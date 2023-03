Standortschliessung «Superwoman» der Bank CIC wird auf Onlineportal kritisiert – keine Entlassungen am Standort St.Gallen Die Schliessung der Filiale der Bank CIC in St.Gallen soll die einzige bleiben. Das jedenfalls teilt die Bank mit. Als Arbeitgeberin liegt das Finanzinstitut im Onlineportal Kununu unter dem Durchschnitt. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Die Bank CIC schliesst ihre Filiale in St. Gallen. Sie ist in der dritten Etage eines Geschäftshauses an der Poststrasse untergebracht. Bild: Benjamin Manser

Per Ende Jahr gehen in der Niederlassung der Bank CIC in St. Gallen die Lichter aus. Die Kundschaft wird dann von Zürich aus betreut. In St. Gallen kam es im vergangenen Jahr zu Unregelmässigkeiten bei der Vergabe von Krediten. Die CIC hatte Kredite in der Höhe von über 20 Millionen Franken für einzelne Immobilienprojekte vergeben, wofür der Kunde aber kaum eigene Mittel aufgebracht hat. Dieser soll ein Schweizer griechischer Abstammung sein, der ein eigenes Baugeschäft betreibt und in Renditeimmobilien investiert. Im Gegenzug habe der Kunde den Leiter der St. Galler Filiale zu Ferien in Griechenland eingeladen. Dass zu wenig Eigenmittel bei der Kreditvergabe bereitgestellt werden, ist nicht erlaubt. Im Zuge des Falls mussten Bankchef Thomas Müller und mehrere seiner Gefolgsleute das Unternehmen verlassen.

Banksprecherin Monica Terragni hält sich, was die Anzahl Kunden und das Finanzvolumen des Standortes St. Gallen betrifft, bedeckt: «Aus Gründen der Diskretion machen wir keine Angaben zur Kundenstruktur oder zum Volumen.» Allerdings sagt sie, dass in der Filiale in St. Gallen fünf Personen beschäftigt seien. Allen Mitarbeitenden sei die Möglichkeit geboten, weiterhin bei der Bank zu arbeiten. «Es wird also keine Entlassungen geben.»

Die Niederlassung St. Gallen betreue wie die anderen neun Filialen der Bank CIC Firmen, Unternehmer und Privatpersonen und konzentriere sich auf die persönliche Betreuung der Kundinnen und Kunden. Das Ende der Niederlassung St. Gallen ist unterdessen nicht der Auftakt zu einem weiteren Abbau des Filialnetzwerkes: «Nein, es sind keine weiteren Standortschliessungen geplant», so Sprecherin Terragni.

Die Kunden der St. Galler Niederlassung der Bank CIC werden künftig vom Standort Zürich aus betreut. Bild: PD

Thurgauer Kantonalbank mit besten Werten

Seit 2007 haben auf dem Bewertungsportal Kununu, gemäss der Plattform, 154 Mitarbeitende und Bewerbende die Bank CIC als Arbeitgeberin mit durchschnittlich 3,4 Punkten bewertet. Dieser Wert ist niedriger als der Durchschnitt der Branche «Banken» mit 3,6 Punkten. Andere Ostschweizer Banken schneiden besser ab. Die Acrevis Bank kommt auf 3,7, die St. Galler Kantonalbank auf 3,9 und die Thurgauer Kantonalbank gar auf 4,2 Punkte von fünf möglichen.

Die Kommentierenden schreiben, dass die Bank CIC flexibel sei und Angestellten vertraue. Die Möglichkeit, etwas zu bewegen und Verantwortung übernehmen zu können, wird ebenfalls genannt. Positive Kommentare sind auch, dass gute Vorgesetzte zielorientiert und trotzdem menschlich handeln. Weiter werden die Kollegialität hervorgehoben und die Beachtung einer Work-Life-Balance sowie die Unterstützung von Teilzeit-Arbeitsmodellen.

Nachhaltigkeit verbessern

Die neue Chefin der Bank, Livia Moretti, kann mit den Kommentaren zu einer Führungsfrau allerdings nicht gemeint sein. Sie hat ihr Amt erst im Februar dieses Jahres angetreten. Die Kommentare wurden vorher verfasst, der jüngste im Januar 2023. «Zu viel Macht in den Händen von Superwoman», heisst es da oder auch: «Zu starke Angst vor Widerspruch, wodurch Projekte nicht mehr sinnvoll geplant werden können.» Ausserdem würden viele Änderungen in letzter Minute dann nachgelagert zu Korrektur- und Umbauarbeiten führen. «Qualität lässt sich so nicht in der gewünschten Höhe erzielen.» Manche Abteilungen seien leider nicht sehr gesund, weshalb es in diesen auch eine hohe Mitarbeiter-Fluktuation gebe. Scheinbar werde aber nichts dagegen unternommen.

Es gebe eine Superwoman im Betrieb, die sich für alles zuständig fühle, von den Produkten über die Tarife bis zu Namen von Sitzungszimmern. Projekte müssten immer in Rekordzeit umgesetzt werden. Bisweilen würden diese dann kurz vor Einführung wieder gestoppt. «Niemand wagt es, sich Superwoman zu widersetzen.»

Oft werden solche negativen Äusserungen möglicherweise aus Frustsituationen heraus geschrieben, heisst es etwa beim Personaldienstleister Manpower. Was die positiven Aspekte angeht, herrscht eher Zurückhaltung.

Wohlüberlegt klingen Äusserungen, wie die Nachhaltigkeit verbessert werden könnte. Da ist von Batch-Lesern an Druckern die Rede oder von umweltfreundlicheren Materialien oder mehr nachhaltigen Fonds und Investitionsmöglichkeiten.

Top und Flop

Der am besten bewertete Faktor von Bank CIC Schweiz ist gemäss Kununu der Umgang mit älteren Kollegen (3 Punkte). Es gebe eine gute Durchmischung von älteren und jüngeren Mitarbeitenden und der Umgang sei sehr positiv und bereichernd. Der am schlechtesten bewertete Faktor der Bank CIC Schweiz ist die Arbeitsatmosphäre mit 2,3 Punkten. Auch die Karriere und Weiterbildung wird mit durchschnittlich 2,3 Punkten bewertet. Hier wird geäussert, dass Weiterbildungen zwar gefördert werden. Man müsse sich jedoch selbst darum kümmern.

Kununu ist 2007 in Wien gegründet worden. Seit 2013 ist Xing Eigentümer der Plattform, auf der unter anderem Angestellte, Ex-Mitarbeiter oder Auszubildende aus dem deutsch­sprachigen Raum Erfahrungen zu Arbeit­gebern äussern können. Dabei gilt es auch, bestimmte Regeln einzuhalten.

