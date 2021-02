Banken Raiffeisen-Präsident Guy Lachappelle: «Die Spesen sind so tief wie nie» An der Präsentation des Jahresergebnisses der Thurgauer Raiffeisenbanken präsentierte der Verwaltungsratspräsient von Raiffeisen Schweiz, wie sich die Bank erneuern will. Kaspar Enz 12.02.2021, 05.00 Uhr

Verwaltungsratspräsident Guy Lachappelle sprach zur neuen Strategie der Raiffeisenbanken. Bild: Donato Caspari

Raiffeisen Schweiz habe die Ära Vincenz hinter sich gebracht, sagte Raiffeisen-Präsident Guy Lachappelle gestern an der Präsentation des Jahresergebnisses der Thurgauer Raiffeisenbanken. Man habe die Governance-Strukturen angepasst. Mit der Strategie 2025 will Lachappelle mit der Gensossenschaftsbank nun in eine neue Ära aufbrechen.

Guy Lachappelle, wer unterzeichnet Ihre Spesenbelege?

Guy Lachappelle: Das macht Thomas Rauber, der Vorsitzende des Nominations- und Vergütungsausschusses.

Hatte er da 2020 viel zu tun?

Es fielen in der ganzen Gruppe wenig Spesen an. Reisetätigkeiten, persönliche Kontakte oder gemeinsame Mittagessen sind zurzeit nicht möglich. Die Spesen sind deshalb wohl so tief wie noch nie.

Im Umfeld des Verfahrens gegen Ex-CEO Pierin Vincenz tauchten ausschweifende Spesenrechnungen auf. Werden diese Beträge allenfalls zurückgefordert?

Raiffeisen Schweiz hat sich im Strafverfahren als Privatklägerin konstituiert. Die Unschuldsvermutung gilt, wir müssen den Ausgang des Verfahrens abwarten.

Auch mit ihrer neuen Strategie legt Raiffeisen viel Wert darauf, eine Genossenschaftsbank zu sein. Was nützt das den Kunden?

Bei Raiffeisen ist man nicht nur Kunde, sondern auch Genossenschafter, man bestimmt die Richtung seiner Bank mit. Das ist einzigartig und schafft eine ganz andere Verbindung zwischen Kunde und Bank.

Trotzdem befürchten Sie, Kunden zu verlieren.

Das Bankwesen verändert sich. Durch das Aufbrechen der Wertschöpfungskette droht den Banken der Verlust der Kundenschnittstelle. Ein positives Beispiel ist Twint im Zahlungsverkehr. Fintech-Unternehmen übernehmen Teile eines Prozesses.

Wie stellen Sie sich dem?

Wir müssen selber gute Dienstleistungen entwickeln. Manchmal ist es aber auch besser, mit Partnern zusammen zu arbeiten, um die besten Dienstleistungen anbieten zu können.

Wie sieht das aus?

Ein Beispiel ist die Wohneigentümer-Plattform, die wir gemeinsam mit der Mobiliar aufbauen. Dort wird eine Vielzahl von Dienstleistungen rund ums Wohneigentum angeboten, die zum Teil wiederum von verschiedenen Anbietern kommen.

Laut der neuen Strategie will man auch mehr Standardisierung und Digitalisierung. Heisst das auch: mehr Zentralisierung?

Im Gegenteil. Raiffeisen Schweiz stellt die Werkzeuge zur Verfügung. Aber die 226 Raiffeisenbanken in der Schweiz sind autonom. Und wir wollen ihren Unternehmergeist unterstützen und die Autonomie erhöhen.

Rund um den roten Platz in St.Gallen ist der Hauptsitz von Raiffeisen Schweiz. Bild: Arthur Gamsa

Wie?

Gerade zum Beispiel im Bereich Kooperationen. Diese sollen nicht nur schweizweit aufgebaut werden, sondern auch auf der lokalen und regionalen Ebene, um die Nähe zu erhalten.

Im Moment gibt es noch 15 Raiffeisenbanken im Thurgau. Wie viele sind es 2025?

Es gibt in der Raiffeisen Gruppe immer wieder kleinere Genossenschaften, die sich zusammenschliessen. Aber es gibt keine Regel, wonach man fusionieren muss. Das entscheiden die einzelnen Genossenschaften autonom. Gerade kleinere Banken sind oft gut kapitalisiert. Sie leisten ihren Beitrag, gerade auch zur Nähe zu unseren Kunden.

In der Strategie steht auch, Raiffeisen werde gewinnorientiert, aber nicht gewinnmaximierend geführt. Was heisst das?

Ein Beispiel: Viele Unternehmen schütten gegen 50 Prozent ihrer Gewinne aus. Als Genossenschaft behalten wir bis zu 95 Prozent davon im Unternehmen. Damit stärken wir die Kapitalbasis unserer Bank.