SOFTWARE Abacus wächst wieder zweistellig Die Abacus Research AG konnte im vergangenen Jahr seinen Gesamtumsatz um 13,9 Prozent steigern. Das Ostschweizer Softwareunternehmen gewann über 500 Unternehmen als Kunden hinzu. Kaspar Enz 22.03.2023, 17.30 Uhr

Der Hauptsitz von Abacus in Wittenbach. Hannes Thalmann

Das Softwareunternehmen mit Sitz in Wittenbach hat auch 2022 seine Stellung als führender Anbieter von Business-Software ausbauen. Im traditionellen Lizenzgeschäft haben sich 516 neue Unternehmen für Abacus-Software entschieden, wie es in einer Mitteilung heisst. Immer beliebter wird auch die Programmnutzung aus der Cloud per Abonnement. Hier stieg der Umsatz um über 20 Prozent. Noch stärker war das Wachstum bei Self-Service-Funktionen für Angestellte. Insgesamt sind laut Abacus per Ende 2022 fast 700000 Abos für Mitarbeitende von KMU gelöst worden.