Rüstungsindustrie Motoren vom Bodensee treiben neue deutsche Fregatten an Damen Naval und der Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems aus Friedrichshafen haben einen Vertrag über die Lieferung von 16 MTU-Dieselaggregaten für die vier neuen Fregatten F126 der Deutschen Marine unterzeichnet. Es ist der erste Auftrag von Damen über MTU-Dieselaggregate für die militärische Anwendung. Stefan Borkert 06.09.2022, 16.30 Uhr

Royce liefert Antriebs- und Generatorensets der MTU-Baureihe 4000 für die neuen F126-Fregatten der Deutschen Marine. PD

MTU Friedrichshafen als Marke von Rolls-Royce Powersystems hat den zweiten Auftrag der niederländischen Damen Shipyards Group an Land gezogen. Der Bordstrom jeder der neuen deutschen F126-Fregatte wird von je vier drehzahlvariablen MTU-Motoren der Baureihe 4000 bereitgestellt. Diese Hochleistungs-Gensets seien die umweltfreundlichsten Marine-Gensets, die Rolls-Royce je hergestellt hat, schreibt das Unternehmen.

Dank ihrer variablen Drehzahl könnten die Motoren besonders effizient betrieben werden, was Kraftstoff spare und den Wartungsaufwand reduziere. Der Vertrag umfasst auch ein Paket zur integrierten Logistik-Unterstützung (ILS).

High-End-Anwendungen für die Marine

Die MTU-Aggregate für die neuen deutschen Fregatten sind in Schallschutzkapseln und auf speziellen Stossdämpfern untergebracht. PD

Mit diesem Auftrag setzt Rolls-Royce seine jahrzehntelange Zusammenarbeit mit der Deutschen Marine fort. Schiffe wie die Vorgänger-Fregattenklassen F124 und F125 sowie die Korvetten K130 sind mit MTU-Motoren und -Diesel-Gensets ausgerüstet. Die Diesel-Gensets für die F126 werden das kombinierte dieselelektrische Codlad-Antriebssystem mit elektrischer Energie versorgen. Dieses Antriebssystem ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 26 Knoten. Die ersten Dieselaggregate werden, gemäss Communiqué Anfang 2024 an die Werft geliefert.

Im Juni 2020 hat das deutsche Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr den Bauauftrag für die vier F126-Fregatten an den niederländischen Schiffbauer Damen als Generalunternehmer vergeben. Die Schiffe werden vollständig in Deutschland in den Werften in Wolgast, Kiel und Hamburg gebaut. Das erste Schiff wird im Jahr 2028 in Hamburg übergeben. Der Vertrag beinhaltet eine Option für zwei weitere Fregatten.

Die Damen Shipyards Group ist seit über neunzig Jahren tätig und bietet weltweit maritime Lösungen für den Entwurf, Bau, Umbau und die Reparatur von Schiffen und Schiffskomponenten. Damen hat mehr 12'000 Mitarbeitende, betreibt 35 Werften und 20 weitere Unternehmen in 20 Ländern.