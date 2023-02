Tiefstpreise: Die Schweiz exportiert erstmals Schweinefleisch

SCHWEINEMARKT Weil der Schweinezyklus bei Tiefstpreisen feststeckt: Die Schweiz exportiert erstmals Schweinefleisch Während Corona war der Appetit nach Schweizer Schweinefleisch gross. Nun nimmt der Einkaufstourismus wieder zu und die Schweine stauen sich in den Ställen. In der Not greift die Branche zum letzten Mittel – und exportiert Schweinefleisch nach Europa. Nur eine kurzfristige Massnahme, sagt Verbandspräsident Meinrad Pfister. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis die Ferkel das Schlachtgewicht erreicht haben, sieht es auf dem Markt schon wieder anders aus. Bild: Valentin Hehli

«Das Schwein schliesst Kreisläufe», meint Marcel Aeschbacher von der Käserei Gabris. Die Molke, die beim Käsen übrig bleibt, ist ein wichtiger Bestandteil des Schweinefutters. Deshalb gehört zur Käserei in Hosenruck auch ein Maststall, wie bei vielen Käsereien. Und die Schweine fressen Nebenprodukte der ganzen Lebensmittelindustrie. «Und sie machen daraus wieder hochwertige Proteine.»

Doch bis das Schwein geschlachtet wird, dauert es sechs bis sieben Monate. So reagiert die Produktion immer nur mit Verzögerung auf den Markt. Ein Grund, weshalb sich auf dem Schweinemarkt oft Über- und Unterproduktion abwechseln und sich die Preise schnell bewegen. «Doch der Schweinezyklus funktioniert derzeit nicht», sagt Aeschbacher. Seit Mitte letzten Jahres stecken die Preise für Schlachtschweine auf historischen Tiefstwerten fest: Drei Franken kostet das Kilo. Mit durchschnittlich 4.30 Franken wäre die Produktion kostendeckend.

Auch Futter und Energie sind teurer

Dass auch die Jungtiere zu Tiefstpreisen gehandelt werden, nützt Mästern wie Aeschbacher wenig. Im vergangenen Jahr sind auch Futter- und Energiepreise deutlich gestiegen. Das Auf und Ab habe es schon immer gegeben. Deshalb lege man in guten Zeiten etwas auf die Seite, sagt er. «Aber die letzten Monate haben an den Reserven gezehrt. Das war für viele ruinös.»

Vieles habe zu dieser Situation geführt. Kurz vor der Pandemie traten neue Tierschutzbestimmungen in Kraft, Ställe mussten umgebaut werden. Manche gaben auf. Mit Corona gingen die Grenzen zu, die Schweizer assen gern einheimisch, auch Schweinefleisch. Die Branche produzierte wieder mehr, zu guten Preisen – bis die Grenzen wieder offen waren.

Schweine warten in den Ställen

So warten seither Schweine darauf, geschlachtet zu werden. Es mag sich dabei nur um einige Prozent handeln. «Aber auf dem Schweinemarkt ist der Unterschied zwischen zu viel und zu wenig oft klein», sagt Aeschbacher. «Und wenn die Schweine länger im Stall bleiben, werden sie noch einmal schwerer. Das macht das Problem noch grösser.» Gegen 50’000 Schweine stauten sich im Januar, schätzte man in der Branche, rund so viel, wie in einer Woche geschlachtet werden.

In den Ställen warten derzeit zu viele Schweine auf die Schlachtung. Bild: Patrick Hürlimann

Die Branche ergriff Gegenmassnahmen. Vertreter von Produzenten, Metzgern und Händlern tauschen sich in einem Krisenstab regelmässig aus. Schon im Dezember wurden 15’000 Schweine eingefroren. Dann griff die Branche zu einer ausserordentlichen Massnahme: Erstmals sollte Schweinefleisch exportiert werden.

Schweiz wird zum Fleischexporteur

Eine Premiere, «und eine absolute Meisterleistung der ganzen Branche», sagt Meinrad Pfister, Präsident des Produzentenverbandes Suisseporcs. So etwas in so kurzer Zeit aus dem Boden zu stampfen, sei eine Herausforderung. Alle Teile der Wertschöpfungskette arbeiteten zusammen. Der Markt in Europa sei im Moment nicht so schlecht wie auch schon, sagt Pfister. «Vor einem Jahr wäre es schwieriger gewesen. Da hatte Deutschland dasselbe Problem wie wir heute.»

