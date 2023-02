Raiffeisen Thurgau im Hoch und die schwierige Suche nach dem Koch

Ökonomie Mehr Zins für Sparer und die Suche nach dem Koch: Raiffeisen Thurgau und das Gewerbe über Baustellen Die Thurgauer Raiffeisenbanken haben dank höherer Zinsmarge mehr verdient – davon sollen jetzt auch die Sparerinnen und Sparer profitieren. Das Gewerbe wiederum treibt der Fachkräftemangel um, wie an seinen Betrieben exemplarisch Gastronom Markus Ritzinger aufzeigt. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Raiffeisen-Thurgau-Präsident Reto Inauen (Mitte) flankiert von Gewerbepräsident Hansjörg Brunner (links) und Gastronom Markus Ritzinger. Bild: Arthur Gamsa (Frauenfeld, 9. Februar 2023)

«Alle Banken in der Schweiz haben ihre Margen ausweiten können.» Das sagt ohne Umschweife Reto Inauen, Präsident des Verbands der Thurgauer Raiffeisenbanken. Dies als Folge der Zinswende, und viele Geldinstitute haben ihre Sparzinsen bereits erhöht - die einen wenig, die anderen weniger. Dass noch Luft nach oben besteht, weiss auch Inauen. Er rechnet mit weiteren Zinserhöhungen für Sparerinnen und Sparer, wenn im März 2023 die Schweizerische Nationalbank ihren Leitzins wie von Ökonomen allgemein erwartet von 1,0 auf 1,5 Prozent anhebt, und im Juni könnte ein weiterer, vielleicht halb so grosser Schritt folgen. Raiffeisen zahlt aktuell auf dem Sparkonto im Schnitt 0,25 Prozent.

Trotz aller Turbulenzen und allen wirtschaftlichen und politischen Unbills haben die 14 Thurgauer Raiffeisenbanken 2022 ihre Hypothekarforderungen, die 96 Prozent aller Ausleihungen ausmachen, um 3,7 Prozent auf fast 14 Milliarden Franken erhöht. Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft als wichtigster Ertragspfeiler stieg um 4 Prozent auf 146 Millionen Franken. Dahinter steht zum einen das Volumenwachstum bei den Hypotheken und zum anderen die erwähnte Ausweitung der Zinsmarge. Die Stagnation der Kundeneinlagen, die wichtig sind zur Refinanzierung der Ausleihungen, sieht Inauen gelassen: 2021 seien die Einlagen um starke 5,7 Prozent gestiegen, weil Raiffeisen anders als andere Banken der Kundschaft kaum Negativzinsen abverlangt hatte, was zu einem kräftigen Zustrom geführt habe. Das habe sich nun mit der Zinswende beruhigt.

Abgenommen hat wegen der Börsenschwäche das Depotvolumen, und zwar um 9,3 Prozent auf 2,5 Milliarden Franken. Und dies, obwohl die Thurgauer Raiffeisenbanken auch 2000 neue Depots eröffnen und ein Neuvolumen von 6 bis 7 Prozent des Bestands verzeichnen konnten. Inauen sagt: «Manche Leute haben die tiefen Kurse auch zu Käufen an der Börse genutzt.»

Dass sich das Hypothekenwachstum wegen des Zinsanstiegs abschwächen könnte, glaubt Ineichen nicht. Eher schon wegen des knappen Angebots an Immobilien. Gröbere Probleme auf breiter Front sieht er im Thurgau auf die Haus- und Wohnungseigentümer auch nicht zukommen. An die Adresse der Mieterinnen und Mieter aber sagt Inauen: «Wenn der Referenzzinssatz steigt (was er 2023 erstmals in seiner 13-jährigen Geschichte tun dürfte, red.), dann verteuert das auch die Mieten, und zudem steigen die Nebenkosten wegen der höheren Energiepreise.»

Nachteile bei den Arbeitszeiten

An der Medienorientierung im Restaurant US-MEX in Frauenfeld zugegen waren auch der Thurgauer Gewerbepräsident Hansjörg Brunner und Gastgeber Markus Ritzinger, Geschäftsführer und Mitinhaber der Gastronomiegruppe 2B Family, zu der unter anderem die US-MEX-Restaurants gehören. Was die beiden Gewerbler besonders umtreibt, ist der Fachkräftemangel.

Ritzinger sagt, als Unternehmen, das schon länger am Markt (seit 1995) sei, habe man «starke Teams aus qualifizierten, leistungsbereiten und oft auch flexiblen Mitarbeitenden». Auch während der Pandemie habe man niemanden aus wirtschaftlichen Gründen entlassen, und man könne Beschäftigte bei Bedarf zwischen den verschiedenen Betrieben abtauschen. Die 2B-Family-Gruppe zählt insgesamt 140 Mitarbeitende.

Momentan könne man alle Stellen besetzen, namentlich sei es aber schwierig, gelernte Köchinnen und Köche zu finden. Folge laut Ritzinger: «Wir konzentrieren uns vorläufig auf unsere bestehenden Betriebe und investieren in diese. Weitere Expansionsgedanken sind ebenso zurückgestellt wie Ideen für Weiterentwicklungen unserer Gastronomiekonzepte.»

Oft ist zu hören, in Branchen wie Gastronomie, Detailhandel oder Handwerk sei die Arbeit streng, werde zu gering entlöhnt usw. Ritzinger räumt Nachteile der Arbeitszeiten ein, «viel am Abend und am Wochenende. Dafür haben unsere Leute frei, wenn andere arbeiten.» Und der Lohn? «Die Lohnsituation wird teils auch schlecht geredet», sagt der Gastronom. Und: «Wir bieten attraktive Packages.»

«Eine Lehre ist eine gute Grundlage»

Hansjörg Brunner sekundiert: Die Löhne im Gewerbe seien nach einer Lehre gut, aber man stehe auch in Konkurrenz zur öffentlichen Verwaltung, die auch gut zahle. Brunner setzt auf Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden, in die man ebenso investieren müsse wie in die Technologie, Stichwort Digitalisierung. «Eine Lehre ist eine gute Grundlage, um nachher weiterzugehen», sagt Brunner, und auch unter den Mittelschulabgängern habe es ein Reservoir an jungen Leuten, die Firmen mit Praktika relativ schnell in den Arbeitsprozess integrieren könnten, zumal ein Teil der Maturandinnen und Maturanden erst mal genug habe von der Schule.

Um Schülerinnen, Schülern und Eltern eine Lehre schmackhaft zu machen, gibt es im Kanton seit zwölf Jahren die Berufsmesse Thurgau. Und der Gewerbeverband treibt das Projekt Berufsbildungscampus Ostschweiz mit Brunner als Stiftungsratspräsident voran, für überbetriebliche Kurse und weitere Bildungsangebote. «11 Branchenverbände mit 22 Berufsbildern haben schon ihre Teilnahme zugesagt.» Brunner hofft auf kantonale Fördergelder im Umfang von 20 Millionen Franken aus dem Erlös des Börsengangs der Thurgauer Kantonalbank. Das Stimmvolk entscheidet am 18. Juni 2023.

