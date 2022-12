Spitzentechnologie Der Pionier im Paradies: Schöttli AG Diessenhofen behauptet sich auf dem Weltmarkt Die Schöttli AG gehört seit zehn Jahren zur kanadischen Husky-Gruppe. Sie stellt Werkzeuge für Medizinteile her, die in der ganzen Welt Anwendung finden. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 27.12.2022, 17.00 Uhr

Gregor Itel (Personal), Standortleiter Mathias Kappeler und Chefentwickler Adolph Keller zeigen eine jener Maschinen, mit der Produkte für medizinische Anwendungen hergestellt werden. Bild: Benjamin Manser

Präzisionsarbeit und Unternehmertum liegt der Familie Schöttli im Blut. Theodor Schöttli baute schon in den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts im Einmannbetrieb Bohrmaschinen in Hallau, die in der Uhrmacherei gebraucht wurden. 1952 schliesslich startete sein Sohn Theo im Paradies in Unterschlatt auf dem Areal der Aufzüge AG seine Karriere als Formenbauer. International gelang zwei Jahre später der Durchbruch mit der Entwicklung eines Heisskanalsystems, welcher es ermöglichte, Kunststoffteile ohne Angussabfall herzustellen. Es folgten Spritzgussformen für die Herstellung von Diarahmen, Löffel für die Dosierung von Kindermilchpulver oder Joghurtbecher für die Migros. Das war in den 60er-Jahren. Zu dieser Zeit ist auch die erste Spritzgiessform für medizinische Einwegspritzen entwickelt und gebaut worden.

1986 übergab Theo Schöttli, der in seiner Freizeit ein riesiges Arsenal an Waffen gesammelt hatte, an Sohn Martin Schöttli. Martin Schöttli wandelte in den Fussstapfen seines Vaters, des Pioniers aus dem Paradies und baute das Werk, die Technologie und das internationale Geschäft weiter aus. 2008 schliesslich folgte die Zusammenarbeit mit der Investmentgesellschaft CGS Management und fünf Jahre später der Einstieg des kanadischen Husky-Konzerns. Noch fast zehn Jahre lang prangte an der Fassade im Industriegebiet Grossholz bei Diessenhofen der Name Schöttli. Jetzt ist er durch «Husky, Medical Molds Powered by Schöttli» ersetzt worden, wobei der Name «Schöttli» nach wie vor als Produktname für die Spritzgussformen verwendet wird.

20 Millionen Franken investiert

Standortleiter Mathias Kappeler, Schöttli AG, Diessenhofen. Bild: Benjamin Manser

Derweil geht die Pionierarbeit in den Fabrikhallen, den Büros und den Laboren weiter. Gut 20 Millionen Franken hat Husky in den letzten zehn Jahren in die Medizintechnik investiert. Selbst ein Formenbauer, waren die Kanadier, mit deren Anlagen über 75 Prozent aller PET-Flaschen weltweit hergestellt werden, an ihre Grenzen der Markteroberung gelangt. Da lag es auf der Hand, einem Megatrend zu folgen, wie es der Diessenhofer Standortleiter Mathias Kappeler ausdrückte. Dieser Megatrend ist die Alterung der Gesellschaft und damit die Notwendigkeit, dass medizinische Geräte immer häufiger und auch länger zum Einsatz kommen. Und um diese herzustellen, benötigt es hochpräzise Maschinen, Werkzeuge und viel Erfahrung.

Adolph Keller, Chefentwickler Spritzgusslösungen für medizinische Anwendungen. Bild: Benjamin Manser

Adolph Keller, der global für die Entwicklung von Spritzgusslösungen für die medizinische Anwendung zuständig ist und schon viele Jahre bei Schöttli/Husky arbeitet, sagt, dass für medizinische Produkte wie etwa Spritzen, Kanülen und Laborteile die höchsten Standards gelten, was Reinheit, Qualität und Präzision angehe. «Das ist mit PET-Flaschen nicht vergleichbar.» Und Husky habe schnell gesehen, dass das Werk in Diessenhofen fast einmalig auf der Welt sei. Hier und im kalifornischen San Dimas werden Spritzgiessformen entwickelt, gebaut und getestet. Gut 220 Mitarbeitende sind beteiligt, 70 davon in Kalifornien, 150 in Diessenhofen.

Gegen den Fachkräftemangel

Mit rund 150 Mitarbeitern und acht Lernenden ist die Schöttli AG der grösste Arbeitgeber in der Region Diessenhofen. «Der Fachkräftemangel ist aber natürlich auch hier ein grosses Thema», sagt Personalverantwortlicher Gregor Itel. Im Formenbau benötige man sehr spezialisierte Leute und Fachkräfte im Bereich der innovativen Entwicklung und Präzisionsfertigung. Daher bilde die Schöttli AG zukünftig noch mehr Lernende in verschiedenen Bereichen aus. Als Arbeitgeber sei Schöttli attraktiv wegen des guten Arbeitsklimas. Das zeigten auch die vielen langjährigen Mitarbeitenden.

Die Schöttli AG in Diessenhofen bringt immer wieder Weltneuheiten auf den Markt. Bild: Benjamin Manser

Immer wieder gelingt es den Angestellten bei Schöttli Weltneuheiten auf den Markt zu bringen. «Das liegt auch daran, dass wir mit den Kunden eng zusammenarbeiten und umfangreiche Testläufe unter Produktionsbedingungen machen können», so Keller. Und Kappeler ergänzt, dass der Standort Diessenhofen seitens der kanadischen Mutter weiter gestärkt werde. So gelinge es immer wieder, mit Neuentwicklungen auch die Produktivität zu steigern, die Effizienz zu verbessern und den Materialverbrauch trotzdem zu reduzieren, was wiederum die Wirtschaftlichkeit erhöht. Kappeler fährt fort, dass die Spritzgussformen, die Spritzgiessmaschinen und die Formteile sehr langlebig seien. «Wir reden hier von einem Zyklus von 30 bis 40 Jahren.»

Die Schöttli AG in Diessenhofen gehört zur kanadischen Husky-Gruppe. Bild: Benjamin Manser

Material für Diabetes-Therapie

In Sachen Hochleistungsspritzgussformen für sehr anspruchsvolle Anwendungen in der Medizintechnik ist Schöttli Weltmarktführer. Ein Beispiel für den praktischen Einsatz ist die moderne Diabetes-Therapie von der Spritze bis zur künstlichen Bauchspeicheldrüse und Insulinpumpe. Die Diabetes-Therapie ist ein riesiger Wachstumsmarkt. Die International Diabetes Federation (IDF) schätzt, dass jeder zweite Diabetes-Fall bei Erwachsenen noch gar nicht diagnostiziert ist, schreibt etwa die deutsche Zeitschrift «Kunststoffe». Insgesamt rechnet demnach die IDF damit, dass bis 2040 die Zahl aller Diabetiker um mehr als 50 Prozent auf nahezu 630 Millionen steigen wird. Wenn man jedoch als Diabetiker auf seinen Körper achte, regelmässig den Blutzuckerspiegel kontrolliere und entsprechend Insulin zuführe, könne man mit der Krankheit durchaus normal leben. Und genau für diese Zielkomponenten hat Schöttli Spritzgussformen gebaut, die bislang eine unerreicht hohe Menge Kunststoffteile produzieren kann. Keller sagt, dass die Kunden nicht zwei bis drei Millionen Kunststoffteile pro Jahr herstellen wollen, sondern zwei bis drei Millionen am Tag und das mit gleichbleibender Genauigkeit.»

