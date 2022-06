START-UP St.Galler IT-Start-up sichert sich Finanzierung von US-Investorengruppe Die amerikanische Risikokapitalgesellschaft Nexus Venture Partners investiert 2,5 Millionen in das St.Galler Start-up Zitadel. Diese will ihre cloud-basierte Lösung für passwortfreie Log-ins möglichst schnell auf dem Markt verbreiten. Kaspar Enz 14.06.2022, 17.30 Uhr

Das St.Galler IT-Unternehmen Zitadel bietet eine Lösung für passwortfreies Log-in an. Getty Images/

Wer darf auf eine Software oder ein System zugreifen? Was dürfen die Nutzer dort und wie wird deren Identität sicher festgestellt? Für die Sicherheit von IT-Systemen sind diese Fragen sehr wichtig. Und sie stellen Softwareentwickler immer wieder vor Herausforderungen. Die St.Galler Caos AG will ihnen mit ihrer Plattform Zitadel helfen. Dabei zielt es vor allem auf den Log-in von Nutzern ohne Passwort – denn dies sei sicherer. «Phishingmails funktionieren so nicht mehr», sagt Gründer und CEO Florian Forster.

Europäische Alternative mit US-Investoren

Zwar gebe es bereits etablierte Identitätsmanagement-Lösungen auf dem Markt, sagt Forster. «Doch im Gegensatz zu den Konkurrenten ist unsere Lösung Cloud-basiert und komplett Open Source», sagt er. Das mache sie nicht nur transparenter, es sei auch leicht skalierbar. So können es schon kleine Kunden zu einem vernünftigen Preis nutzen, ist für grosse Unternehmen aber ebenso leicht einsetzbar. Auch sei der Markt von US-Firmen dominiert. «Wir wollen eine europäische Alternative sein», sagt Forster.

Damit lässt das 2019 gegründete Start-up auch in Amerika aufhorchen. So investiert der US-Fonds Nexus Venture Partners 2,5 Millionen Dollar in das St.Galler Unternehmen. Dass die europäische Alternative zur Konkurrenz aus den USA ausgerechnet von dort unterstützt wird, sei nicht ganz überraschend, sagt Forster. «Wenn Amerikaner von einem Team und einer Idee überzeugt sind, investieren sie richtig», sagt Forster. In Europa seien die Investoren zuweilen zurückhaltender. Mit den neuen Partnern erhalte sein Unternehmen aber auch Zugang zu einem breiten, weltweiten Netzwerk, gerade im Open-Source-Bereich, sagt Forster.

Möglichst schnell auf den Weltmarkt

Zitadel-Gründer Florian Forster. Torvioll Jashari

Mit dem Investment sei auch ein Strategiewechsel verbunden, sagt Forster. «Zu Beginn wollten wir möglichst Schritt für Schritt aus eigener Kraft zuwachsen. Doch damit kommt man auf dem Software-Markt nicht weit. Nun setzen wir darauf, dass unser System möglichst schnell möglichst breit eingesetzt wird.» Einnahmen wolle man dann vor allem mit dem Cloud-Modell und Support-Dienstleistungen generieren.

Dabei hat Zitadel bereits namhafte Kunden wie Inventx, ein IT-Partner für die Finanzbranche. Neben der IT-Branche sieht Forster aber auch im Bereich e-Health oder der Industrie Anwendungsbereiche.

Für die Risikokapitalgesellschaft Nexus Venture Partners ist Zitadel das erste Investment in der Schweiz. «Wir glauben, dass die Zukunft der digitalen Identitäten passwortfrei ist», sagt Managing Director Abhishek Sharma laut einer Mitteilung. «Die einfachen und leicht zu integrierenden Bausteine von Zitadel helfen Entwicklern, sichere Authentifizierung in ihre Anwendungen einzubauen.»