Mobileye an der Olma über autonomes Fahren

SAK-Forum an der Olma «Die Technologie für autonomes Fahren ist längst da» – hat das Auto bald ausgedient? Am SAK-Forum im Rahmen der Olma wurde die Zukunft der Mobilität präsentiert. Sie ist näher, als man denkt: Die Technologien für autonome Fahrzeuge seien vorhanden. Hier haben die Techkonzerne die Nase vorn. Werden die traditionellen Autobauer abgehängt? Kaspar Enz Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch in der Schweiz wurden bereits Testbetriebe mit autonomen Busen durchgeführt: Hier der selbstfahrende Bus der Genfer Verkehrsbetriebe. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Ein Auto kurvt zielsicher durch die chaotische Innenstadt Jerusalems. Weder seltsame Wendemanöver anderer Fahrzeuge noch Fussgänger, die plötzlich die Strasse überqueren, scheinen das Fahrzeug zu stören. Überlegt verlangsamt es die Fahrt, wenn E-Scooter sich aus unerwarteten Winkeln nähern. Das alles, ohne dass der Fahrer das Lenkrad auch nur anrührt.

Einige Zuschauer haben wohl nicht schlecht gestaunt über den Film, den Johann Jungwirth, von Jerusalem in die Olma-Halle zugeschaltet, am SAK-Forum präsentierte. Der deutsche Ingenieur, der seine Karriere bei Mercedes-Benz begann, ist heute Vizepräsident der israelischen Intel-Tochter Mobileye.

Das Unternehmen entwickelt Fahrerassistenzsysteme für die Autoindustrie. Und geht einen Schritt weiter. In verschiedenen Städten will Mobileye Robotaxis in Betrieb setzen: Selbstfahrende Autos, die Fahrgäste durch die Stadt bringen. Startpunkt ist Jerusalem, doch auch in München, New York, Paris oder Stuttgart sollen erste Taxis ohne Fahrer bald im Einsatz sein.

Schneller, als man denkt

Johann Jungwirth, Vizepräsident von Mobileye, sprach per Videoschaltung am SAK-Forum.

«Die Technologie ist längst da», sagt Jungwirth. In den nächsten zwei, drei Jahren gehe es darum, sie umzusetzen, wieder und wieder zu testen – und zu beweisen, dass die Robotaxis besser fahren als Menschen. «Keine besonders hohe Hürde», sagt er.

Schlüssel zum sicheren Fahren sind beim Mobileye-System die doppelten Sensoren: Ein Kamerasystem einerseits und ein Radarsystem andererseits suchen gleichzeitig die Umgebung nach anderen Verkehrsteilnehmern ab und interpretieren deren Bewegungen. Nicht nur sehen die Sensoren alles, was um sie vorgeht. Im Zusammenspiel treffen die Sensorensysteme ihre Entscheidungen, und das Auto reagiert – oft den entscheidenden Augenblick schneller, als menschliche Fahrer dies könnten.

Und die Robotaxis brauchen nicht einmal besonders gutes Internet, um ihr Ziel zu finden.

«Wir können auch in den Schweizer Alpen fahren.»

Mobileye will Robotaxi-Services in verschiedenen Städten aufbauen. Bild: Intel

Für ihn ist deshalb klar: Autonome Autos sind keine Zukunftsmusik mehr, auch wenn das noch nicht in allen Chefetagen der Automobilindustrie angekommen ist. Einige Autofirmen wie General Motors oder Tesla hätten es zwar verstanden und eigene Projekte lanciert, sagt Jungwirth.

«Aber viele begreifen nicht, wie schnell das autonome Fahren kommt.»

Techfirmen haben die Nase vorn

Ein Fehler, orakelt auch Andreas Herrmann, Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St.Gallen. Schaue man, wer heute an den entscheidenden Technologien arbeitet, die für die Mobilität der Zukunft wichtig sind, stösst man auf amerikanische Techgiganten wie Amazon oder chinesische Firmen wie Huawei oder Xiaomi.

Die deutschen Autobauer, wichtige Kunden der Ostschweizer Industrie, scheinen noch andere Sorgen zu haben. Kein Wunder. «Die Automobilindustrie in der Nachkriegszeit ist eine Erfolgsgeschichte», sagt er. Sie habe ein klares Geschäftsmodell, das immer noch funktioniert: Man baut ein Auto und verkauft es.

Andreas Herrmann leitet das Institut für Mobilität an der HSG. PD

«Das Geschäftsmodell für autonome Fahrzeuge ist noch nicht ganz klar.»

Doch herkömmliche Autos sind höchst ineffizient, sagt der Ökonom. «Es gibt weltweit rund 1,2 Milliarden Autos.» Genutzt werden sie im Schnitt täglich eine knappe Stunde. «Das ergibt eine Sitzauslastung von 1,1 Prozent», rechnet Herrmann vor – jedem Airline-Finanzchef würden da die Haare zu Berge stehen.

«Gleichzeitig braucht es 30 Millionen Fussballfelder für Parkplätze.» Und besonders sicher sei diese Verkehrsform auch nicht. Davon zeugten die jährlich 1,3 Millionen Verkehrstoten weltweit. Und ein Vielfaches an Verletzten, die die Gesundheitssysteme belasten – oft über Jahre hinweg.

Autonom ist sicherer

Autonome Fahrzeuge, die zusätzlich noch miteinander vernetzt sind, fahren hingegen viel sicherer, sagt Herrmann. Und bei einem Verkehrsaufkommen, das heute unweigerlich zu Stau führen würde, könnten sie immer noch flüssig fahren.

Alles Gründe dafür, dass an den autonomen Fahrzeugen kaum ein Weg vorbeiführe. Auch nicht für die etablierte Autoindustrie. «Einst gab es in den USA Hunderte von Unternehmen, die Kutschen bauten. Ins Automobilzeitalter hat es nur eines geschafft», warnt er: Studebaker. Und das überlebte auch nur bis in die 1960er.

Doch der Umbruch biete auch Chancen. «Vielleicht könne die Schweiz zu einem Exportland für Mobilitätstechnologie werden», hofft Herrmann.

Einzigartiges Wasserstoff-Ökosystem

Martin Osterwalder, Co-CEO, Avia Osterwalder. Ralph Ribi

Ganz so weit ist man in der Ostschweiz noch nicht. Aber immerhin: Der Gastgeber des Forums, die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke, beginnt demnächst mit der Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Damit beliefern die SAK die H2-Tankstellen der Avia Osterwalder. «Das Wasserstoff-Ökosystem, das in der Schweiz entsteht, ist weltweit einzigartig», sagt Martin Osterwalder, CO-CEO des Unternehmens, am anschliessenden Podium.

Dank der Brennstoffzellentechnik können auch schwere Lastwagen CO 2 -frei fahren, erklärt er. Und das Projekt habe auch Interesse in Deutschland geweckt, wo die Industrie zuvor noch kaum auf Wasserstoff setzte.

Doch nicht alle auf dem Podium blickten gleich enthusiastisch in die Zukunft. Philipp Inderbitzin sucht zwar als Chef der SAK Ventures mit Start-ups neue Ideen und Technologien. Doch was geschieht mit der Masse von Daten und wer kontrolliert sie? Wie bringt man Kindern vernünftiges Verhalten im Verkehr bei, wenn alle Autos von selber anhalten? Schauen die Leute nun auch beim Autofahren ins Smartphone?

«Da frag ich mich manchmal schon: Muss man denn alles machen, was man kann?»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen