Regionalverkehr Bis zu 510 Züge: Stadler hat den Milliardenvertrag mit den SBB unterzeichnet Der Rahmenvertrag über bis zu 510 einstöckige Triebzüge des Typs Flirt von Stadler ist endgültig unter Dach: Der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer und die drei Bahngesellschaften SBB, Thurbo und RegionAlps haben ihre Unterschriften unter den Vertrag gesetzt. Damit kann Stadler mit der Arbeit beginnen. Thomas Griesser Kym 31.05.2022, 19.26 Uhr

Stadler-Patron Peter Spuhler (links) und SBB-Chef Vincent Ducrot posieren anlässlich der Vertragsunterzeichnung. Bild: PD

Den Weg frei gemacht für das Vertragswerk hat kürzlich das Bundesverwaltungsgericht. Es hat eine Beschwerde des unterlegenen französischen Stadler-Konkurrenten Alstom gegen die Auftragsvergabe an Stadler als unbegründet abgewiesen. Nun haben der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer, Stadler, SBB, Thurbo und RegionAlps den Rahmenvertrag unterzeichnet.

Damit kann Stadler im Werk am Hauptsitz in Bussnang mit der Produktion beginnen. Im Erstabruf haben die drei Bahngesellschaften 286 Flirt im Wert von rund zwei Milliarden Franken bestellt. Die neuen Fahrzeuge ersetzen schrittweise altes Rollmaterial. Für die SBB stellt Stadler 155 vierteilige Flirt her, für RegionAlps 24 Vierteiler und für Thurbo 19 Vierteiler sowie 88 Dreiteiler. Stadler-Patron Peter Spuhler zeigt sich «unglaublich stolz».

Auslieferung des neuen Rollmaterials über acht Jahre

Visualisierung der neuen Flirt-Triebzüge für den Schweizer Regionalverkehr. Bild: PD

Die ersten Züge werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 in Betrieb gehen statt wie ursprünglich geplant zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025. Grund der Verzögerung ist die Beschwerde Alstoms. Das letzte Fahrzeug aus dem Erstabruf soll dann 2034 ausgeliefert werden.

Der Rahmenvertrag enthält eine Option für bis zu 224 zusätzliche Fahrzeuge. Die Ausschreibung über total bis zu 510 Fahrzeuge war die grösste in der Schweizer Bahngeschichte. Stadler hat den Flirt bisher über 2500 Mal in 21 Ländern verkauft. Erste Besteller waren im Jahr 2002 die SBB.

Die dreiteiligen Flirt-Triebzüge sind je 57,8 Meter lang und bieten Platz für je 256 Fahrgäste, davon 134 auf Sitzplätzen. Die Vierteiler haben eine Länge von je 73,5 Metern und Platz für je 370 Passagiere, davon 146 auf Sitzplätzen.