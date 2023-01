Winter mit Tücken: Widersprüchliche Signale im Sportartikelhandel

Schneesport Ein Winter mit Tücken: Der Ostschweizer Sportartikelhandel sendet widersprüchliche Signale Der Winter hat bisher mit Schnee und Kälte gegeizt. Was bedeutet das für Sportartikelhändler? Eine Umfrage zeigt: Die einen können sich vor Kundschaft kaum retten und sind ziemlich ausgeschossen, andere hoffen darauf, dass das Geschäft noch richtig in Schwung kommt. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Ein Servicemann richtet Ski her. Die geschäftliche Zwischenbilanz dieses Winters ist durchzogen. Bild: Photodisc

Neulich in der SportXX-Filiale der Migros in Wil: Ein Vater möchte für seinen halbwüchsigen Sohn Ski mieten, denn das Skilager und die Skiferien stehen an. Doch am Servicedesk machen die beiden rasch lange Gesichter. Der Angestellte erläutert, dass er nur noch Mietski bis 1,20 Meter Länge habe oder einen relativ hochpreisigen Performance-Ski für Erwachsene. «Am vergangenen Wochenende und am Montag drauf haben uns die Leute die Bude eingerannt und Ski gemietet wie verrückt», erläutert der Mann. Und dass man diesen Winter noch gross Nachschub erhalte, damit rechne er weniger.

Vater und Sohn verzichten. Der eine Ski zu kurz, der andere zu teuer. Sie machen kehrt und versuchen es bei Ochsner Sport. Auch dort sagt der Angestellte zunächst, er müsse erst schauen, was er noch an Mietmaterial verfügbar habe, findet dann aber glücklicherweise ein Paar passende Ski. «Viel haben wir jedoch nicht mehr an Lager.»

Was sagen die beiden Unternehmen dazu? Auf Anfrage schreibt Marco Greco, Marketingleiter bei Ochsner Sport, grundsätzlich dürfe man mit dem Mietgeschäft im aktuellen Winter «sehr zufrieden» sein. «Wir stellen gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum fest.» Trotz höherer Nachfrage könne man die Kundschaft bei Ski, Snowboards, Schneeschuhen, Tourenausrüstung und vereinzelt auch Langlaufausrüstung mit dem gewünschten Mietmaterial bedienen. Und: Auch der Verkauf von Ski und Snowboards laufe «zufriedenstellend».

Umschichtung von einer Filiale zur anderen

Nachfrage bei Andreas Bühler, Sprecher der Migros Ostschweiz. Hier klingt es etwas dramatischer. Bühler schreibt, «die SportXX-Filiale in Wil ist kein Einzelfall». Das Mietgeschäft funktioniere diese Saison trotz unvorteilhafter Witterungsbedingungen «sehr gut». Sowohl bei Ski als auch bei Snowboards liegen die Resultate «deutlich über den Vorjahreswerten».

Wintersportler am Flumserberg: Jene Pisten, die offen sind, sind gut im Schuss. Bild: Michel Canonica

Weiter schreibt Bühler, «obwohl wir zum Saisonstart mehr Ski und Snowboards als im Vorjahr bereitgestellt hatten, wird die Verfügbarkeit langsam knapp». Grössere Nachschübe von Lieferanten seien nicht zu erwarten. «Wir sind nun daran, unsere besonders starken Filialen mit Artikeln aus etwas weniger starken Filialen zu bestücken und so einen Ausgleich zu schaffen.» Im Übrigen schreibt Bühler, SportXX biete erstmals auch Langlaufausrüstung zum Mieten. Auch hier seien «die Erwartungen deutlich übertroffen» worden.

Anders dagegen im Kaufgeschäft: «Was die Verkäufe von Ski und Snowboards angeht, liegen diese unter den Vorjahreswerten», schreibt Bühler, «was aus unserer Erfahrung in erster Linie auf die Schneeverhältnisse zurückzuführen ist.»

Saisonmiete oder tage- bis wochenweise mieten?

Etwas anders tönt es seitens des Sportfachhandels. Nicole Gantner-Wildhaber von Wildhaber Sport in Flums sagt auf Anfrage, der Verkauf von Ski und Snowboards sei ähnlich wie in den Jahren vor Corona. Und das Mietgeschäft entwickle sich wie in den vergangenen Jahren. Mit anderen Worten: Es nimmt ständig zu, weil immer mehr Leute eher mieten statt kaufen.

Material habe man genügend an Lager, sagt Gantner-Wildhaber: «Wir sind nicht ausgeschossen, haben eine Reserve und unsere Lieferanten können bei Bedarf für Nachschub sorgen.» Allerdings sei es auch schon mal vorgekommen, dass nicht alles dauernd geliefert werden könne, beispielsweise, es zu einem Engpass bei Snowboards in einer gewissen Länge komme.

Gantner-Wildhaber sagt, «wir arbeiten vor allem mit der Saisonmiete». Dies im Unterschied zu Sportartikelläden beispielsweise direkt an der Talstation, wo die Tagesmiete auch entscheidend sei. «Wer sowieso im Winter Ski fahren oder boarden geht, macht Anfang November oder Dezember eine Saisonmiete», beschreibt Gantner-Wildhaber das typische Verhaltensmuster. Ab zwei Wochen, das hört man auch von anderen Händlern, lohne sich die Saisonmiete gegenüber der tageweisen oder wochenweisen Miete.

Kaufen oder mieten?

Über noch genügend Material verfügt auch Bossart Sport in Wil. Inhaber Carlo Bossart sagt zunächst, «der vergangene Winter war besser, und im Verkauf sieht es weniger gut aus als im Mietgeschäft». Einigermassen laufe das Geschäft mit Ausrüstung für Kinder, wogegen man gerade im Verkauf von warmer Skibekleidung im Rückstand sei. Bossart weiss auch, woran es liegt: «Der Schnee und die Kälte fehlen.» Er hofft auf einen Wintereinbruch auch in der Region, «damit die Leute sehen, dass sie auch in der Nähe Ski fahren können, im Appenzellerland oder im Toggenburg, oder langlaufen in Hemberg oder auf dem Ricken».

Sonne, Berge, Schnee und Ski: ideale Bedingungen für Wintersportlerinnen und -sportler. Bild: iStockphoto

Und was spricht für Mieten und was für Kaufen? Laut Schätzungen ist gut ein Drittel der Schweizer Skifahrenden auf gemieteten Brettern unterwegs. Bei Kindern und Gästen aus dem Ausland ist der Anteil noch höher. Wer nur gelegentlich Ski fahre, für den sei eine Miete sicher vorteilhafter, sagt Gantner-Wildhaber. Wer jeden Winter die Hänge hinabschwingt, und dies ausgiebig, der könne mit einem Kauf besser bedient sein.

Wer die Ausrüstung kauft, muss diese allerdings zu Hause versorgen, regelmässig zum Service bringen und in die Berge mitschleppen. Zudem halten Ski mehrere Jahre. Das heisst, zum Ende ihrer Lebensdauer ist man dann nicht mehr mit wirklich neuem Material unterwegs. Das gilt freilich auch bis zu einem gewissen Grad bei Mietski, die in der Regel eine oder zwei Saisons auf dem Buckel haben. Gantner-Wildhaber sagt, man könne aber auch topaktuelle Ski mieten, die dann einfach etwas teurer seien als Modelle der Vorsaison.

Mieten kann auch bei Kindern von Vorteil sein, vor allem, wenn sie noch im Wachstum sind. Wer sie nicht inner- oder ausserhalb der Familie weitergeben kann, für den ist vielleicht ein Tauschprogramm eine Option, wie es beispielsweise Och Sport in Zürich seit 20 Jahren anbietet, für Kinder von drei bis zwölf Jahren. Dabei wird das erste Paar Ski gekauft und danach viermal für eine Gebühr von jeweils 30 Franken in ein längeres Modell getauscht. Das letzte Paar Ski gehört dem Kunden, oder er erhält einen Rabatt auf den Kauf eines Jugend- oder Erwachsenenskis. Mittlerweile kennen auch andere Händler ein Tauschprogramm.

