Roboter «Robotti» nimmt dem Bauer das lästige Hacken und Jäten ab: Im Frauenfelder Umland werden Bohnen vom Roboter angebaut Die Hilcona Agrar AG und die Swiss Future Farm starten einen Versuch zum automatisierten Bohnenanbau. Stefan Borkert 24.06.2022, 17.00 Uhr

Der Roboter ist eine Art Traktor und kann mit verschiedenen Geräten ausgerüstet werden. PD

Effektives Unkrautjäten und weniger Pestizide ausbringen: Die Hilcona Agrar AG prüft derzeit in Zusammenarbeit mit der Swiss Future Farm den Einsatz des Agrarroboters «Robotti» im Bohnenanbau. Um möglichst praxisrelevante Erkenntnisse zu erzielen, werde das neue Gerät direkt in der Produktion und auf unterschiedlichen Bodentypen eingesetzt, heisst es in einem Communiqué. Im Zentrum stehe die Frage, welche Möglichkeiten und auch Grenzen die Anwendung von Robotertechnologie derzeit habe und wie eine Weiterentwicklung aussehen könnte.

Hacken und Jäten zählen zu den arbeitsintensivsten Schritten in der Gemüseproduktion. Bei der Hilcona mit Sitz in Schaan, Liechtenstein heisst es weiter, dass viele Bestrebungen laufen würden, diesen Bereich zu mechanisieren und automatisieren. Eine besondere Herausforderung stelle dabei die Unkrautbekämpfung in der Reihe dar. Auf zwei Betrieben im Raum Frauenfeld, die für die Hilcona Agrar AG Bohnen anbauen, käme der «Robotti» erstmals bei der Saat zum Einsatz.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der «Robotti» ist GPS gesteuert und fährt autonom über das Feld. Er ist eine Art Traktor, dem verschiedene Arbeitsgeräte angehängt werden können. In seinem ersten Einsatz für die beiden Hilcona Agrar AG-Landwirte habe er mit einer Sämaschine die Körner präzis in den Boden gebracht. Andreas Messerli von der Hilcona Agrar AG sagt, da der Roboter einem fixen Fahrspurplan mit 2,5 Zentimeter Genauigkeit folge, könnten auch spätere Arbeiten in der gleichen Spur sehr präzise ausgeführt werden.

Andreas Messerli, Hilcona Agrar AG PD

«Oder mit anderen Worten gesagt: Effektives Unkrautjäten und weniger Pestizide ausbringen. Bereits in gut 60 Tagen werden diese Bohnenfelder geerntet werden können.»

Man sei gespannt, was bis dann noch alles bei diesem für uns kostenlosen Feldversuch passieren werde. Im weiteren Praxiseinsatz werde sich zeigen, wie intensiv die Betreuung ist und wie flexibel die Geräte auch auf Wetterbedingungen reagieren werden.

Zu einem späteren Zeitpunkt könne das Bohnenfeld durch den Roboter, zum Beispiel auch mit angehängtem Gerät gehackt werden. Roman Gambirasio von der Swiss Future Farm ergänzt:

«Mit Hilfe des «Robotti» ist es möglich, dass ich als Landwirt gleichzeitig noch einen zweiten Arbeitsschritt auf dem Feld erledigen kann. Wie zum Beispiel den Boden für die Saat vorbereiten oder die Bewässerung einrichten.»

Menschen überprüfen die Arbeit des Anbauroboters. PD