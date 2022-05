Textilindustrie kämpft gegen Preisdruck, Sefar behauptet sich

Preisdruck «Unsere Produktion ist störungsfrei, und wir können liefern»: So behauptet sich die Ostschweizer Sefar-Gruppe in der gebeutelten Textilindustrie Ein Exportplus, das eigentlich keines ist, steigende Kosten und Preise, gestörte Lieferketten und Auftragsbestände, die gerne höher sein dürften – die Schweizer Textilindustrie hat an allen Ecken und Ende zu kämpfen. Erfolgreich unterwegs ist in diesem garstigen Umfeld die Sefar-Gruppe. Ihr neuer Chef Renato Luck erklärt, weshalb. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Riesige Sonnenschirme von Sefar schützen die Pilger im saudischen Medina. Die Schirme sind mit einem besonders schweren PTFE-Gewebe mit Fluorpolymerbeschichtung ausgerüstet und reduzieren die Umgebungstemperatur um mindestens 8 Grad Celsius. Bild: PD

Auf den ersten Blick sieht das Bild, das die Schweizer Textil- und Bekleidungsindustrie abgibt, gar nicht so übel aus. So ist beispielsweise ihre Kapazitätsauslastung im ersten Quartal 2022 weiter gestiegen, auf 84 Prozent. Damit hat sich dieser Indikator von seinem Tief, das er Mitte 2020 mit 72 Prozent erreicht hatte, weiter entfernt und dies kontinuierlich.

Erholt hat sich im April 2022 auch der Auftragsbestand, und die Beurteilung der allgemeinen Geschäftslage glitt zwar gegenüber März wieder leicht zurück, bleibt aber im positiven Bereich (siehe Grafik). Das heisst: Die Zahl der verarbeitenden Textil- und Bekleidungsfirmen, die ihre Geschäftslage als gut einstufen, überwiegt jene, die sie als schlecht bewerten.

Aber natürlich ist nicht alles eitel Sonnenschein – im Gegenteil. So hat sich der Auftragsbestand zwar verbessert, doch «ist er noch ausbaufähig», wie der Verband Swiss Textiles in seinem jüngsten Konjunkturbericht schreibt. So stellten im April dieses Jahres 26 Prozent der befragten Textil- und Bekleidungsfirmen einen zu kleinen Auftragsbestand fest und lediglich 8 Prozent einen zu grossen.

Das Exportplus ist teuer erkauft

Endgültig klar, dass auch Sand im Getriebe ist, belegt der nähere Blick auf die Exporte der Schweizer Textilindustrie. Diese zeigen für das erste Quartal 2022 zwar ein Plus von 5,2 Prozent auf 312 Millionen Franken. Das vermochte aber zum einen nicht die Einbussen der beiden rückläufigen Vorquartale wettzumachen. Und zum anderen steht dieser laut Swiss Textiles «freundlichen» wertmässigen Zunahme von 5,2 Prozent ein mengenmässiger Einbruch um 9,4 Prozent gegenüber.

Das Exportplus in Franken geht also auf massive Preissteigerungen zurück und nicht auf einen Mehrabsatz. Es ist denn auch der Anstieg der Preise, die Swiss Textiles als «die grosse Herausforderung für die Textil- und Bekleidungsbranche» erachtet. Und laut Umfrage rechnen die Unternehmen in den kommenden Wochen «mit einer weiteren Zunahme des Preisdrucks».

Gelungener Start in den Frühling – doch wie weiter?

Der Hintergrund: Die Coronapandemie hat Lieferketten gestört und Preissteigerungen verursacht. Der seit Ende April herrschende Lockdown in Schanghai hat diese Problematik verschärft, durch neue Lieferprobleme und weiter steigende Transportkosten. Der Ukraine-Krieg akzentuiert diesen Preisdruck, wie Swiss Textiles schreibt, und dies auch bei Energie und Rohstoffen.

Summa summarum sei der Branche der Start in den Frühling «trotz der schwierigen Umstände» gelungen, schreibt Swiss Textiles. Doch:

«Die Frage stellt sich, ob sie darauf aufbauen kann.»

Die Firmen rechnen laut Umfrage mit weiter steigenden Verkaufspreisen. Konkret gehen für die Monate Mai und Juli fast die Hälfte der Unternehmen (49 Prozent) von weiteren Preissteigerungen aus und kein einziges von Preissenkungen. Den höheren Preisen stehen eben auch höhere Kosten gegenüber.

