe und führt über die Vermehrung der Hefe via verschiedene Fermentationsstufen bis zur Produktion der Hefewürfel, deren Verpackung und Vertrieb. Zudem stammen die Ingredienzien grossmehrheitlich aus der Schweiz.

Der Zollsatz wirkt in beide Richtungen

Dabei ist es mit der konventionellen Backhefe so eine Sache: Der Schweizer Markt ist gesättigt, das internationale Geschäft wird von wenigen Multis dominiert. Dennoch bestreitet die Hefe Schweiz AG mit diesem Produkt rund die Hälfte ihres Umsatzes von jährlich 16 bis 17 Millionen Franken.

Dem Unternehmen gereicht zum Vorteil, dass auf importierte Presshefe ein Zoll von 12 Prozent erhoben wird. Das bietet der Hefe Schweiz auf ihrem Heimmarkt trotz vergleichsweise hoher Kosten einen gewissen Grenzschutz. Allerdings gelten diese 12 Prozent Zoll auch im Export, weshalb die Hefe Schweiz mit ihrer konventionellen Backhefe auf Auslandsmärkten keine Chance hätte.

Die Konsequenzen: In der Schweiz reklamiert die Hefe Schweiz bei konventioneller Backhefe einen Marktanteil von rund zwei Dritteln für sich. Ein Viertel wird, in Würfeln à 42 Gramm, im Detailhandel abgesetzt. Drei Viertel gehen, in Blöcken à 500 Gramm, an gewerbliche Bäckereien, die Backwarenindustrie wie zum Beispiel die Jowa und die Gastronomie.

Die Fermentation als Trumpf

Auf ausländischen Absatzmärkten ist die Hefe Schweiz präsent in Nischen, die für Grosskonzerne zu klein und deshalb zu unattraktiv sind. Nicht aber für das Thurgauer Unternehmen, das immer wieder mit Innovationen auftrumpft. So lancierte die Hefe Schweiz 2004 die erste Biohefe auf Basis von Zuckerrübenmelasse. Dieses Produkt verkauft sich auch im Ausland gut und trägt mittlerweile einen Viertel zum Gesamtumsatz bei. In der Schweiz stammt gar jegliche Biohefe aus Stettfurt.

Ausserdem im Angebot sind Spezialitäten wie Hefe plus, die dem tiefgefrorenen Teigling Volumen verleiht, ohne an Triebkraft einzubüssen. Als weiteres Produkt nennt Roost eine Hefe, die als Zusatznutzen selbst Vitamin D produziert. Zudem stellt die Hefe Schweiz einen natürlichen, fermentierten Weizenvorteig für Bäckereien her. Und Roost denkt schon weiter, denn:

«In der Fermentation schlummert noch viel Potenzial.»

So kann er sich für die Zukunft Hefestämme vorstellen, die Protein produzieren – in Zeiten, in denen proteinreiche Fleischalternativen aus Soja oder Hülsenfrüchte immer wichtiger werden und Anbaufläche benötigen, könnte das aus Hefestämmen hergestellte Protein ökologisch sinnvoll sein.

Preiserhöhungen am laufenden Band

Zum Backen unerlässlich, damit der Brotteig schön aufgeht: Hefe. Bild: Chris Mansfield

Während der Coronapandemie lief die Produktion der Hefe Schweiz teils praktisch ohne Unterbruch. Zwar bestellten wegen der Lockdowns Industrie und Gewerbe weniger Hefe, dafür lief der Absatz im Detailhandel wie verrückt, weil auf einmal viele Leute selbst Brot backten. Nun aber herrscht in der Produktion und in puncto Absatzkanäle wieder weitgehend Normalität, wie Roost sagt.

Abgesehen davon aber sagt Roost, der die Hefe Schweiz seit Anfang 2021 führt und in dieser Funktion Thomas Gamper abgelöst hat, der nach 36 Jahren als Geschäftsführer in Pension gegangen ist: «2022 ist ein sehr herausforderndes Jahr für die Hefe Schweiz AG, so herausfordernd wie noch nie.» Zur Erklärung sagt der 42-Jährige:

«Wir haben die dritte Preiserhöhung seit meines Amtsantritts vor uns. Rohstoffe, Hilfsstoffe, Energie, Verpackung, Transport – alles wird ständig teurer.»

