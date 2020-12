Achtung beim Parkieren von Pensionskassengeldern: Immer mehr Banken führen Gebühren ein

Wer sein Pensionskassengeld «zwischenlagern» muss, ist nicht unbedingt darauf angewiesen, ein herkömmliches Freizügigkeitskonto zu führen. «Ich empfehle für alle, die über einen Betrag von mehr als 5000 Franken verfügen können, sich genau zu überlegen, ob das Geld einfach gebührenpflichtig liegengelassen bleiben soll», sagt Maurice Pedergnana, Bankenprofessor an der Hochschule Luzern. Es gebe inzwischen zahlreiche Freizügigkeitsstiftungen, welche die Gelder in Wertpapieranlagen lenken. «Gerade im Hinblick auf die kommenden, wirtschaftlich wohl eher erfreulichen Jahre wird es sich lohnen, über einen beträchtlichen Anteil an Aktien im Freizügigkeitsdepot zu verfügen», sagt Pedergnana. Dies habe noch einen interessanten Nebeneffekt: «Der Ertrag aus Dividenden muss nicht versteuert werden. 100 Prozent der Dividende wird der Freizügigkeitsstiftung überwiesen. Hält man dieselbe Aktie im privaten Depot, wird einem die Verrechnungssteuer in Höhe von 35 Prozent der Dividende abgezogen.»

«Die Kunden schauen sich vermehrt nach Alternativen um», sagt auch Beat Bühlmann, Chef des Luzerner Vorsorgeunternehmens Finpension. «Das Interesse an einer Anlage von Freizügigkeitsgeldern in Wertschriften nimmt zu, wovon auch das Angebot unserer Freizügigkeitsstiftung profitiert.» Finpension führt seit 2017 eine Stiftung, welche eine Anlage von Freizügigkeitsguthaben in Wertschriften ermöglicht. Natürlich komme eine Anlage von Freizügigkeitsgeldern nur in Frage, wenn das Geld nicht so rasch wieder in eine Pensionskasse eingebracht werden müsse, sagt Bühlmann. «Die Situation diesbezüglich ist von Fall zu Fall verschieden und ermöglicht mehr oder weniger Gestaltungsspielraum durch den Vorsorgenehmer.»

Auch das Start-up Viac, das Vorsorgelösungen per App anbietet, hat Alternativen zum nahezu unverzinsten Freizügigkeitskonto. So zum Beispiel ein Konto mit 5 Prozent Aktien, das wie das Standardkonto kostenlos geführt wird, «damit die Mehrrendite nicht gleich von Gebühren weggefressen wird», wie CEO Daniel Peter erklärt. Die Idee dahinter sei, dass die 5 Prozent Aktien im Mehrjahresschnitt etwas zusätzliche Rendite liefern, ohne dass der Kunde grosse Risiken eingehen müsse. Peter weist zudem darauf hin, dass man das Vorsorgegeld bis zu sechs Monate lang in der alten Pensionskasse belassen kann und allenfalls dann direkt an die neue Pensionskasse überträgt. So profitiert man auf dem BVG-Anteil von der gesetzlichen Mindestverzinsung von 1 Prozent und spart sich den Aufwand für die Eröffnung eines Freizügigkeitskontos.