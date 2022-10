St.Galler Industriefirma Gema hat den Neubau in Gossau gestartet

Pulverbeschichtung Grundstücksfläche von 20’000 Quadratmetern: Gema Switzerland liegt auf Kurs für ihre Züglete nach Gossau – im Sommer 2024 soll der topmoderne Neubau parat sein Nach der Firma Aepli Metallbau, die in der Sommerau direkt an der Autobahn A1 ihren neuen Hauptsitz errichtet, hat auch Gema Switzerland ihr Neubauprojekt gestartet. Nach dessen Fertigstellung werden rund 200 Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz zügeln. Der aktuelle Standort platzt aus allen Nähten. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Handbeschichtung mit einem Gerät der Gema Switzerland GmbH. Bild: PD

Die Überbauung des Industrieareals Sommerau direkt beim Autobahnanschluss Gossau kommt zügig voran. Seit Mitte 2021 zieht hier die Gossauer Firma Aepli Metallbau ihren neuen Hauptsitz samt Bürogebäude und zwei Produktionshallen hoch. Aepli hat das Areal mit einer Fläche von 100'000 Quadratmetern der Migros Ostschweiz abgekauft und nutzt gut einen Drittel davon für eigene Zwecke. Drei weitere Parzellen sind weiterverkauft worden, an die Gema Switzerland GmbH, die Huber Kunststoff AG und die Genossenschaft Metzgermeister St.Gallen und Umgebung.

Die grösste dieser drei Parzellen hat sich Gema gesichert, die Marktführerin für Anlagen und Geräte für industrielle Pulverbeschichtung ist. Am 22. September 2022 hat nun auch Gema in der Sommerau den Spatenstich gesetzt für ihren Neubau. Vorgesehen ist, hier ab Sommer 2024 die Pulverbeschichtungsgeräte und -anlagen zu entwickeln, zu montieren und in alle Welt zu verschicken.

Viel mehr Platz für Produktion, Montage und Logistik

Gema war seit 2018 auf der Suche nach einem neuen Standort. Denn das laufend gesteigerte Auftragsvolumen hat den bisherigen Produktionsstandort an der Mövenstrasse in St.Gallen-Winkeln über die Jahre an seine Kapazitätsgrenze gebracht. Seit einiger Zeit hat Gema gar Flächen bei Tobler Metallbau in der Nachbarschaft hinzugemietet.

In der Sommerau kann sich Gema nun auf einer Grundstücksfläche von 20'000 Quadratmetern neu aufstellen. Die Produktionsfläche wird im Vergleich zu heute deutlich ausgebaut, und alle Montagegruppen, die momentan über verschiedene Standorte verteilt sind, werden unter einem Dach vereint. Hinzu kommen Büroflächen sowie die Integration eines modernen Hochregallagers.

Spatenstich für den Neubau der Gema Switzerland GmbH in der Sommerau: (von links) Joas Läubli, Projektleiter der HRS Real Estate AG, der Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella, Karin Schena und Bruno Egger von der Gema-Geschäftsleitung, Claudio Merengo, Präsident der Gema-Gruppe, und Felix Mauchle von der Gema-Geschäftsleitung. Bild: PD (Gossau, 22. September 2022)

Auch das Labor wird deutlich grösser sein

Errichtet wird auch ein modernes Versuchs - und Kundenapplikationslabor, das rund 60 Prozent mehr Platz bieten wird als das aktuelle Labor und mit vier modernsten Beschichtungslinien ausgestattet wird. «Damit kann Gema die Beschichtungsversuche für ihre weltweite Kundschaft noch effizienter und praxisgerechter durchführen», schreibt das Unternehmen, das seit 2012 Teil ist des US-Konzerns Graco, ein weltweit führender Hersteller von Flüssigkeitsfördersystemen und -komponenten.

Gema beschäftigt in St.Gallen-Winkeln rund 200 Mitarbeitende sowie 350 weitere an acht eigenen Standorten im Ausland, darunter Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Grossbritannien, China und den USA. In über 60 weiteren Ländern sind Vertretungen für den Vertrieb der Gema-Produkte zuständig.

