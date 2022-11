Onlineversicherer Internationalisierung: Helvetia lanciert Smile auch im Ausland Der Versicherer Helvetia lässt den Worten Taten folgen und rollt das Geschäftsmodell des Onlineversicherers Smile in Österreich aus. Mit grossen Ambitionen. Thomas Griesser Kym 01.11.2022, 10.31 Uhr

Logo der Helvetia am Hauptsitz in St.Gallen. Der Versicherer rollt die Onlinetochter Smile nun auch im Ausland aus. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY (1. Oktober 2019)

Im März 2022 hat es Helvetia-Chef Philipp Gmür angekündigt: Der führende Schweizer Onlineversicherer Smile soll auch im Ausland Fuss fassen. Wie geplant erfolgt nun der Start in Österreich, und 2023 will man Smile auch in Spanien lancieren. Weitere europäische Ländermärkte sollen schrittweise folgen.