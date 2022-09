Banker Oswald Grübel kommt ans Wirtschaftsforum Thurgau 2022

Referent Banker Oswald Grübel kommt an Wirtschaftsforum Thurgau Wegen einer Auslandreise hat Bundesrat Ueli Maurer seine Teilnahme am Wirtschaftsforum Thurgau 2022 kurzfristig abgesagt. Als Ersatz springt Oswald Grübel ein, der frühere Chef der Credit Suisse und der UBS. Thomas Griesser Kym 29.09.2022, 12.02 Uhr

Oswald Grübel, früherer Chef der Grossbanken Credit Suisse und UBS. Bild: Severin Bigler (Zürich, 16. Dezember 2020)

Er sollte am Wirtschaftsforum Thurgau (WFT) am 3. November 2022 in Weinfelden das Schlussreferat halten: Bundesrat Ueli Maurer. Doch wegen einer «wichtigen Auslandreise» muss der Magistrat den Organisatoren kurzfristig einen Korb geben.