Semesterergebnis Liechtensteiner VP Bank nimmt weniger ein Die Marktbedingungen sind für Banken aktuell sehr anspruchsvoll. Das wirkt sich auch auf den Gewinn der VP Bank aus, der um einen Drittel abgenommen hat. Stefan Borkert 17.08.2022, 18.00 Uhr

Die VP Bank in Vaduz muss unter anderem mit dem Rückgang der betreuten Kundenvermögen kämpfen. PD

Vor dem Hintergrund der weiterhin substanziellen Investitionen in die Strategie 2026 sowie den Rahmenbedingungen erzielte die VP Bank einen Halbjahresgewinn 2022 von gut 21 Millionen Franken. Laut Angaben der Bank entspricht dies einer Abnahme von 29 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode, jedoch einer Zunahme von drei Prozent im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2021. Insgesamt nahmen die betreuten Kundenvermögen infolge der Abschwächung der Märkte um neun Prozent ab, heisst es in einem Communiqué.

Russland-Geschäft gestoppt

Die internationalen Sanktionen hat die VP Bank umgesetzt und die Massnahmen wurden standortübergreifend in einer Task Force koordiniert. Neben der Umsetzung der Sanktionsbestimmungen lag der Fokus demnach auch auf der fortlaufenden Überwachung und Analyse des Kreditbuchs und der Auswirkungen auf den Wertschriftenhandel sowie in der Beobachtung der Entwicklungen im Bereich Cyberrisiken.

Bei Instituten und Personen, die von Sanktionen betroffen sind, handelt es sich um betreute Kundenvermögen von 200 Millionen Franken, was 0,4 Prozent der gesamten betreuten Kundenvermögen entspricht. Weiter schreibt die Bank, dass diese in eine eigene dedizierte Organisationseinheit separiert wurden. Für den Gesamtertrag des Halbjahresergebnisses der VP Bank Gruppe sei das nicht signifikant. Russland sei für die VP Bank Gruppe nun kein Zielmarkt mehr. Neue Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz in Russland würden nicht mehr angenommen.

Die VP Bank hält an ihrer Strategie 2026 und der Notwendigkeit der damit verbundenen Transformation fest. Mit Blick auf die veränderten Marktbedingungen werde die Bank ihre finanziellen Ziele per Ende des Strategiezyklus jedoch überprüfen, kündigt die VP Bank an.