Prominenz UBS-Chefökonom Daniel Kalt kommt an den Thurgauer Wirtschaftstag Der Wirtschaftswissenschafter wird neben anderen Referentinnen und Referenten über das Thema «Generationen» sprechen. Thomas Griesser Kym 27.10.2022, 16.54 Uhr

UBS-Chefökonom Daniel Kalt wird am 1. Juni 2023 am Thurgauer Wirtschaftstag zu den Gästen sprechen. Bild: Claudio Thoma

«Generationen» – unter diesem Thema steht am 1. Juni 2023 in Weinfelden die erste Ausgabe von «Boom! Der Thurgauer Wirtschaftstag». Das neue Forum will sich bei seiner Premiere folgenden Fragen widmen: Was beschäftigt Unternehmerinnen und Unternehmer im Umgang mit verschiedenen Generationen? Was prägt das Handeln und Denken von Personen unterschiedlicher Alterskategorien im Unternehmensalltag? Was bedeutet der demografische Wandel für die Wirtschaft? Was sind die Erlebnisse beim Übergang einer Firma oder eines Bauernhofs auf die nächste Generation?