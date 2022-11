Sensoren Thurgauer Baumer Group knackt die halbe Umsatzmilliarde – Zuversicht trotz Abkühlung Erstmals und trotz Widrigkeiten hat die Frauenfelder Sensorherstellerin über 500 Millionen Franken umgesetzt. Der Bau des neuen Innovation-Centers am Hauptsitz schreitet voran, und Firmenchef Oliver Vietze strebt weiteres Wachstum an, auch am Standort in der Thurgauer Kantonshauptstadt. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Fertigung von Sensoren bei der Frauenfelder Baumer Group. Bild: PD

Im Geschäftsjahr 2021 war die Baumer Group um über 25 Prozent gewachsen, und nun, im Jahr danach, hat sie nochmals rund 20 Prozent draufgepackt, dies währungsbereinigt und oh­ne Akquisitionen. Resultat der Anstrengungen: Im Geschäftsjahr 2022 (per Ende September) hat die Thurgauer Sensorherstellerin mit Sitz in Frauenfeld 510 Millionen Franken umgesetzt und damit erstmals die Marke von einer halben Milliarde übertroffen.

Oliver Vietze, Chef des Familienunternehmens, sagt: «Wachstumstreiber im zurückliegenden Geschäftsjahr waren die zahlreichen Neuentwicklungen, mit denen wir unser breites Portfolio smarter Sensorlösungen erweitert haben und unsere Stellung als einer der Technologieführer ausbauen konnten. Über die Ertragslage gibt Vietze keine Details preis. Nur so viel:

«Mit dem Ergebnis sind wir angesichts des starken Frankens und des schwierigen Börsenumfelds zufrieden.»

800 der 2900 Angestellten arbeiten in Frauenfeld

Oliver Vietze, Chef der Baumer Group. Bild: PD

Baumer zählt sich zu den führenden und innovativsten Sensorherstellerinnen für den Maschinen-, Geräte- und An­lagenbau. «Überall, wo etwas automatisiert wird, braucht es Sensoren, die den Zustand der Maschinen oder Anlagen zur Steuerung erfassen, aber auch Messdaten für die Qualitätsinspektion liefern», sagte Vietze Ende März 2022 kurz vor dem Spatenstich am Frauenfelder Hauptsitz für das neue Innovation-Center.

In dieses investiert Baumer 20 Millionen Franken. Es wird genügend Raum und «beste Bedingungen» bieten für die rund 120 Entwicklungsingenieurinnen und -ingenieure, die Baumer allein in Frauenfeld beschäftigt und deren Arbeitsplätze gegenwärtig auf drei Gebäude verteilt sind. Der Zeitplan, das Innovation-Center im Spätsommer nächsten Jahres zu beziehen, ist laut Vietze immer noch gültig.

Weiteres Wachstum wird angestrebt

Laut dem Firmenchef will das Unternehmen am Standort Frauenfeld weiter wachsen. Momentan arbeiten hier 800 der total 2900 Beschäftigten an 39 Standorten in 19 Ländern. Ende März 2022 war noch die Rede von weltweit 2700 Angestellten, wovon 750 in der Thurgauer Kantonshauptstadt im Gewerbegebiet Hummel arbeiten. Laut Vietze ist der Standort Schweiz ein Schlüssel für den Erfolg der Firma, denn:

«Viele der erfolgreichen Innovationen kommen aus Frauenfeld. Das soll auch so bleiben.»

Dabei setzt die Firma auf eine hohe Fertigungstiefe am hiesigen Werkplatz und auf die langjährige Lean-Strategie gemäss der japanischen Kaizen-Philosophie. Diese steht für kontinuierlich viele kleine Verbesserungen von jedermann, immer und überall.

Natürlich fällt Baumer der Erfolg nicht in den Schoss, und das Umfeld ist gespickt mit Herausforderungen und Widrigkeiten. Vergangenen März etwa sprach Vietze von Lieferproblemen und starken Preiserhöhungen bei bestimmten Elektronikbauteilen. Heute sagt der Chef: «Das Thema ist immer noch aktuell, aber die Dynamik hat deutlich nachgelassen.»

Trotz Abkühlung bewahrt der Chef Zuversicht

Ein weiterer Aspekt sind die höheren Preise für Energie. Dazu sagt Vietze zwar, «wir sind nicht sehr energieintensiv». Aber: «Die steigenden Energiekosten sind doch beträchtlich und machen sich deutlich bemerkbar.» Vergangenen Spätsommer hat die Baumer Group eine Initiative gestartet namens «SAVE-E»; diese sei «erfolgreich und hat schon zu zweistelligen Einsparungen im Energieverbrauch geführt». Mit dem «Baumer Blue Program» zur Ressourcenschonung werde das Unternehmen weitere Einsparpotenziale ausschöpfen. Hierzu gehört unter anderem ein konsequentes Bestücken der Firmengebäude mit Solartechnik. Das gilt auch für das neue Innovation-Center, das eine vollständige Hülle aus Solarpanels erhält. Hinzu kommen Erdsonden und Wärmepumpen.

Wie beurteilt Oliver Vietze den Ausblick für sein 70 Jahre altes Unternehmen? «In den vergangenen Wochen spüren wir eine doch merkliche Abkühlung der globalen Märkte», sagt der Chef. «Wir rechnen im Jahr 2023 mit einem sehr anspruchsvollen Umfeld.» Doch: «Auch wenn die kommenden Monate schwieriger werden dürften», sei Baumer «längerfristig optimistisch und durch viele nachhaltige Investitionen in neue Produkte und die Digitalisierung von Prozessen gut gerüstet für die Zukunft». Auch in turbulenten Zeiten böten sich immer Chancen, die man nutzen wolle. Oliver Vietze sagt:

«Die Fabrikautomation wird weiter für Wachstum sorgen, denn smarte Produktion beginnt beim Sensor.»

