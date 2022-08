Schutzbarrieren Romanshorner Geobrugg bewahrt vor Steinschlag

Schutzbarrieren An der Teufelswand, am Gardasee oder an einem chilenischen Staudamm: Romanshorner Geobrugg schützt vor Steinschlag Wo immer der Fels bröckelt, ist die Thurgauer Firma Geobrugg oft nicht weit. Ihre Barrieren schützen Mensch und Material vor Steinschlag und anderen Naturgefahren. Drei Beispiele jüngeren Datums von der Matterhorn-Gotthard-Bahn, aus Italien und aus Südamerika. Thomas Griesser Kym 09.08.2022, 18.15 Uhr

Steinschlagbarriere von Geobrugg zum Schutz von Passagieren, Mitarbeitenden, Zügen und Gleisanlagen der Matterhorn-Gotthard-Bahn unterhalb der Teufelswand. Bild: PD

Die Romanshorner Firma Geobrugg, die zur Brugg Group gehört, ist spezialisiert auf Schutzeinrichtungen unter anderem vor Naturgefahren wie beispielsweise Steinschlag, Hangmuren oder Lawinen. In jüngerer Zeit hat das Unternehmen in diesem Geschäft mehrere prestigeträchtige und anforderungsreiche Aufträge abgearbeitet.

So ist am Streckenabschnitt Andermatt-Göschenen der Matterhorn-Gotthard-Bahn eine Steinschlagbarriere eingerichtet worden. Dies im Bereich des Tunnelportals unterhalb der 70 Meter hohen Teufelswand. An diesem Ort seien die Bahninfrastruktur und die vorbeifahrenden Züge, bis zu 56 am Tag, stark durch Steinschlag gefährdet. Weil die Flugbahnen und Sprunghöhen der Steine bei Steinschlag unbekannt seien, wurde auf der Gesamtlänge von 31 Metern die höchstmögliche Barriere von sechs Metern installiert.

Schutz am Stausee in Chile und am Gardasee

Geobrugg-Barriere, welche die Strasse schützt, die zum chilenischen Yeso-Staudamm führt. Bild: PD

Ungleich länger ist die Steinschlagbarriere, die Geobrugg nach Chile geliefert hat. 580 Meter lang und fünf Meter hoch, schützt die Barriere die einzige schmale Strasse, den Verkehr und die touristische Infrastruktur am Yeso-Staudamm in der Schlucht Cajón del Maipo östlich der chilenischen Hauptstadt Santiago. Der Yeso-Stausee auf 3000 Metern Höhe fasst 253 Millionen Kubikmeter Wasser, womit er in der Schweiz der zweitgrösste Speichersee hinter dem Lac des Dix wäre, und wird ganzjährig von Reisenden und Ausflüglern besucht.

Ferner hat Geobrugg Teile der Felswände entlang der italienischen Provinzstrasse von Tremosine nach Tignale westlich des Gardasees in geringerer Höhe mit Gewebe befestigt und an höher gelegenen Stellen Steinschlagschutzbarrieren installiert. Die Strasse wird wegen der schönen Aussicht auf den See von vielen Personen per Velo, zu Fuss oder mit dem Auto benutzt, doch Frost und Regenwasser haben die hohen Felswände brüchig werden lassen.

Installation der Steinschlagschutzbarriere von Geobrugg oberhalb der Provinzstrasse Tremosine-Tignale mit Blick auf den Gardasee. Bild: PD