Wachstum dürfte weitergehen

Claudio Merengo, Präsident der Gema-Gruppe. Bild: PD

Claudio Merengo ist Präsident der Gema-Gruppe. Er sagt, das Unternehmen habe 2021 «ein gutes Wachstum» verzeichnet, und auch 2022 sei ein gutes Jahr. Wachstum bleibe ein Thema, und das Geschäft laufe rund und sei profitabel. Zum Vorteil gereichten dem Unternehmen seine Innovationskraft und dass es sehr diversifiziert sei und verschiedenste Branchen beliefere, von Architektur über Autoindustrie, Elektronik, Maschinenbau und Medizin bis zur Landwirtschaft.

Merengo sagt, mit dem neuen Produktionsstandort werde Gema die Fertigungs- und Logistikabläufe optimieren und den Produktions- und Forschungsstandort Ostschweiz weiter stärken. Auch setzt man, wie das Unternehmen schreibt, «auf höchste Umweltverträglichkeit». Seine benötigte Energie wird der Betrieb hauptsächlich mittels eigener Fotovoltaik gewinnen, und zur Minimierung der Emissionen wird das Gebäude mit Erdwärme beheizt.

Wurzeln reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück Die Wurzeln der Gema reichen zurück bis ins Jahr 1897, als Viktor Gehrig und Gottlieb Mannhart in Walenstadt eine Bauspenglerei gründeten. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Belegschaft auf 100 Personen angewachsen. 1955 zügelte die Firma nach St.Gallen und begann mit der elektrostatischen Lackierung von Deckenplatten. Seit 1984 arbeitet das Unternehmen am aktuellen Standort in Winkeln, der 2002 um einen Anbau erweitert wurde. Gema ist eine Wortschöpfung aus den jeweils zwei Anfangsbuchstaben der Nachnamen der beiden Firmengründer Gehrig und Mannhart. (T.G.)

Viel versprechende Talente anlocken

Mit dem Neubau sind unmittelbar keine zusätzlichen Arbeitsplätze verbunden. Wohl aber rüstet sich Gema dafür, wie bisher auch in der Zukunft punktuell neue Stellen zu schaffen, die das kontinuierliche Wachstum mit sich bringt. Merengo spricht von «sehr attraktiven Arbeitsbedingungen», die Gema in der Sommerau dank hochmoderner Infrastruktur und optimaler Anbindung bieten könne:

«Das soll auch künftig engagierte Talente überzeugen, Gema als Arbeitgeberin zu wählen.»

Weiter sagt Merengo: «Wir zählen auf junge Fachkräfte in Ergänzung zu unserem etablierten Personal, um neue Perspektiven und Aussenansichten in unser internationales Unternehmen zu bringen.» Das Unternehmen fördere und unterstütze junge, interessierte Mitarbeitende in ihrer beruflichen Entwicklung, denn: «Aus ihnen werden die künftigen Kompetenzträger und Führungskräfte, die Gema weiterhin erfolgreich im Markt positionieren.»

Bei Aepli Metallbau ist die Züglete im Gang Die Aepli Metallbau AG liegt mit ihrem Umzug in die Sommerau auf Kurs. Wie Verwaltungsratspräsident Roman Aepli sagt, wird gerade die erste Produktionshalle gezügelt. «In der letzten Septemberwoche 2022 waren die grossen Maschinen an der Reihe.» Ende Jahr soll die Produktion der zweiten Halle an den neuen Standort verlegt werden, und im Frühling 2023 folgen die Büros. Über den Geschäftsgang sagt Roman Aepli, «wir sind sehr zufrieden und haben eine gute Auslastung für 2023». Aepli Metallbau habe unter anderem auch zwei, drei grössere Aufträge gewonnen. «Wir sind froh über diesen Arbeitsvorrat», sagt Roman Aepli auch mit Blick auf die steigenden Zinsen. (T.G.)

