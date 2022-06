SPEISEÖL Schweiz braucht mehr Olivenöl – und neue Lieferanten Tunesien ist einer der grössten Olivenölproduzenten der Welt – das Land sucht neue Exportmärkte. Eine Delegation besuchte kürzlich auch die Ostschweiz. Kaspar Enz 24.06.2022, 05.00 Uhr

Olivenöl ist in Tunesien ein wichtiger Wirtschaftszweig. BLZ

«Olivenöl ist ein ausgezeichnetes Öl», sagt Lorenzo Centonze, CEO der Oleificio Sabo. Das habe man auch nördlich der Alpen bemerkt, wie der Tessiner den Nordafrikanischen Gästen sagt: «Die mediterrane Küche wird auch in der Deutschschweiz immer beliebter.» Tatsächlich legt der Olivenölkonsum in der Schweiz seit Jahren zu. 2021 stieg er von etwas über 10 Prozent auf 12,6 Prozent des gesamten Pflanzenölverbrauchs. Das scheint nach wenig, doch darin eingerechnet sind auch die raffinierten Öle, vor allem aus Sonnenblumen und Raps, die die Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie braucht.

Im Detailhandel steht das Olivenöl unter den Topsellern. Das eröffnet Chancen für neue Lieferanten. Auf Einladung des Schweizer Importförderungsprogramms Sippo besuchte deshalb eine tunesische Delegation die Schweiz. «Wir haben verschiedene Detailhändler besucht, um zu erfahren, wie der Markt in der Schweiz funktioniert», sagt Hichem Neji von Tunisia Export. Und die Tour führte die Delegation letzte Woche auch nach Horn, ins Werk der Oleficio Sabo.

Mildes Öl aus Nordafrika

Dass sie hier offene Türen vorfanden, kommt nicht ganz von ungefähr. Bereits heute vertreibt Sabo tunesisches Olivenöl. Immer mehr davon. Über 290’000 Flaschen davon verkaufte man 2021. Und dieses Jahr dürften die Zahlen übertroffen werden. Auch das überrascht Sabo-CEO Centonze nicht. Tunesisches Olivenöl Extravergine sei von guter Qualität. «Es ist mild und fruchtig», sagt er. «Damit gewinnt man zwar keine Preise bei einer Fachjury. Aber es ist genau das, was die Konsumenten wollen». Auch sei es noch etwas günstiger als das spanische Öl. «Potenzial gibt es deshalb gerade in der Gastronomie.»

Die tunesische Delegation besucht das Werk der Sabo in Horn. Bild: ken

Das freut auch Hichem Neji. «Wir sind der zweitgrösste Olivenölproduzent weltweit. In Tunesien stehen über eine Million Olivenbäume und die Produzenten haben in den letzten Jahren viel in die Qualität investiert.» Im Mittelmeerraum aber auch nach Übersee wird bereits viel exportiert. «Aber wir würden uns freuen, auch in die Schweiz mehr zu exportieren.» So dreht sich die Diskussion bald um Details: Flaschenformate und Gebindegrössen, Haltbarkeitsregeln und chemische Zusammensetzungen.

Doch der grösste Knackpunkt liegt woanders. Die Schweiz und Tunesien haben seit 2006 ein Freihandelsabkommen. Doch Kontingente begrenzen gerade Ein- und Ausfuhr von Agrarprodukten. Doch darüber wird derzeit verhandelt.