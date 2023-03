Start Summit Appenzeller Treber oder Ventilatoren in Island – Start-ups wollen mit Unternehmertum den Klimawandel bekämpfen Über 5000 Studierende, Gründer und Investoren trafen sich in den letzten Tagen in der Olma Halle zu Austausch und Vernetzung. Dabei zeigte sich: Viele Start-ups und Investoren suchen Wege, um den Klimawandel einzudämmen. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Yokoy-Mitgründerin Melanie Gabriel erhält von HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller und Entrepreneurship-Professor Dietmar Grichnik den «HSG Founder of the Year»-Award. Bild: Hannes Thalmann/HSG

Spesenabrechnungen? «Niemand macht das gerne», sagt Melanie Gabriel. Weder die Finanzabteilung noch die Angestellten. Das Start-up Yokoy, das die HSG-Absolventin zusammen mit vier Partnern gegründet hat, soll das Problem lösen und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz das ganze Ausgabenwesen von Unternehmen automatisieren.

«Wie kann man aus einem so langweiligen Thema eine attraktive Marke schaffen?», das war die wichtigste Herausforderung, die Gabriel als Marketingchefin des Start-ups zu lösen hatte. Und offensichtlich hat sie es geschafft. Anfang letzten Jahres bekam Yokoy in einer Finanzierungsrunde rund 80 Millionen Franken für den Ausbau, heute nutzen mehr als 500 Unternehmen das System. Und die HSG kürte Gabriel zur HSG-Gründerin des Jahres.

Europäisches Start-up-Treffen

Stattgefunden hat die Preisübergabe im Rahmen des Start Summit. Während zweier Tage trafen sich dafür auf dem Olma-Areal über 5000 Leute aus ganz Europa. Investoren und Gründerinnen sind hier, viele Studierende der Universität St.Gallen, die vielleicht erst damit liebäugeln, mit einer App oder einer neuen Technologie kleine und grosse Probleme zu lösen – und es damit ganz nach oben zu schaffen, genau wie die Stars der Szene, die hier Tipps geben an Diskussionsrunden und Vorträgen.

Leute wie Lea von Bidder, Gründerin von Ava, deren Armbanduhr Frauen hilft, die fruchtbaren Tage zu finden, Severin Hacker, Schweizer und Mitgründer der Sprachlern-App Duolingo, Julian Teicke, Gründer der Online-Versicherungs-App Wefox, oder Roger Dudler, Gründer der St.Galler Frontify, die Unternehmen hilft, Ordnung ins Chaos von Logos und Schriftarten für Plakate und Briefe zu bringen.

Mit Wagniskapital gegen den Klimawandel

Doch nicht alle geben sich mit den kleinen Problemen zufrieden. «Ich glaube an Unternehmer als Kräfte für den Fortschritt», sagt Christophe Maire. Mit dem Fortschritt meint er vor allem den Kampf gegen den Klimawandel. Dem haben sich seine beiden Wagniskapitalgesellschaften verschrieben, Atlantic Labs und Food Labs. Die Millionen seiner Kunden verteilt Maire an Start-ups, die dem Klima helfen sollen.

HSG-Studenten führten 1996 den Start Summit erstmals durch. Bis heute ist daraus ein europaweites Start-up-Netzwerk entstanden. Bild: Hannes Thalmann

«Man spricht dabei oft über die falschen Dinge», sagt er. Über die Luftfahrt zum Beispiel, die nur für rund zwei Prozent des weltweiten CO 2 -Ausstosses verantwortlich ist. «Die Nahrungsmittelbranche, vom Anbau bis zum Abfall, macht einen Drittel aus. Da ist der Hebel viel grösser.» Mit dem Tempolimit auf deutschen Autobahnen spare man vielleicht fünf Millionen Tonnen CO 2 .

Kleine Schritte reichen nicht mehr

«Nicht, dass man es nicht tun sollte». Aber die Start-ups, in die seine Gesellschaften investieren, haben viel mehr Potenzial, verspricht der Neuenburger, der in Berlin arbeitet: Mushlabs, die mit Pilzen und Fermentationsprozessen neue Proteine herstellen. Oder Formo, das Start-up eines Schweizer HSG-Absolventen, der in Berlin Fermentationsprozesse nutzt, um Käse ohne Milch herzustellen. Als Schweizer nehme er Käse ernst, sagt Maire. «Er ist lecker», aber er sei mehr als das. Diese Technologien könnten Hunderte Megatonnen CO 2 einsparen. «Natürlich nur, wenn sie sehr, sehr erfolgreich sind.»

