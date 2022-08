Auftragsrekord bei Rolls-Royce Power Systems am Bodensee

Rekord Auftragsbücher von Rolls-Royce Power Systems am Bodensee sind prall gefüllt – Motoren und Stromerzeuger aus Friedrichshafen sind gefragt Die Nachfrage bei Rolls-Royce Power Systems ist sehr hoch. Die Konzerntochter von Rolls Royce schloss mit einem Rekordauftragseingang in der ersten Jahreshälfte. Besonders Stromgeneratoren unter anderem für die einsatzkritische Notstromversorgung von Rechenzentren sind weltweit begehrt. Stefan Borkert 20.08.2022, 05.00 Uhr

Rolls-Royce Power Systems ist führend bei der klimaneutralen Stromerzeugung mit Brennstoffzellen. PD

Rolls-Royce Power Systems aus Friedrichshafen hat im ersten Semester 2022 den höchsten Auftragseingang der Firmengeschichte erzielt. Dazu gehört ein Auftrag über 523 MTU-Motoren für gepanzerte Transportfahrzeuge des Typs Boxer für die britischen Streitkräfte. Andreas Schell, der Vorstandsvorsitzende von Rolls-Royce Power Systems, sagte bei der Präsentation der Semesterzahlen:

Andreas Schell, Vorstandsvorsitzender der Rolls-Royce Power Systems AG, Friedrichshafen. PD

«Das Unternehmen ist in den vergangenen Monaten durch sehr raue See gesteuert.»

Schell wird das Unternehmen bis Ende Jahr verlassen. Er wird Chef von EnBW. EnBW ist mit über 26’000 Mitarbeitenden eines der grössten Energieunternehmen in Deutschland und Europa. Trotz Inflation, Problemen in den Lieferketten und steigenden Energiepreisen sei die Nachfrage nach den Produkten von Rolls-Royce Power Systems sehr hoch. Rolls-Royce Power Systems stellt unter anderem Motoren und grosse Stromspeicher und Stromgeneratoren her.

Boom bei Stromerzeugern

Mit einem Volumen von 2,5 Milliarden Euro erzielte das Unternehmen vom Bodensee im ersten Halbjahr den höchsten Auftragseingang der Firmengeschichte. Das bedeutet eine Steigerung von rund 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Weiter heisst es, dass besonders der Bereich Stromerzeugung boomt. Der Umsatz konnte demnach bereinigt um 20 Prozent gesteigert werden. Der Gewinn stieg auf rund 142 Millionen Euro.

Stromgeneratoren von Rolls-Royce Power Systems kommen auf der ganzen Welt zum Einsatz. PD

Der Krieg in der Ukraine hatte Auswirkungen auf das Geschäft von Rolls-Royce Power Systems. Das Unternehmen hat sein Russlandgeschäft aufgegeben. CEO Schell erklärte, dass das einen Verlust von rund 100 Millionen Euro Umsatz ausmachte. Er fuhr fort, dass man Mitarbeitende aus Russland in anderen Betrieben weltweit unterbringe. Der Krieg habe auch zu einer Welle der Hilfsbereitschaft im Unternehmen geführt. Das Unternehmen habe zwei Aggregate für die Energieversorgung an die Ukraine gespendet. Ausserdem hätten Mitarbeiter, der Betriebsrat und die Firma rund 500’000 Euro an Spenden gesammelt, die teils in der Ukraine und teils in Deutschland für die Versorgung von Geflüchteten verwendet würden.

Wasserstoff hat Zukunft

Ein wichtiger Treibstoff der Zukunft sei Wasserstoff, betonte Schell. Daher würde in diesem Bereich besonders stark investiert. So habe Rolls-Royce Power Systems 54 Prozent der Anteile am Elektrolyse-Stack-Spezialisten Hoeller Electrolyzer übernommen. Damit werde man nun eigene Elektrolyseure entwickeln. So könne «grüner» Wasserstoff mit Ökostrom produziert werden. Schell sagt:

«In einigen Jahren werden wir der grösste Wasserstoffabnehmer am Bodensee sein.»

Und er erklärte weiter, dass Rolls-Royce Power Systems weiter in erneuerbare Energien investiere. Durch einen neuen Solarpark könne man schon jetzt 1300 Tonnen CO 2 einsparen.

Die Aussichten für das zweite Semester sind positiv. Unter anderem hofft das Unternehmen auf Aufträge für Schiffsmotoren und Motoren für Grossfahrzeuge im Militärbereich, besonders von der deutschen Bundeswehr. Dafür sollen 450 Stellen geschaffen werden.