Walter Fust zur 125-jährigen Starrag-Geschichte

STARRAG Walter Fust: «Wenn eine Firma in ein Loch fällt, liegt es immer an der Führung» «Maschinen sind meine Heimat – nicht nur Staubsauger und Waschmaschinen», sagt Dipl.-Ing.-Fust-Gründer Walter Fust. Seit bald 40 Jahren ist er Mehrheitsaktionär der Rorschacherberger Starrag. Das 125 Jahre alte Unternehmen stehe heute gut da – trotz einiger Durststrecken. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Walter Fust ist Vize-Verwaltungsratspräsident der Starrag AG. Bild: Michel Canonica/TAGBLATT

Die Starrag in Rorschacherberg blickt auf eine 125-jährige Geschichte zurück. Seit bald 40 Jahren ist Walter Fust Mehrheitsaktionär des Maschinenbauunternehmens. Fust kam aber schon früher mit der Starrag in Kontakt – Jahre bevor er die Dipl. Ing. Fust AG gründete.

Herr Fust, Ihre Geschichte mit Starrag begann schon während Ihrer Jugend.

In der Kanti hielt ich einen Vortrag über Werkzeugmaschinen. Ich habe dafür Kataloge und Unterlagen von drei Firmen benutzt: Starrag, Tornos und der deutschen Dörries Scharmann. Das war Ende der 1950er-Jahre.

Heute sind Sie auch Mehrheitsaktionär bei Tornos, Dörries Scharmann ist Teil der Starrag Group. Ein Omen?

Wohl eher ein Zufall. Ich habe die Firmen angefragt und von ihnen Unterlagen bekommen. Dass ich mich für Maschinen interessierte, hatte aber schon mit Starrag zu tun. Der Vater eines Schulkollegen arbeitete dort. Später studierte ich Maschinenbau. Maschinen sind also meine Heimat – nicht nur Staubsauger und Waschmaschinen. An der ETH beschäftigte ich mich auch mit Werkzeugmaschinen und Turbinen. Das ist auch bei der Starrag ein Thema. Etwa 1970 kaufte ich meine ersten Starrag-Aktien.

Was war Starrag damals für ein Unternehmen?

Starrag hatte damals in der Region eine grosse Bedeutung. In den 1960er-Jahren arbeiteten 1100 Leute hier in Rorschacherberg. 1964 war unter Direktor Jean Schaufelberger der Höhepunkt erreicht. Starrag hatte die besten Voraussetzungen. Doch seine Nachfolger hatten weniger gut gearbeitet. Die Zahl der Mitarbeitenden schrumpfte. 1990 waren es noch 250. An den Maschinen lag es nicht.

Woran denn?

Es lag an der Geschäftsleitung. Sie verstand ihr Metier nicht. Wenn eine Firma in ein Loch fällt, liegt es immer an der Führung. Man gibt immer gerne äusseren Umständen die Schuld, aber es sind meistens die Leute. Man hat manche Chancen nicht genutzt. Es ist ja nicht in Stein gemeisselt, dass Starrag immer nur Werkzeugmaschinen produzieren muss.

«Man gibt gerne äusseren Umständen die Schuld, aber es sind meistens die Leute.» Bild: Michel Canonica/TAGBLATT

Hat man sich auf das versteift, was man hatte?

Man war blockiert. Dabei war das nicht immer so. Starrag hat vor 125 Jahren mit Fädelmaschinen begonnen: Eine Maschine, die eine Arbeit übernahm, die damals oft Kinder machten. Zwischen den Kriegen stellte man auf verschiedene Werkzeugmaschinen um, man baute auch Maschinen zum Entsteinen von Kirschen.

Warum haben Sie in den 1970er-Jahren in Starrag investiert und schliesslich die Mehrheit übernommen?

Ich hoffte, Einfluss nehmen zu können. Zur Mehrheit bin ich in den 1980er-Jahren gekommen. Es waren Investitionen nötig, ich zeichnete Kapitalerhöhungen. In den 1990er-Jahren wurde dann klar, Rorschacherberg alleine reicht nicht. Wir brauchen ein Standbein im EU-Raum. So übernahmen wir 1998 Heckert.

Ein ehemaliger DDR-Betrieb.

Heckert hatte damals keinen Vertrieb. Was produziert wurde, entschied Moskau. Das mussten wir erst aufbauen. Aber das Unternehmen hatte gute Produkte, wir konnten bald Geld verdienen. Danach übernahmen wir die Genfer SIP aus der Konkursmasse. Ein 160 Jahre altes Unternehmen, einst eine berühmte Firma. Auch sie wurde aber lange schlecht geführt. 2011 übernahmen wir schliesslich Dörries Scharmann.