Denn für Maire ist klar: Kleine Schritte reichen nicht mehr aus. «Wir brauchen radikale Innovationen, die alles umkrempeln.» Und Kapitalgesellschaften wie seine seien wichtig, um solche Innovationen auf den Weg zu bringen.

Climeworks schlägt Rekorde

Hat Climeworks eine solche Innovation zu bieten? Zumindest finanziell ist dem Zürcher Start-up ein Durchbruch gelungen: 600 Millionen Franken investierten Geldgeber wie die Partners Group oder Swiss Re letztes Jahr in das ETH-Spin-off. Eine Finanzierungsrunde, die alle Schweizer Rekorde schlägt. Die Technologie könnte im Kampf gegen den Klimawandel ein echtes Wundermittel sein. Und sie ist schon im Einsatz. Eine Anlage, die aussieht wie eine Reihe containergrosser Lüftungen, filtert in Island bereits CO 2 aus der Luft und versenkt es als Mineralwasser im Untergrund. «In zwei Jahren wird aus dem CO 2 dort unten Gestein», sagt Andreas Aepli, Finanzchef des Unternehmens.

Die Versuchsanlage von Climeworks in Hinwil. Bild: PD

5000 Tonnen CO 2 saugt die Anlage heute aus der Luft. Wenig im Vergleich zum Problem. Das neue Geld will Climeworks nun nutzen, um die Anlage auszubauen und neue Anlagen aufzubauen. In Europa, aber auch in den USA. Dort stellt die öffentliche Hand massive Unterstützung in Aussicht für Anlagen wie diese. Öffentliche Investitionen seien wichtig, wenn es darum gehe, die Technologie schnell auszubauen. Das habe man bei erneuerbaren Energien gesehen. Doch Climeworks hat auch private Kunden: Unternehmen, die dafür zahlen, CO 2 aus der Luft zu nehmen, das sie anders nicht reduzieren können.

Das ist auch die Rolle, die Aepli der Climeworks-Technologie auf globaler Ebene zuschreibt. Es reiche nicht, nur CO 2 aus der Luft zu ziehen. «Wir müssen den Ausstoss auch reduzieren. Carbon Capture ist für das CO 2 , das wir sonst nicht mehr wegbringen.»

Kreislaufwirtschaft made in Appenzell

Will man die Probleme der Planeten lösen, müssen die Menschen ihm weniger Ressourcen entnehmen, glaubt Maja Wiprächtiger. Sie stellte am Start Summit den «Swiss Circularity Gap Report» vor. Der Bericht zeigt auf, wie wenig Material die Schweizerinnen und Schweizer wiederverwenden – trotz Kuh-Bag und Glasrecycling: Knapp 14 Millionen Tonnen sind das im Jahr. Das tönt nach viel. Im Vergleich zu den rund 175 Millionen Tonnen, die die Schweiz in Form von Baumaterial, Nahrungsmitteln, Treibstoff oder Verpackungen braucht, ist es wenig. Ein Grund, weshalb ihr Unternehmen Realcycle mithelfen will, die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz zu stärken.

Proteinpulver aus Biertreber bei der Brauerei Locher. Bild: Andrea Tina Stalder

Ansätze gibt es schon, auch in der Ostschweiz. Unter dem Namen Brewbee verkauft die Brauerei Locher bereits Produkte aus Treber: Die Gerste, die nach dem Brauen übrig bleibt, wird zu Pizzateig, Chips oder Fleischersatz. Damit wird allerdings erst ein kleiner Teil des Trebers genutzt. Das Technologieunternehmen Upgrain will mehr. Die Anlage wird ausgebaut und unter dem Namen Grainmade sollen Pizza, Frühstücksflocken und Bolognese verkauft werden. In einigen Verkaufsstellen in der Schweiz, doch bald auch beim deutschen Grossverteiler Rewe. Denn allein mit dem Treber eines Appenzeller Brautages könne man über 50’000 Menschen ernähren, sagt William Beiskjaer, der Grainmade am Start Summit vorstellt. Locher ist zwar die grösste Brauerei der Ostschweiz, doch im globalen Vergleich ein Zwerg.

30 bis 40 Prozent der Nahrungsmittel werden weggeschmissen, mahnt Beiskjaer. «Gleichzeitig leiden 10 Prozent der Menschen Hunger.» Beim Treber anzusetzen sei ideal, meint er. Kein Nebenprodukt der Nahrungsmittelindustrie falle in so grossen Mengen an wie Biertreber, sagt er, dabei handle es sich um ein hochwertiges, proteinreiches Nahrungsmittel. «Heute wird es Tierfutter oder landet im Abfall. Eigentlich eine Schande.»