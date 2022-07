Felbener Knobel AG Konkurs - 60 Stellen betroffen

SCHOKOLADENINDUSTRIE Felbener Knobel Maschinenbau Konkurs: Die Coronakrise brach ihr das Genick Auf den Maschinen der Knobel AG werden Pralinés oder Schoko-Osterhasen produziert. Hier waren die Thurgauer Marktführer. Doch der schwache Euro setzte das Unternehmen unter Druck. Corona läutete sein Ende ein. 60 Mitarbeitende sind betroffen. Kaspar Enz, Samuel Koch Jetzt kommentieren 26.07.2022, 18.15 Uhr

Trotz zweier Rettungsversuche meldet die Knobel in Felben Konkurs an. Bild: Andrea Stalder

Vor 40 Jahren präsentierte die Knobel Maschinenbau AG ihre erste Schokoladengiessmaschine. Und in der Folge spezialisierte sich das Unternehmen aus Felben auf das Geschäft mit Schokolade. Heute stellen Maschinen und Anlagen von Knobel Praliné-Schalen her, giessen Osterhasen und Nikoläuse oder Konfekt samt Füllung. «Wenn es darum geht, auf ein Produkt mehrere Farben anzubringen, wenn die Genauigkeit wichtig ist, wie beim Punkt im Auge eines Osterhasen, überall da sind wir Marktführer», sagt Daniel Züger, Verwaltungsrat der Knobel Holding. Doch Knobel-Maschinen waren nicht nur genau, «sie sind auch vorne dabei, wenn es darum geht, die Produkte schnell zu fertigen».

Schokobranche setzt auf Knobel

Mit Maschinen von Knobel produzieren Schokoladehersteller in der ganzen Welt. Bild: PD

Kein Wunder sind die Maschinen aus Felben in der Branche begehrt. Sie sind weltweit im Einsatz. Die meisten Kunden sind in Europa, aber auch Japan und Südamerika seien wichtige Märkte. «Die Auftragsbücher sind eigentlich gut gefüllt», sagt Züger. Doch die Produktion in Felben steht still. Die Knobel Holding hat den Konkurs angemeldet. Denn auch wenn die Aufträge da seien, sei die Produktion nicht mehr profitabel gewesen. «Wir produzieren in Franken, aber verkaufen in Euro.» Das sei schon seit Jahren ein Problem. Man habe zwar geprüft, Teile der Produktion zu verlagern oder Teile aus dem Ausland zu beziehen. «Die Qualität stimmte aber nicht», sagt Züger.

Corona führt zu Einbruch

Auslöser für die jetzige Lage sei aber die Coronapandemie gewesen. Aufgrund der Unsicherheit hätten viele Kunden Bestellungen sistiert. Das habe die Liquiditätssituation noch einmal deutlich verschlechtert. Bereits vor einem Jahr habe man mit Hilfe von Finanzinvestoren das Unternehmen zu retten versucht – ohne Erfolg. Seit Mai versuchte ein Konsortium aus Kunden und Lieferanten der Knobel, den Betrieb aufrechtzuerhalten – so kam auch Züger zur Knobel AG. Denn die Schokoladeindustrie sei nicht nur an neuen Maschinen, sondern auch an Ersatzteilen interessiert, sagt er.

Nun steht im Firmengebäude in Felben alles still. Bild: Andrea Stalder

Doch auch dieser Rettungsversuch scheiterte. Gespräche mit potenziellen Investoren waren erfolglos geblieben, was eine Nachlassstundung verunmöglichte. «Wir mussten die Konsequenzen ziehen», sagt Züger. «Wenn es nicht geht, geht es nicht.» Nun liegt das Dossier beim Konkursamt. «Wir sind dabei, mit dem Konkursverwalter alles aufzuarbeiten und sind bemüht, den Schaden für die Gläubiger möglichst klein zu halten.» Trotzdem: «Sowohl für unsere langjährigen, treuen Mitarbeitenden wie für unsere Kunden ist das Ende des Unternehmens eine traurige Nachricht.»

Mit dem Geld, das aus der Verwertung der Konkursmasse – Maschinen, Gebäude, Rohstoffe und weitere Anlagen – gewonnen wird, müssen zuerst die Löhne der 60 Mitarbeitenden bis zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung bezahlt werden. Danach übernehme die Arbeitslosenkasse die Löhne bis zum Ende der Kündigungsfrist. Gemeinsam mit dem RAV suche man auch nach Lösungen für die Mitarbeitenden.

Gemeinde bedauert Verlust von Arbeitsplätzen

Daniel Jung, Vizegemeindepräsident Felben-Wellhausen.

Die Gemeindebehörde ist geschockt ob der Neuigkeiten aus dem Industrieareal, die erst am Montagabend im Gemeindehaus eingetroffen ist. «Es ist tragisch und tut mir leid für die 60 Mitarbeitenden, die ihre Stelle verlieren», sagt Vizegemeindepräsident Daniel Jung in Abwesenheit des Gemeindepräsidenten. Zwar werden Erinnerungen an die Schliessung von Müller-Martini im Jahr 2013 wach. Für Jung ist die jetzige Schliessung aber nicht ganz vergleichbar, weil damals 300 Angestellte ihre Arbeitsplätze verloren, was er als «andere Schuhnummer» bezeichnet.

Trotz Hiobsbotschaft für viele Arbeitnehmende und die Gemeinde müsse man jetzt zuerst abwarten, ob und wann der Konkurs abgemeldet werde und welche Rettungsmassnahmen bevorstünden. Bei den Steuern und bei den Werken dürfte die Gemeinde betroffen sein. Aber Jung glaubt nicht, dass die Schliessung ein riesiges Loch in die Gemeindekasse reissen wird. Was mit dem Gelände der Knobel-Gruppe passiert, dafür sei es noch viel zu früh. Jung meint: «Wir müssen jetzt zuerst Gespräche führen und schauen, wie es weitergeht.»

