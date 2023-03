Rekordjahr Bernina: Kunstvolle Nähmaschinen lassen Kassen klingeln Die Kooperation des Thurgauer Nähmaschinenherstellers Bernina mit dem amerikanischen Textilkünstler Kaffe Fassett macht sich bezahlt: Die farbigen Sondermodelle finden reissenden Absatz. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 17.03.2023, 16.39 Uhr

Ein weiteres Kaffe-Fassett-Sondermodell von Bernina, das 2023 lanciert worden ist. Bild: PD

Nach dem Rekordumsatz 2021 hat die Thurgauer Bernina-Gruppe mit Sitz in Steckborn noch einen draufgesetzt: 2022 wurde mit einem Umsatz von 274 Millionen Franken die alte Rekordmarke um 7 Millionen Franken nochmals übertroffen.

Das Resultat gelang, obwohl die Firmengruppe «das ganze Jahr über von Störungen in der Beschaffung begleitet worden» sei. Zugleich habe sich die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen in der Summe «sehr positiv entwickelt».

Annähernd zwei Drittel zum Gruppenumsatz steuert Bernina selber bei. In deren Kerngeschäft mit Nähmaschinen gab es zwar wegen fehlender Komponenten einen Umsatzrückgang im mittleren Segment. Diesen kompensierte Bernina mit Mehrverkäufen bei Einstiegsmaschinen und einem Rekordergebnis bei den Top-Produkten.

Fruchtbare Kooperation mit Textilkünstler

Der 85-jährige US-Textilkünstler Kaffe Fassett aus Kalifornien. Bild: PD

Massgeblichen Anteil an diesem Erfolg hatte Bernina den Angaben zufolge ein farbiges Sondermodell, das die Thurgauer Firma in Kooperation mit dem Textilkünstler Kaffe Fassett lanciert hatte. Und dank des hohen Anteils an Verkäufen von Top-Maschinen nahm auch das lukrative Geschäft mit Zubehör und Stickmodulen zu.

Die beiden Kaffe-Fassett-Sondermodelle trieben besonders auch das Geschäft von Bernina of America in den USA an, wo die Gruppe mittlerweile drei Viertel des Umsatzes erarbeitet. Von den übrigen US-Tochterfirmen legten zudem Melco (Multinadel-Stickmaschinen) und OESD (digitale Stickdesigns) zu.

Kai Hillebrandt, Chef der Bernina-Gruppe. Bild: PD

Die Bernina-Gruppe hat 2022 ihren Personalbestand stabil bei 1272 Mitarbeitenden gehalten. Für 2023 rechnet CEO Kai Hillebrandt mit einer «leicht rückläufigen Nachfrage im Gesamtmarkt», setzt aber auf die Einführung vielversprechender Neuheiten. Neben dem Werk in Steckborn hat Bernina eines in Thailand.