Preisdruck als Gefahr für die Nachfrage

Und höhere Preise bergen das Risiko, dass die Nachfrage und damit der Absatz nachlässt. Swiss Textiles schreibt denn auch:

«Im Vergleich zum Jahresbeginn hat sich die Zuversicht der verarbeitenden Textil- und Bekleidungsbranche hinsichtlich der Bestellungen verringert.»

Besonders im März fielen die Bestellungserwartungen stark zurück. Im März sah es auch bei den Textilexporten wieder düster aus: Wertmässig nahmen sie lediglich noch um 0,2 Prozent zu, volumenmässig sackten sie um fast 20 Prozent ab.

Die Entwicklung lässt auch darauf schliessen, dass sich die Konsumentinnen und Konsumenten auf teurere Kleider einstellen müssen. So rechnen 71 Prozent der Unternehmen des Schweizer Textil- und Bekleidungsgrosshandels mit steigenden Preisen und 25 Prozent mit stabilen. Sinkende Verkaufspreise erwarten 4 Prozent. Oder vielleicht hoffen sie eher darauf, wie Swiss Textiles anmerkt.

Sefar produziert störungsfrei und kann liefern

Sefar-Chef Renato Luck. Bild: PD

Wie sieht es in der textilindustriellen Praxis aus? Anruf bei der Weltmarktführerin für technische Präzisionsgewebe, der Ostschweizer Sefar-Gruppe. Das Unternehmen hat in 28 Ländern 2900 Mitarbeitende, davon 780 in der Schweiz, ein Rekordjahr hinter sich und seit Mai 2022 mit Renato Luck einen neuen Chef.

Luck sagt, «wir hatten wiederum ein gutes erstes Quartal 2022 und sind weiterhin gut unterwegs». Die höheren Energiekosten und die teureren Rohstoffe, im Falle Sefars Polymere, seien auch für ihn «ein Dauerthema». Zudem störten die teils oder ganz geschlossenen Häfen in China die Lieferketten. Luck sagt aber:

«Wir profitieren davon, dass wir in Verkauf und Produktion global aufgestellt sind.»

Die Konsequenz: «Unsere Produktion ist störungsfrei, und wir können liefern.» Der neue Sefar-Chef weiss:

«Viele andere Firmen können nicht liefern. Wer aber liefern kann, der ist Gewinner.»

Deshalb gelinge es Sefar auch, höhere Kosten für Energie oder Rohstoffe an die Kundschaft weiterzugeben. «Wir tun dies auf eine sehr faire Art», sagt Luck.

Das sind Sefars Erfolgsfaktoren

Wie lautet das Erfolgsrezept? Zum einen hat Sefar in der Produktion praktisch die ganze Wertschöpfungskette im eigenen Haus: Innovationen beginnen bereits bei der Herstellung von Garnen und Geweben und gehen weiter über deren Veredelung bis zur Fabrikation kundenspezifischer Komponenten und Endprodukte. Einmal mehr macht sich die Übernahme der Monosuisse aus Emmenbrücke im Jahr 2009 bezahlt, der Weltmarktführerin polymerer Spezialgarne und Monofilamente für technische Anwendungen.

Zum anderen produziert Sefar in allen wichtigen Währungsräumen. Das verkürzt Transportwege und federt Wechselkurseffekte ab. Neben Garnen in Emmenbrücke produziert Sefar am Standort Schweiz Gewebe in Thal, Heiden und Wolfhalden. Weitere wichtige Werke stehen in Mexiko, den USA, in Rumänien, Thailand, Malaysia und China.

Zum dritten ist Sefar breit diversifiziert und beliefert Kundschaft in vielen Industrien. Sehr gut laufen laut Luck Produkte für die Prozessfiltration für die Pharmaindustrie, Umwelttechnik oder Lebensmittelhersteller. Mehr machen könnte man aktuell für die Autoindustrie, die besonders stark unter dem globalen Halbleitermangel leidet, was praktisch alle Autozulieferer zu spüren bekommen.

Der neue Chef ist guten Mutes

Insgesamt geht Luck davon aus, dass 2022 für Sefar wieder ein gutes Jahr wird. Ob es erneut ein Rekordjahr wird, könne man noch nicht abschätzen. Zu viel hänge davon ab, wie sich der Lockdown in China und der Ukraine-Krieg entwickelten. Renato Luck sagt:

«Wir setzen alles daran, unsere Ziele zu erreichen.»