Der Handel akzeptiert Preiserhöhungen, «wenn man sie gut begründet». Aber: Zwischen Kostenanstieg und Preisaufschlag vergingen jeweils ein paar Monate, «und in dieser Zeit tragen wir die Mehrkosten selbst». Roost zeichnet denn auch ein Bild mit zwei Seiten der Ertragslage: Zum einen sei das Unternehmen «kerngesund, es geht uns sehr gut, wir erarbeiten ein sehr schönes Betriebsergebnis und als Folge der Preiserhöhungen auch einen erfreulichen Umsatz». Zum anderen steuere die Hefe Schweiz wegen der teils massiv höheren Kosten auf das schlechteste Betriebsergebnis seit bald 30 Jahren zu, seit 1993, als die Stettfurter Hefefabrik mit den Hefefabriken Hindelbank in Gutenburg zur Hefe Schweiz AG fusionierte.

Arbeitskräfte sind gesucht

Dass die Beteiligten damals den Oberaargauer Standort aufgaben und sich für jenen im Thurgau entschieden, hat zu tun mit den eigenen Wasserquellen und den Landreserven, über die der Stettfurter Betrieb verfügt. Dessen Produktion sei zwar «nicht sehr modern», sagt Roost. «Aber man könnte mehr machen, und das werden wir auch tun.» Mit Investitionen von jährlich rund einer Million Franken im Schnitt versucht das Unternehmen, à jour zu bleiben.

Die Hefe Schweiz AG beschäftigt gut drei Dutzend Mitarbeitende. Auf den Arbeitskräftemangel kommt Roost gleich zu Beginn der Unterhaltung zu sprechen:

«Es ist wahnsinnig schwierig, Leute zu finden, nicht nur Fachkräfte, sondern auch Mitarbeitende für einfachere Tätigkeiten.»

Momentan hat das Unternehmen vier Vakanzen, und es macht sich schon jetzt Gedanken, wie es den Fermentationsleiter ersetzen will, wenn dieser in Pension geht – in vier Jahren.

«Wir suchen Lebensmitteltechnologen, Bierbrauer oder einen Käser», skizziert Roost Optionen. Die Schwierigkeit bestehe darin, dass die Hefe Schweiz als einzige Herstellerin im Land Hefe selbst fermentiert. Die einzige Konkurrentin, Klipfel in Rheinfelden, importiert jeweils zollbefreite Flüssighefe und entzieht ihr hier das Wasser, wie Roost sagt.

«Das macht uns nicht jeder nach»

Trotz aller Herausforderungen zeigt sich Roost für die Zukunft der Hefe Schweiz AG zuversichtlich:

«Brot ist ein Grundnahrungsmittel, Hefe braucht es also immer.»

Und: «120 Jahre das gleiche Produkt herstellen, das macht uns nicht jeder nach. Zudem sind wir absolute Spezialisten in der Fermentation.» Auf dieser Stärke, verbunden mit der Erbringung der gesamten Wertschöpfung mit Schweizer Rohstoffen, will Roost weiter aufbauen. Und künftig den Fokus noch stärker auf Bio und auf Spezialitäten legen.

Deshalb braucht es Hefe Hefe (Saccharomyces cerevisiae) ist ein lebender Zellorganismus und gehört biologisch gesehen zu den Pilzen. In einem natürlichen Vermehrungsprozess wird sie unter strengen Hygienebedingungen in modernen Anlagen gezüchtet und hergestellt. Zuckerrüben-Melasse und -Dicksaft sind zusammen mit assimilierbarem Stickstoff die Hauptnährstoffe respektive Rohstoffe der Hefe. Zum Backen von Brot ist Hefe essenziell. Sie hat die Eigenschaft, Zucker in Alkohol und Kohlensäure umzuwandeln. Diese wird vom Teigkleber als kleine Blasen zurückgehalten, die dem Teig den nötigen Trieb verschaffen und den Teig lockern. Während des Backens gewinnt das Brot zusätzlich an Volumen, und der eher schwere Brotteig wird durch die Bläschenbildung porös und leichter. Ausserdem trägt die alkoholische Gärung im Teig zur Geschmacks- und Aromabildung bei. Der Franzose Louis Pasteur hat 1857 mit Hilfe des Mikroskops nachgewiesen, dass die Hefe aus lebenden Zellen besteht und welche Rolle sie im Gärungsprozess spielt. Somit hatten die Weinkelterer, Bierbrauer und Brotbäcker endlich die Hefezelle als Erklärung, was ihnen jahrhundertelang bei ihrer Arbeit geholfen hatte. (T.G.)

