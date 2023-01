PAKETE Quickpack verteilt noch mehr Pakete - trotz schrumpfendem Markt Der St.Galler Postdienstleister Quickmail konnte den Umsatz 2022 steigern. Dies vor allem dank deutlich mehr ausgelieferten Paketen. Kaspar Enz 21.01.2023, 12.00 Uhr

Quickpac-Mitarbeitende sortieren Pakete. Vor allem während Corona wurden mehr Pakete ausgeliefert. Sandra Ardizzone / LTA

Die Paketpost hatte gerade während der Coronapandemie einen Boom erlebt. 2021 lieferte allein die Post 200 Millionen Pakete aus. Die Paketmengen waren auch 2022 deutlich über dem Niveau von vor der Pandemie, der Rekord wurde aber wohl nicht erreicht. Anders die St.Galler Quickmail Gruppe. Ihre Paketdienst Quickpac lieferte 2022 5,1 Millionen Pakete aus, 1,7 Millionen mehr als im Vorjahr. «Damit hatten wir die höchste Wachstumsrate aller Paketdienste der Schweiz. Das ist umso bemerkenswerter, weil der Paketmarkt insgesamt um 5 Prozent rückläufig war», sagt Verwaltungsrat Milo Stössel laut einer Mitteilung des Unternehmens.

Drei neue Depots eröffnet

Dieses Wachstum war nicht zuletzt die Folge hoher Investitionen. Quickpac eröffnete im Lauf des Jahres Depots in St. Gallen, Ostermundigen und Ebikon . So habe Quickpac die Anzahl der erreichten Haushalte in der Schweiz auf 52 Prozent steigern können. In der Deutschschweiz würden sogar 71 Prozent aller Haushalte erreicht, teilt Quickmail weiter mit. «Nach dem hohen Wachstum der letzten Jahre werden wir jetzt stärker an der Profitabilität arbeiten», sagt Stössel.

Das Wachstum bei Quickpac hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Quickmail Gruppe ihren Umsatz um 6 Millionen auf 79 Millionen Franken erhöhen konnte. Die Zahl der beförderten adressierten Briefe, Mailings und Kataloge ging nämlich um gut sechs Prozent auf 98 Millionen zurück. Ursache sei vor allem der Papiermangel gewesen, heisst es in der Mitteilung von Quickmail. Gut gestartet seien hingegen die «Quickflyer unadressiert». CEO Christof Lenhard hofft mit diesem neuen Produkt weiter zu wachsen.

Grosse Elektroflotte

Quickmail wurde 2009 als erster privater Postdienst gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen neben 191 Festangestellten und 3200 Teilzeitmitarbeitende in der Zustellung. 2019 ging daraus der Paketdienst Quickpac hervor. Dieser beschäftigt heute über 300 Mitarbeitende zu 258 Vollzeitäquivalenten. Quickpac liefert die Pakete mit 290 Elektroautos aus.