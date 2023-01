Sicherheit im Seil Drahtbrüche auf den Millimeter genau erkennen: Wie eine Thurgauer Firma Seilbahnen noch sicherer macht Ursprünglich entwickelt für urbane Seilbahnen, ist das Seilprüfungssystem der Fatzer AG aus Romanshorn mittlerweile auch bei Bergbahnen in der Schweiz angekommen. Das Unternehmen sieht ein gewaltiges Potenzial. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Seilbahn des Herstellers Doppelmayr Garaventa, die seit Ende 2021 von Verbier Médran nach Ruinettes in Betrieb ist. Fatzer hat das Seil und das Seilprüfsystem TRUscan beigesteuert. Bild: PD

0,0003 Prozent – das ist laut dem Verband Deutscher Seilbahnbetreiber die Unfallquote von Seilbahnen. Damit gelten sie als eines der sichersten Verkehrsmittel der Welt. Unglücke gibt es dennoch immer wieder. So etwa am Pfingstsonntag 2021, als das Zugseil der Seilbahn am Monte Mottarone auf der italienischen Seite des Lago Maggiore riss und die Gondel zu Tale donnerte, weil Mitarbeitende die Sicherheitsklammern blockiert und so die Notbremsung ausser Gefecht gesetzt hatten. 14 Menschen starben.

Und natürlich sind die Verhältnisse je nach Land verschieden. Das weiss man auch bei der Romanshorner Fatzer AG, die mit ihrem Drahtseilwerk und 120 Mitarbeitenden am Bodensee einer der global führenden Entwickler und Hersteller von Seilen für Seilbahnen ist. «Für die Sicherheit und Verfügbarkeit des ganzen Systems ist die Zuverlässigkeit der Förder- und Zugseile entscheidend», sagt David Jägle, Kommunikationsverantwortlicher der Brugg Group, zu der Fatzer gehört.

Hochleistungsanlagen für Städte

Um die «Sicherheit im Seil, das höchste Gut», noch weiter zu erhöhen, hat das Unternehmen zusammen mit dem Prüfinstitut für Fördertechnik und Logistik der Universität Stuttgart (IFT) ein neues Prüfsystem entwickelt. TRUscan arbeitet nach dem magnetinduktiven Messprinzip, wobei eine Prüfspule das magnetische Streufeld eines Seils aufzeichnet und so einen Blick ins Innenleben eines laufenden Seils ermöglicht. «So lassen sich Drahtbrüche auf den Millimeter genau erkennen», sagt Philippe Bieri, Projektleiter Verkauf bei Fatzer. Zudem misst das Gerät die Laufkilometer und Biegewechsel, sodass der Benützungsgrad des Seils stets bekannt ist.

Ursprünglich hat Fatzer dieses Prüfsystem in erster Linie für urbane Seilbahnen entwickelt, die seit einigen Jahren vor allem in Lateinamerika, aber auch in anderen Ländern etwa in Asien wie Pilze aus dem Boden schiessen und als staufreies Verkehrsmittel in Metropolen mit verstopften Strassen dienen. Wie Bieri erläutert, handelt es sich bei urbanen Seilbahnen um Hochleistungsanlagen. «Sie sind pro Tag 16 bis 20 Stunden in Betrieb, und dem Personal fehlt es teils an technischem Fachwissen für Inspektionen. Das macht es gerade in ärmeren Ländern schwierig, die Kontrollen und die Sicherheit im Griff zu haben.»

Fatzers Seilprüfgerät TRUscan im Einsatz in Verbier. Bild: PD

Gewitter, Sturm, Vandalismus, Gewehrschüsse

Bieri listet die Vorteile von TRUscan auf: Mit 30'000 Franken ist das System relativ günstig. Es arbeitet während des Betriebs der Bahnen, was bedeutet, dass die knappen Stillstandzeiten während der Nacht nicht für manuelle und visuelle Kontrollen durch Mitarbeitende aufgewendet werden müssen, sondern beispielsweise für Reparaturarbeiten genutzt werden können. Der Betreiber weiss stets um den Zustand seines Seils Bescheid. Das beruhigt etwa nach einem Gewitter oder einem Sturm. Auch Fälle von Beschädigungen durch Schüsse aus Feuerwaffen oder Vandalismus, was in anderen Ländern immer wieder vorkommt, lassen sich entdecken.

Hinzu kommt, dass es die Analyse der Abnützung des Seils erlaubt, die Wartung anzupassen und so die Lebensdauer des Seils zu verlängern, wie Bieri sagt. Gerade bei urbanen Seilbahnen, deren Seile wegen der hohen Beanspruchung zehn- bis zwanzigmal mal schneller ausgetauscht werden müssen als Seile von Bergbahnen in Skigebieten, ein nicht zu unterschätzender Kostenvorteil.

Ferner sieht der Betreiber die Prognose für sein Seil. Aufgrund der Messungen und gesammelten Daten lässt sich ziemlich präzise vorhersagen, wann das Seil ablegereif ist, also ersetzt werden muss. Das ermöglicht es, ein neues Seil rechtzeitig zu bestellen und so längere Betriebsausfälle zu vermeiden.

In Verbier und am Pilatus im Einsatz

Fatzer hält bei Seilen für urbane Seilbahnen laut eigenen Angaben «einen sehr hohen Weltmarktanteil». TRUscan ist bisher rund drei Dutzend Mal verkauft worden, beispielsweise an Betreiber in Mexiko, Kolumbien oder Vietnam. Begonnen wurde vor bald vier Jahren mit einem Pilotkunden, und seit zweieinhalb Jahren laufe das System «absolut zuverlässig», und die Software werde laufend verbessert.

Urbane Seilbahnen gewinnen gerade in Lateinamerika rasant an Bedeutung. Hier eine Anlage in der bolivianischen Grossstadt La Paz. Bild: PD

Auch in der Schweiz, wo der Ausbildungsstand des Seilbahnpersonals und das Niveau der Seilkontrollen laut Bieri «extrem hoch» sind, ist Fatzer mittlerweile zum Zug gekommen. Die ersten TRUscan-Systeme stehen bei Seilbahnen in Verbier und am Pilatus im Einsatz. Insgesamt will Fatzer die Verkäufe des Systems weiterhin jedes Jahr verdoppeln, wie Jägle sagt. «Das Potenzial ist riesig, und wir sind immer noch in der Phase der Markteinführung.»

Bartholet baut urbane Seilbahn in Indien In der Stadt Varanasi nimmt der Flumser Seilbahnhersteller Bartholet 2025 die erste urbane Seilbahn Indiens in Betrieb. Diese werde die Fahrzeit zwischen dem Hauptbahnhof und der Station Godowalia Chowk, eine der verkehrsreichsten Strecken, drastisch reduzieren. Bartholet arbeitet bei diesem Projekt mit einer indischen Engineeringfirma zusammen. Die Verbindung mit einer Länge von 3660 Metern ist auf eine maximale Kapazität von 3000 Passagieren pro Stunde ausgelegt. Die Bahn wird mit 150 Panoramakabinen mit je zehn Plätzen bestückt, die fünf Stationen verbinden und bis zu 40 Meter über den Gebäuden der Stadt schweben werden. Varanasi im Norden Indiens zieht als spirituelle Hauptstadt des Landes mit über 2000 Tempeln unzählige Pilger und Touristen an. (T.G.)