Auch Exporte nach China habe man in Erwägung gezogen. «Schwänzchen, Öhrchen und Füsse liefern wir ja bereits da hin», sagt Pfister. Doch ein Export von ganzen Sauen dorthin sei bereits am Verpackungsmaterial gescheitert. Tatsächlich lief zu Beginn nicht alles wie geplant. Vor allem fehlte es an Transportkapazität. «Ganz Europa hat derzeit Mühe, Chauffeure zu finden.» Doch nach anfänglichem Stottern scheint die Ausfuhr nun zu funktionieren. 15’300 Schlachtschweine wurden bis Ende letzter Woche exportiert. 5000 Schweine sollen nun jede Woche sein.

Stau hält an

«Aber es staut noch immer: Rund 30’000 Schweine sind noch zu viel am Markt.» So versucht man jetzt, Wurstfleisch und Teilstücke zu exportieren, um diesen Überhang noch schneller abzubauen. Doch der Export und die Anpassung ans europäische Preisniveau ist nicht gratis. 15 Rappen zahlen die Produzenten pro Kilogramm, 5 Rappen die Händler an Finanzierungsbeiträge. «Klar kostet das», sagt Schweinemäster Marcel Aeschbacher. Doch sei das wenig im Vergleich dazu, was noch tiefere Preise hätten anrichten können.

Doch der Export soll so bald wie möglich wieder gestoppt werden. «Das ist eine einmalige Massnahme», macht Pfister klar. «Es geht darum, dass wir keine Tierschutzfälle haben, weil es für die Schweine in den Ställen zu eng wird.» Ein Strukturproblem wolle man damit nicht lösen.

Zum Produzieren gezwungen

Dabei gibt es durchaus strukturelle Probleme. Dass die Preise so lange so tief bleiben, habe verschiedene Gründe, sagt Pfister. Lange halfen Bauernbetriebe mit einigen wenigen Schweinen, den Markt im Gleichgewicht zu halten. «Je nach Preis haben sie mit den Schweinen aufgehört oder wieder begonnen.» Doch der Markt werde je länger je mehr von professionellen Züchtern und Mästern dominiert. «Ein Stall kostet aber schnell eine Million und mehr. Die Züchter haben viel investiert, sie haben Kredite aufgenommen. Sie können nicht einfach aussteigen – sie müssen produzieren, um Zinsen zu zahlen.»

Die Schlachtbetriebe haben im Dezember bereits 15’000 Schweine tiefgekühlt. Bild: PD

Kommt hinzu, dass der Markt schrumpft. In den vergangenen zehn Jahren ist der Schweinefleischkonsum der Schweizerinnen und Schweizer um über zwei Kilogramm auf gut 21,2 Kilogramm im Jahr 2021 gesunken. «Man muss sich schon überlegen, ob man in einen Markt investieren will, der jährlich kleiner wird», sagt Marcel Aeschbacher. Er selber habe bereits weniger Schweine zur Mast aufgenommen. «Aber es ist klar, eine gewisse Gesundschrumpfung muss es geben.»

Erste Betriebe geben auf

Denn es sei klar: «Im Moment ist Schweineproduktion kein einträgliches Geschäft», sagt Thomas Kempf, Präsident der Suisseporcs-Sektion Ostschweiz. Gewisse Betriebe würden eingehen. «Ich weiss von Zuchtbetrieben in der Ostschweiz, die im Dezember die letzten Muttersauen weggegeben haben.» Für ihn ist klar: Die Branche muss die Marktschwankungen besser in den Griff bekommen. «Jeder muss sich zu Beginn schon fragen, ob das Schwein in einer Wochenschlachtung Platz hat, wenn es ausgemästet ist.» Das ist allerdings einfacher gesagt als getan: Gerade bei guten Preisen hofft jeder, noch ein Schwein mehr verkaufen zu können.

«Wir sammeln jetzt Ideen, wie wir das besser steuern können», sagt Pfister. Eine Arbeitsgruppe des Verbandes bearbeitet das Thema. «Man merkt, der Druck ist gross», sagt er. Immer wieder kämen Ideen auch von Mitgliedern. «Das ist schon mal ein Erfolg, wenn sich die Leute ernsthaft damit beschäftigen.» Nun hofft er, dass die Massnahmen wirken, der Druck nachlässt und die Preise wieder ein kostendeckendes Niveau erreichen. Wann das sein wird, will er nicht sagen. «Ich bin zu lange im Geschäft, um eine Prognose zu wagen. Aber es kann plötzlich sehr schnell drehen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen