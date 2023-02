St.Galler Start-up Terra Quantum forscht am Quantencomputer

Technologie Quantensprung: St.Galler Start-up Terra Quantum holt internationalen Investor an Bord Das Quantentechnologie-Start-up Terra Quantum erhielt bereits im vergangenen Jahr 2022 rund 70 Millionen Franken von Investoren. Nun steigt die internationale Investmentfirma Investcorp beim St.Galler Unternehmen ein. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.00 Uhr

Der Quantencomputer soll noch um ein Vielfaches schneller werden als herkömmliche Rechner. Bild: Getty

Noch tönt Quantentechnologie nach Science-Fiction. Doch für Markus Pflitsch ist die Zukunft gar nicht mehr so weit entfernt. «Die Quantentechnologie wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren alle Branchen durcheinanderwirbeln», äussert er sich überzeugt. Zwar werden auch herkömmliche Computerchips immer schneller. Die Rechenleistung eines Quantencomputers sei aber noch einmal ungleich höher. Denn herkömmliche Bits stellen entweder 0 oder 1 dar, Quantenbits auch alles dazwischen.

Bis ein solcher Quantencomputer wirklich einsetzbar ist, muss zwar noch einiges geforscht werden. «Aber wir wissen, wie ein solcher Computer funktionieren wird», sagt Pflitsch. «Seit etwa vier Jahren ist die Technologie weit genug, dass man sie für erste Anwendungen nutzen kann, die der Wirtschaft zugutekommen.» Dafür hat Pflitsch Terra Quantum gegründet. Der Münchner hatte einst in Aachen Quantenphysik studiert und war am Genfer Cern tätig, bevor er über 20 Jahre bei Banken und Finanzunternehmen arbeitete. 2019 schien ihm die Zeit reif, Wissenschaft und Wirtschaft zu verbinden.

Quantencomputer simulieren

Denn auch wenn es noch keinen Quantencomputer gibt: «Wir haben einen Weg gefunden, um Quantentechnologie trotzdem schon zu nutzen.» Mit herkömmlichen Hochleistungsrechnern simuliert die Terra-Quantum-Tochter QMware die Eigenschaften von Quantenchips. Die seien zwar noch nicht so schnell, wie eigentliche Quantencomputer einst sein werden. «Trotzdem können wir so Quantensoftware laufen lassen», sagt Pflitsch. Diese optimieren jetzt schon die Portfolios von Investmentbanken oder planen Routen von Lastwagenflotten, um die Zahl der Leerfahrten weiter zu reduzieren. «Beides führt zu hohen Einsparungen. Wenn das auch ohne echte Quantencomputer geht, warum sollte man damit warten?»

Terra-Quantum-Gründer Markus Pflitsch. Bild: PD

So zählt Terra Quantum heute nicht nur namhafte Unternehmen zu seinen Kunden. Das St.Galler Start-up zieht auch die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich. Schon im vergangenen Jahr 2022 sammelte Terra Quantum rund 70 Millionen Franken ein. Damit konnte das Unternehmen sein Wachstum weiter vorantreiben. Heute zählt das Unternehmen bereits über 150 Mitarbeitende – weltweit. Der Hauptsitz liegt in der St.Galler Innenstadt. Doch das Unternehmen hat auch Büros in Zürich, München, London oder Wien, in Helsinki oder San Francisco. In St.Gallen fühle er sich zwar wohl. «Aber es ist nicht notwendig, dass alle immer in St.Gallen im Büro sind. Wir nehmen die Talente da, wo sie sind. Es geht um Expertise und Know-how, nicht um Lokation», sagt Pflitsch.

Nun hat Terra Quantum einen neuen namhaften Investor gefunden: Investcorp. Wie viel die in Bahrain ansässige Investmentfirma in das Schweizer Start-up investiert, wird nicht bekanntgegeben. Für Pflitsch ist der Einstieg von Investcorp aber ein wichtiges Signal nicht nur für Terra Quantum, sondern auch für die Quantentechnologie.

Sicherheit im Quantenzeitalter

Investcorp interessiert dabei nicht zuletzt der Bereich Sicherheit und Verschlüsselung. Ein wichtiges Feld, sagt auch Markus Pflitsch. «Mit einem Quantencomputer kann jeder klassische Verschlüsselungsmechanismus geknackt werden», sagt er. «Denn mit seiner Rechenleistung kann er in kurzer Zeit alle möglichen Konfigurationen abbilden und die Lösung finden.» So müsse auch die Verschlüsselung mit quantenverschlüsselten Algorithmen und Protokollen aufrüsten. «Gerade für Finanztransaktionen oder den Austausch sensibler Daten. Hier sollten wir nicht warten, bis die Quantencomputer da sind.»

Blick ins Hauptquartier von Terra Quantum in St.Gallen. Bild: PD

Mit dem Geld der Investoren will Terra Quantum nun das Wachstum weiter vorantreiben. «Wir wollen Vorreiter bleiben, dafür braucht es Investitionen.» Und Leute in aller Welt. Terra Quantum brauche Leute im Verkauf und im Business Development für verschiedene Absatzmärkte, aber auch weitere Wissenschafter –und die brauchen Forschungsausrüstung. Terra Quantum forscht an weiteren Anwendungen der Quantentechnologie – und an Qubits, aus denen eines Tages der Quantencomputer gebaut werden soll. Wann der kommt, darüber scheiden sich noch die Geister, wie Pflitsch sagt. «Wir brauchen noch einige Jahre, bis ein Quantencomputer wirklich substanzielle Dinge tun kann.» Wie viele Jahre genau? «5+x.»

