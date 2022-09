Spitzenplatz Thurgauer Griesser AG gewinnt den Unternehmerpreis der Amag Just zum 140-Jahr-Jubiläum heimst die Aadorfer Herstellerin von Sonnen- und Wetterschutz einen speziellen Erfolg ein: Griesser obsiegt im Finale des Amag Family Business Award 2022 und setzt sich gegen zwei andere Familienunternehmen durch. Thomas Griesser Kym 15.09.2022, 11.16 Uhr

Blick in die Herstellung von Sonnenstoren im Griesser-Werk am Hinterthurgauer Hauptsitz. Bild: Benjamin Manser (Aadorf, 9. August 2021)

«Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung.» Das sagt Pascal Strässle, betrieblicher Leiter der Griesser AG. Zusammen mit Firmenchef Urs Neuhauser und Verwaltungsratspräsident Walter Strässle hat er den Amag Family Business Award am Mittwoch in Empfang genommen. Im Finale setzte sich ihr Unternehmen gegen den Berner Wärmepumpenhersteller CTA und die Aargauer Industriefirma Nachbur durch.

Die Autoimporteurin Amag vergibt den Preis, den sie zu Ehren ihres verstorbenen Gründers und Patrons Walter Haefner geschaffen hat, seit 2012. Ausgezeichnet werden jeweils «besonders verantwortungsbewusste und unternehmerisch wirkende Familienunternehmen» aus der Schweiz und Liechtenstein. Die Jury wird präsidiert von Gabriela Manser, Chefin der Appenzeller Goba AG (Mineralquelle Gontenbad).

«Zentraler Wert in Griessers Genen»

Zur Erklärung der Preisvergabe 2022 an Griesser schreibt die Amag, «Nachhaltigkeit ist als zentraler Wert in Griessers Genen verankert.» Auf ökonomischer Ebene zeigten das die konstanten Eigentumsverhältnisse mit der Inhaberfamilie Strässle, die von Walter Strässle in vierter und Pascal Strässle in fünfter Generation vertreten wird.

Im Sozialen äussere sich die nachhaltige Unternehmenspolitik in einem respekt- und verantwortungsvollen Umgang über alle Hierarchiestufen hinweg. Zudem fördere Griesser ihre Mitarbeitenden in der hauseigenen Academy aktiv durch Weiterbildungen und Kurse.

Das Ziel lautet: klimaneutral bis 2035

Auf ökologischer Ebene hat sich das Unternehmen mit gruppenweit 1500 Mitarbeitenden, davon 800 in der Schweiz, das Ziel gesetzt, bis 2050 komplett klimaneutral zu werden. Eine Massnahme zur Erreichung dieses Ziels ist die Umstellung der Unternehmensflotte mit 400 Fahrzeugen auf alternative Antriebe wie Elektro bis 2030.

Bis 2035 sollen alle Produktionsstandorte klimaneutral sein. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die 2022 abgeschlossene Werkserweiterung am Hauptsitz in Aadorf. Zwei neue Hallen sorgen für einen energieeffizienteren Betrieb, unter anderem dank einer Fotovoltaikanlage und Wärmerückgewinnung.

Griesser-Chef Urs Neuhauser (links) und Verwaltungsratspräsident Walter Strässle an der Grundsteinlegung der Werkserweiterung im Jahr 2020. Bild: Reto Martin (Aadorf, 23. September 2020)