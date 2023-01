St.Galler Start-ups sammeln 122.9 Millionen Franken

START-UPS Fast 130 Millionen: Ostschweizer Start-ups sammeln trotz schwierigem Umfeld Rekordsumme von Investoren Auch 2022 nahm die Zahl der Finanzierungsrunden für Schweizer Start-ups zu. Und trotz Tech-Baisse an den Börsen wurden auch in Start-ups der Informatikbranche noch mehr Geld investiert. Das nützt auch Ostschweizer Start-ups: Sie sammelten 128 Millionen Franken von Investoren, fast doppelt so viel wie 2021. Kaspar Enz 27.01.2023, 11.50 Uhr

St.Galler Innovationszentrum Startfeld: Die Ostschweizer Start-up-Szene zog 2022 viele Investoren an. Bild: Benjamin Manser

Inflation und Krieg, Lieferkettenproblematik und ein Tief an den Börsen: 2022 war für Start-ups kein einfaches Jahr. So zeigten sich Investoren vielerorts knausrig: In den USA, Grossbritannien, Deutschland oder Israel sanken die Summen, die Kapitalfirmen und Venture-Kapitalisten in junge Technologiefirmen investierten, teils deutlich. Nicht so in der Schweiz. Hier stiegen die investierten Summen um noch einmal 30 Prozent auf knapp 4 Milliarden Franken.

Zugelegt hat der Cleantech-Bereich, sie sammelte letztes Jahr 827 Millionen Franken. Aus dieser Branche stammt auch die grösste Finanzierungsrunde des vergangenen Jahres. Die Zürcher Climeworks entwickelt Technologien, um der Luft CO 2 zu entziehen. Investoren wie die Partners Group oder Swiss Re investierten letztes Jahr insgesamt 600 Millionen in das Unternehmen.

St.Gallen nähert sich Basel an

Weiter gewachsen sind auch die Investitionen in die ICT-Branche. Die zog wiederum 2 Milliarden Franken an Investitionen an. Stark ist die ICT-Branche auch in der Ostschweiz. Die St.Galler TerraQuantum bekam von Investoren in zwei Runden knapp 70 Millionen Franken – und gab dem ganzen Standort Schub. Insgesamt wurden 122,9 Millionen Franken in St.Galler Start-ups investiert – mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Bedeutende Finanzierungsrunden gelangen auch Flummox (12,2 Millionen), Meteomatics (13,5 Millionen) oder der Thurgauer Kemaro (5 Millionen).

Damit war die Ostschweizer Start-up-Szene 2022 fast so erfolgreich wie diejenige in Basel. Dort gingen die Investitionen 2022 zurück. Nach einem Höhenflug während Corona scheint die Stimmung im Pharma- und Biotech-Sektor getrübt.