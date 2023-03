Gastronomie und gutes Wetter lassen Ramseier wachsen

Obstverarbeitung Reiche Ernte und ein erfolgreiches Jahr: Gastronomie und Wetter lassen Ramseier wachsen Ramseier mit einer grossen Mosterei im thurgauischen Oberaach fliegt mit der Swiss aus der Pandemie. Gesamthaft habe man letztes Jahr vom warmen Wetter im Frühsommer und Sommer und einer positiven Entwicklung im Gastronomiemarkt profitiert. Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anlieferung von frischem Mostobst in der Mosterei in Oberaach. Bild: Reto Martin

Ramseier Suisse AG betreibt in Oberaach eine der grössten Mostereien der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Sursee hat letztes Jahr laut einer Mitteilung einen Bruttoumsatz von 160 Millionen Franken erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 2,5 Prozent. Die Produktion der Getränkeeinheiten konnte im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 239 Millionen Einheiten erhöht werden, teilt der zur Fenaco-Gruppe gehörende Hersteller von Erfrischungs-, Obst- und Fruchtsaftgetränken mit. Die Markenprodukte um die Marken Ramseier, Sinalco, Elmer oder der neu lancierte Eistee SuperT konnten 2022 ein Umsatzwachstum von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaften.

Gesamthaft habe man letztes Jahr vom warmen Wetter im Frühsommer und Sommer und einer positiven Entwicklung im Gastronomiemarkt profitiert, heisst es weiter. Zum Erfolg beigetragen hat aber auch der Swiss-Auftrag: Seit 2021 stellt Ramseier das Swiss-eigene Mineralwasser «Swiss Altitude 1150» in Elm her. Weil letztes Jahr nach der Pandemie wieder mehr geflogen wurde, erhöhte sich auch das Volumen für Ramseier. Der Vertrag wurde kürzlich bis 2026 verlängert.

Umsatz gesteigert

Christoph Richli, Geschäftsführer der Ramseier, zieht positive Bilanz: «Wir sind stolz darauf, dass wir trotz des sehr schwierigen Marktumfeldes mit einem sich wieder der Zeit vor der Coronapandemie annähernden und damit rückläufigen Retailgeschäft sowie der Anfang 2022 noch geltenden Coronamassnahmen in der Gastronomie unseren Umsatz weiter steigern konnten.»

Blick in die vollen Lager von Ramseier in Sursee, wo sich Edelstahltanks mit Mostkonzentrat befinden. Bild: Pius Amrein (10. 11. 2020)

Weiter heisst es in der Mitteilung, dass Ramseier im Februar die Erklärung von Mailand mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen unterzeichnet hat. Im Rahmen dieser Erklärung verpflichtet sich Ramseier dazu, den Zuckergehalt des Gesamtsortiments zu überprüfen und gemäss der Vereinbarung auszurichten. Der Trend der energieärmeren Ernährung werde von der Ramseier im Rahmen der Planung von Neuheiten im Markenbereich schon seit mehreren Jahren berücksichtigt.

Weniger Zucker ist der Trend

Das Innovationsteam forsche kontinuierlich an neuen Rezepturen. Dank dieser Entwicklungen habe man den Energiegehalt pro Liter Getränk in den letzten Jahren in verschiedenen Produkten weiter senken können und neue Produkte wie den Eistee SuperT lanciert. «Wir werden in den nächsten Jahren unsere Innovationspolitik weiterführen und die sich wandelnden Bedürfnissen einer nachhaltigen sowie energieärmeren Ernährung der Schweizer Bevölkerung einbeziehen», betont CEO Richli. (bor/mim)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen