Stadler liefert zehn Trams nach Lausanne

Schienenfahrzeuge Stadler liefert Trams nach Lausanne – 2026 verkehrt dort dann wieder eine Strassenbahn Die «Transports publics de la région lausannoise» (TL) und Stadler haben einen Vertrag über die Lieferung von zehn Trams des Typs Tramlinks, Ersatzteilen und Spezialwerkzeugen unterzeichnet. Stefan Borkert 21.11.2022, 13.30 Uhr

Trams des Typs Tramlink von Stadler beenden die tramlose Zeit in Lausanne. Bild: PD

In der Schweiz setzen bereits sechs Strassenbahnbetreiber auf die Tramlinks von Stadler. Die Stadler-Strassenbahnen sind seit letztem Jahr in Lugano in Betrieb und werden demnächst auch in den Kantonen Aargau, Basel und Bern in Betrieb genommen. Weiter teilt die Bussnanger Schienenfahrzeugherstellerin mit, dass die Fahrzeuge die ersten normalspurigen Tramlinks in der Schweiz seien. Mit einer Länge von fast 45 Metern und einer Breite von 2,65 Metern können die Trams bis zu 316 Personen befördern.