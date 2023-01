SEMINARTOURISMUS Ostschweizer Seminartourismus im Aufwind Der Seminartourismus lag während der Pandemie darnieder. Nun nimmt er wieder Fahrt auf. Seminarland Ostschweiz konnte 2022 den Umsatz deshalb um 55 Prozent steigern. Kaspar Enz 11.01.2023, 17.00 Uhr

Mit dem Hof Weissbad kann die Vermarktungsorganisation einen attraktiven Zugang vermelden. Mareycke Frehner



Seminarland Ostschweiz nahm vor zwei Jahren den Betrieb auf. Beim Kooperationsprojekt der Tourismusorganisationen Thurgau Tourismus und St.Gallen-Bodensee Tourismus sollten Firmen und Veranstalter eine zentrale Anlaufstelle für die Buchung von Seminaren und Tagungen in der Ostschweiz bieten. Es startete allerdings zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt: Die Coronapandemie und die damit verbundenen Einschränkungen brachten das Seminargeschäft über weite Strecken zum Erliegen. Im zweiten Geschäftsjahr 2022 hellte sich die Lage auf, wie es in einer Mitteilung der Vermarktungsorganisation heisst.

Umsatz steigt um mehr als 50 Prozent

Und so stieg auch das Interesse an Tagungen und Seminaren in Ostschweizer Hotels. 1,9 Millionen Franken Umsatz generierte die Vermarktungsorganisation für die angeschlossenen Hotels und Tagungsorte, 55 Prozent mehr als 2021. Und auch die Übernachtungen im Zusammenhang mit den organisierten Seminaren stiegen um 58 Prozent auf 5436. Das Geschäftsmodell von Seminarland Ostschweiz sei ein Grund für das gute Ergebnis, sagt Co-Leiterin Bettina Güntensperger, mitgespielt habe aber auch die hohe Qualität der Ostschweizer Seminarhotels. Nur wenige andere Regionen verfügten über eine ähnliche Dichte an guten Seminarhotels, heisst es in der Mitteilung. Doch auch der Nachholbedarf nach den Pandemiejahren und die veränderte Arbeitswelt spielten eine wichtige Rolle: Das Homeoffice führe dazu, dass man sich in Unternehmen vermehrt ausserhalb der klassischen Bürowelt trifft.

Besonders gesucht seien Hotels und Tagungsorte im Grünen. «Dort hofft man auf Inspiration», sagt Co-Leiterin Annette Good. Dafür biete die Ostschweiz eine Auswahl an schweizweit führenden Seminardestinationen. So entwickle sich die Ostschweiz zu einem eigentlichen «Seminar-Hub», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Hof Weissbad baut neuen Seminarpark

Seminarland Ostschweiz gewann 2022 aber nicht nur mehr Kunden. Neu hat sich auch das Innerrhoder Gesundheitshotel Hof Weissbad dem Seminarland angeschlossen. Dort ist derzeit ein neuer Seminarpark im Bau. Ebenfalls sind nun die Tagungslocation Werk 1 in Gossau und das Hotel Hirschen in Wildhaus im Portfolio von Seminarland Ostschweiz. Damit hat Seminarland Ostschweiz heute über 40 Tagungsorte im Portfolio. Dazu gehören nicht nur klassische Hotels. Auch das Schiff Sonnenkönigin oder Schlösser wie Wartegg oder Hohenklingen werden als Tagungsorte angepriesen.

Auch der Kreis der Unterstützer hat sich ausgeweitet. Nachdem sich 2021 bereits Toggenburg Tourismus an das Netzwerk angeschlossen hat, gehört nun auch Schaffhauserland Tourismus dazu.