Die Dörries-Scharmann-Produktion in Mönchengladbach wurde vor einem Jahr geschlossen.

Das war auch wegen Corona. In Mönchengladbach wurden Maschinen gebaut, die Flügelprofile frästen. Es wären gute Maschinen. Aber Corona hat die Flugzeugindustrie schwer getroffen. Es kamen keine Bestellungen mehr herein. Der Dörries-Standort in Bielefeld läuft aber weiterhin gut. Auch die Fabrik hier in Rorschacherberg ist voll. Wir sind auf Monate ausgelastet. Auch die Bumotec läuft gut. Sie baut Maschinen für die Uhrenindustrie. Alle grossen Uhrenhersteller sind unsere Kunden. Auch hier sind wir für eineinhalb Jahre ausgelastet. Es geht uns also gut. Von der Rezession, von der alle reden, merken wir nichts.

Warum nicht?

Das hat auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Versorgungssicherheit ist wichtiger geworden. Die Maschine aus China ist vielleicht günstiger, aber man weiss nicht, ob sie auch geliefert wird. Da bestellt man lieber wieder in Europa. Was in den letzten Jahren schwierig war, war auch die Autoindustrie. Aber die gehören nicht zu unseren Kunden. Unsere Kunden bauen grössere Fahrzeuge. Flugzeuge, Lokomotiven, Traktoren. Auch der Uhrenindustrie ging es schlecht, aber bei der Bumotec haben wir davon nichts gemerkt.

Sie war trotzdem ausgelastet?

Ja. Weil sie gut geführt wird. Ein gut geführtes Unternehmen kann auch in einem schlechten Umfeld bestehen.

Die Starrag selber braucht einen neuen CEO. Was muss der können?

Er muss ein Unternehmer sein. Er muss die Firma führen, wie wenn es seine eigene wäre. Er braucht Führungsqualitäten und technisches Wissen. Er muss Visionen haben, die Firma in ein Wachstum führen. Und er muss rechnen können.

Mit den Zahlen waren Sie in den letzten Jahren nicht immer zufrieden.

Nein, nicht immer. Vor zwei Jahren konnten wir nicht zufrieden sein. Aber wenn man die Bilanz anschaut, stehen wir gut da. Wir haben kaum Fremdkapital, alleine unsere Liegenschaften haben den Wert des Buchwerts. Aber wir haben schon ein paar Schwächen. Gut wäre es, wenn wir von kleineren Maschinen Serien fertigen könnten.

Gibt es da Fortschritte?

Wir sind auf dem Weg dazu. Chemnitz und Rorschacherberg machen ähnliche Maschinen. Wenn sie enger zusammenarbeiten, können wir die Stückzahlen erhöhen. Der Markt ist da. Eines unserer Probleme war auch immer, dass wir zu komplizierte Maschinen bauten. Die sind dann zu teuer. Aber eine Maschine muss nicht alles können, was irgendwie möglich ist. Und dann müssen wir im Vertrieb besser werden. Für mich gehören Verkäufer zu den wichtigsten Leuten im Betrieb. Das war schon bei Fust so.

Hauptsitz der Starrag in Rorschacherberg. Bild: PD

Die Fust haben Sie an Coop verkauft. Was haben Sie mit Starrag vor? Sie sind nicht mehr der Jüngste.

Entweder meine Familie behält die Aktienmehrheit, ist im Verwaltungsrat vertreten und Manager führen die Firma. Die andere Möglichkeit ist ein Verkauf. Ich bekomme immer wieder Angebote, aber es ist nicht einfach.

Wann stimmt das Angebot?

Es muss für die Kunden stimmen, für die Mitarbeiter, die Lieferanten und die Aktionäre. Wenn alles stimmt, prüfe ich das Angebot.

Prägender Ostschweizer Unternehmer Walter Fust wurde 1941 geboren und wuchs in Gossau und Niederuzwil auf. Schon während des Maschinenbaustudiums begann er, mit Haushaltsgeräten zu handeln und gründete in Bern bald sein eigenes Geschäft, die Dipl. Ing. Fust AG. 1969 fusionierte er das Unternehmen mit dem Geschäft seines Vaters. 1987 ging das zum führenden Haushaltsgerätehändler gewachsene Unternehmen an die Börse. In den 1990er-Jahren übernahm Fust die Jelmoli Gruppe, der er zuvor grosse Anteile an der eigenen Firma verkauft hatte. Mit der Umstrukturierung der Warenhausgruppe ging die Dipl. Ing. Fust an Coop. Fust selber hatte aber auch in der Maschinenindustrie interessiert. Heute hält er nicht nur eine Aktienmehrheit der Starrag, deren Verwaltungsrat er über 20 Jahre lang präsidiert, sondern auch an der Tornos Holding mit Sitz in Moutier. (ken)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen