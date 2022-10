Schützengarten-Skandal «Es gilt eine Nulltoleranz»: So handhaben grössere Ostschweizer Unternehmen das Thema Belästigung am Arbeitsplatz Die Belästigungsaffäre bei der Brauerei Schützengarten wirft die Frage auf, was andere Firmen vorkehren gegen solche Fälle, wie sich betroffene Mitarbeitende wehren können und welche Sanktionen gegen Fehlbare ergriffen werden. Eine Umfrage zeigt: Das Regelwerk ist breit ausgestaltet, und Meldungen über mutmassliche Belästigungen scheint es wenige zu geben. Doch es gibt sie. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Gestellte Szene eines Büroangestellten, der einer Arbeitskollegin nachschaut. Auch anzügliche Blicke können unter das Thema Belästigung fallen. Bild: Getty

Pornofilme während der Arbeitszeit konsumiert und sich dabei selbst befriedigt: Solches Treiben eines damaligen Chefs der Schützengarten-Tochtergesellschaft Wiederkehr Getränke AG musste eine Büroangestellte wiederholt und über geraume Zeit mitansehen. Während der Mann disziplinarisch gemassregelt wurde und einen Verweis erhielt, wurde der Frau gekündigt, bevor sie an einem anderen, offenbar aber unpassenden Ort wieder eingestellt wurde.

Später wurde das Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung aufgelöst. Ihren früheren Vorgesetzten hat Schützengarten, nachdem die Affäre durch Medienberichte aufgeflogen war, mittlerweile entlassen, und die Brauerei schrieb: «Unser Verhaltenskodex verbietet jede Art der Belästigung.»

Vorerst will sich Schützengarten nicht mehr über die Affäre äussern. Andere grössere Firmen jedoch geben bereitwillig Auskunft, wie sie mit dem Thema Belästigung am Arbeitsplatz umgehen.

So verlangt beispielsweise der Rheintaler Industriekonzern SFS in seinem Verhaltenskodex und seinem Leitbild von allen Mitarbeitenden, dass sie sich nach rechtlichen und ethischen Standards verhalten. Das schliesst ein, dass jegliche Art der Belästigung untersagt ist. «Die Dokumente sind integraler Bestandteil unserer Arbeitsbedingungen und werden jedem Mitarbeitenden zusammen mit dem Arbeitsvertrag abgegeben», sagt SFS-Sprecher Benjamin Sieber.

Movis als externe Beratungsstelle

Wer sich belästigt fühlt, hat bei SFS mehrere Möglichkeiten. Sie oder er kann sich an die direkte Vorgesetzte oder den Vorgesetzten wenden, an die Compliance-Verantwortliche, die über das Einhalten von Richtlinien wacht, oder an den Personaldienst. Im Intranet sind eine Hotline, E-Mail und Formulare für Meldungen verfügbar, die auch anonym erfolgen können.

Zudem ist als externe Anlaufstelle die Firma Movis verfügbar, eine Beratungsgesellschaft mit 23 Standorten in der Schweiz und in Liechtenstein, die Unternehmen aller Branchen in psychosozialen Handlungsfeldern unterstützt. «Bei persönlichen, sozialen und gesundheitlichen Problemen in der Arbeitswelt bietet Movis Beratung und Unterstützung für Mitarbeitende, Führungskräfte und Personalverantwortliche», heisst es auf der Website der Firma.

Sieber sagt: «Alle unsere Mitarbeitenden können sich an Movis wenden. Diese nimmt sich des Problems an, zeigt den Mitarbeitenden Lösungswege auf oder ermutigt sie, das Thema auch im Unternehmen anzusprechen.»

Auch bewusste Falschanschuldigungen werden geahndet

Wie Sieber sagt, werden bei SFS «gruppenweit pro Jahr vier bis fünf Fälle mutmasslicher Verletzungen der persönlichen Integrität gemeldet, von Mobbing über Diskriminierung bis zu Belästigung». Doch: Nicht alle Fälle seien solche Verletzungen.

«Es gibt auch Meldungen, die beispielsweise auf Missverständnissen oder unterschiedlichen Wahrnehmungen beruhen, was sich normalerweise in einem Gespräch rasch klären lässt.»

Sieber hält aber fest: SFS habe sich verpflichtet, jeder Meldung nachzugehen, und grundsätzlich ziehe eine Meldung keine negativen Konsequenzen für den Mitarbeitenden nach sich, ausser es handle sich um eine bewusste Falschanschuldigung. Um das Bewusstsein der Regeln wach zu halten, gibt es bei SFS regelmässige Trainings, sowohl physisch als auch in E-Learnings. Die Palette der Ahndung von Verstössen gegen die Regeln reicht von einfachen Gesprächsnotizen bis zur fristlosen Kündigung.

Von schriftlicher Abmahnung bis sofortiger Kündigung

Mit der Firma Movis arbeitet auch die Technologiegruppe der von Franziska Tschudi Sauber geführten Weidmann Holding aus Rapperswil-Jona zusammen. Bei Movis können sich Mitarbeitende, die sich belästigt, gemobbt usw. fühlen, eine externe, neutrale Beratung holen. Weitere Anlaufstellen sind intern bei Weidmann Vorgesetzte, die Personalabteilung und Arbeitnehmervertreter.

Auf die Frage, wie häufig es Meldungen gebe über mutmassliche Belästigungen, sagt Weidmanns globaler Personalchef Martin Meier: «Meines Wissens seit Jahren keine.» Sollte aber einmal Bedarf nach Hilfe für Opfer von Belästigungen bestehen, würde Weidmann prioritär Movis um Unterstützung bitten. Die Firma hat professionelle Psychologinnen und Psychologen, die eine externe, explizit neutrale Stellung einnehmen können, wie Meier sagt.

Die Verhaltensregeln sind bei Weidmann in einem «Wertestern», «der unsere Werte und das erwartete Verhalten unserer Mitarbeitenden beschreibt», zusammengefasst. Zudem gibt es einen Business-Code-of-Conduct.

Weiter sagt Meier: «Der ‹Wertestern› ist ein fester Bestandteil des jährlichen Mitarbeitergesprächs und das Thema ‹Verhalten› wird mindestens einmal jährlich strukturiert thematisiert.» Sanktionen gegen Fehlbare umfassen «eine schriftliche Abmahnung beim ersten Vorfall und danach Kündigung oder bei schwerem Vergehen sofortige Kündigung».

«Vereinzelte Meldungen mutmasslicher Belästigungen»

Bei Raiffeisen gibt es eine Personalweisung namens «Gleichbehandlung und Belästigung am Arbeitsplatz». Darin hält die Bank «sämtliche Mitarbeitenden dazu an, die Persönlichkeitsrechte ihrer Kolleginnen und Kollegen zu respektieren», wie Joël Grandchamp, Sprecher von Raiffeisen Schweiz, sagt.

Die Weisungen würden allen Mitarbeitenden bei Arbeitsantritt bekannt gegeben, sagt Grandchamp. Zudem seien die Weisungen jederzeit im Intranet abrufbar, ebenso wie Hinweise zu Meldestellen für Mitarbeitende im Fall von Belästigungen. Zu diesen Meldestellen zählen Vorgesetzte, die Personalabteilung oder eine interne anonyme Meldestelle.

Zudem arbeitet auch Raiffeisen mit einer externen Firma zusammen, der RehaSuisse GmbH, die allen Mitarbeitenden für eine kostenlose Beratung zur Verfügung steht. Grandchamp sagt:

«Bei Raiffeisen Schweiz kam es in den vergangenen Jahren zu vereinzelten Meldungen mutmasslicher Belästigungen.»

«Jeder dieser Fälle wurde untersucht und wo angebracht entsprechende Massnahmen veranlasst.» Der Sanktionskatalog sieht je nach Art und Schwere der Belästigung im Einzelfall «umfassende arbeitsrechtliche Sanktionen» vor.

Vertrauenspersonen in der Personalabteilung

Beim Versicherer Helvetia verweist Sprecher Jonas Grossniklaus auf den Code of Compliance, der auf der Website einsehbar ist und in Ziffer 7 festhält, dass jegliche Form der Belästigung, des Mobbings und des Stalkings untersagt ist. Helvetia hat zudem eine interne Weisung «Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz», die ein entsprechendes Verbot vorsieht.

Als Anlaufstellen nennt Grossniklaus unter anderem die Compliance-Abteilung, bei sexueller Belästigung oder Mobbing von Helvetia definierte Vertrauenspersonen in der Personalabteilung sowie externe Unterstützung durch Movis, und zwar «generell bei schwierigen Situationen am Arbeitsplatz». Via eine Hinweisgeberplattform können auch anonyme Meldungen erstattet werden.

Kurs für Lernende

Meldungen über eine mögliche Belästigung hat Helvetia in den vergangenen beiden Jahren laut Grossniklaus je eine verzeichnet. Regelverstösse werden sanktioniert: «Neben arbeitsrechtlichen Konsequenzen können diese auch zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. Konkret sind dies Verweis oder Abmahnung, disziplinarische Massnahmen bis hin zur Kündigung, Schadenersatz und Strafanzeige.»

Den Mitarbeitenden der Helvetia werden die Verhaltensregeln unter anderem im Rahmen der Anstellung und durch periodische webbasierte Schulungen des Code of Compliance vermittelt.

«Zudem werden das Thema und die möglichen Konsequenzen allen Lernenden in einem Kurs vermittelt.»

Beratungsstelle für Mitarbeitende auch bei privaten Problemen

Schulung der Mitarbeitenden, interne Anlaufstellen, eine interne Meldestelle namens M-Concern auch für anonyme Meldungen, all das kennt die Migros Ostschweiz. Und deren Sprecher Andreas Bühler verweist für den Verhaltenskodex auf jenen der ganzen Migros-Gruppe sowie auf eine Richtlinie, die den Kodex konkretisiert und das Prozedere bei Regelverstössen festhält.

Bühler sagt: «Der Verhaltenskodex und die Richtlinie sind für alle Mitarbeitenden verbindlich. Jede Führungsperson ist für die Umsetzung der Vorgaben zuständig, und sie werden dabei vom Rechtsdienst der Migros-Gruppe sowie den Compliance-Verantwortlichen der Migros-Unternehmen unterstützt.» Meldungen über mutmassliche Belästigungen erhält die Migros Ostschweiz jährlich «vereinzelt». Diese seien «im Verhältnis zu den 9000 Mitarbeitenden aber sehr selten».

Wie Bühler weiter sagt, verfügt die Migros Ostschweiz über eine Mitarbeitenden-Beratungsstelle. «Sie ist zuständig für die persönliche Unterstützung und Beratung bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder bei privaten Problemen, rechtlichen Unklarheiten und finanziellen Fragen.»

Externe Spezialistin für Integritätsverletzungen beigezogen

Ähnlich wie bei den oben genannten Unternehmen läuft es auch bei der St.Galler und bei der Thurgauer Kantonalbank. TKB-Sprecherin Anita Schweizer sagt:

«Integritätsverletzungen tolerieren wir nicht.»

Dieses Thema, die Anlaufstellen und das Vorgehen im Falle von Verstössen seien in einer internen Weisung klar geregelt. Für die jüngste Aktualisierung dieser Weisung habe die Bank eine externe Spezialistin für Integritätsverletzungen beigezogen. Ebenfalls können sich Mitarbeitende an Movis wenden. Weiter sagt Anita Schweizer, bei der TKB habe es in den vergangenen drei Jahren eine Meldung über mutmassliche Belästigung gegeben.

«Es gilt eine Nulltoleranz»

«Bei der St.Galler Kantonalbank werden Belästigungen nicht geduldet, es gilt eine Nulltolaranz», sagt Sprecherin Jolanda Meyer. Meldungen über mutmassliche Belästigungen seien bei der SGKB «äusserst selten».

Themen wie Chancengleichheit, sexuelle Belästigung oder Mobbing sind in den Allgemeinen Anstellungsbedingungen der Bank im Kapitel «Ethische Grundsätze» geregelt, die integrierender Bestandteil jedes Arbeits- und Lehrvertrags sind. Neben internen Anlaufstellen hat auch die SGKB eine externe Beratungsstelle.

