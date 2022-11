PREISÜBERGABE Stern-Garage erhält «Preis der Rheintaler Wirtschaft» Die Heerbrugger Stern-Garage erhielt den Preis der Rheintaler Wirtschaft. Bereits seit 20 Jahren sind auch die heute rund 70 Mitarbeitenden am Unternehmen beteiligt. 17.11.2022, 18.53 Uhr

Klaus Brammertz (links) ernennt die Stern-Garage von Klara und Bruno Bischofberger zum Unternehmen des Jahres 2023. Bild: PD

Die Stern-Garage sei nicht nur ein Stern der Rheintaler Wirtschaft. Es ist auch die erste Garage, die in 28 Jahren mit dem Preis der Rheintaler Wirtschaft ausgezeichnet wurde. Das sagte Jury-Präsident Klaus Brammertz, Präsident des Rheintaler Arbeitgeberverbandes bei der Verleihung der Siegerurkunde. Die 1954 von Ludwig Bischofberger gegründete Autowerkstatt bezog 1970 den Neubau in Heerbrugg und vertritt seit 1972 Mercedes-Benz. Damals schon ein Ritterschlag, sagte Brammertz. Durch die Übernahme der Zollgarage in Kriessern kam auch die Marke Mazda zum Unternehmen.

2024 wird die Stern-Garage in die stillgelegte Model-Liegenschaft in Au einziehen. Dafür investiert das Unternehmen 40 Millionen Franken. Zum Erfolg hätten die Mitarbeitenden massgeblich beigetragen, wie Brammertz weiter ausführte. Dies habe Inhaber Bruno Bischofberger früh erkannt und vor über 20 Jahren die Mitarbeitenden am Unternehmen beteiligt.

Als Preis nahm die Familie neben der Urkunde auch eine Fahne entgegen. Am Rheintaler Wirtschaftsforum im Januar wird wie üblich die Siegerskulptur überreicht. (red.)