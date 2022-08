Thurgauer Flussreiseanbieter sind auf Niedrigwasser vorbereitet

Zahlreiche Rohstoffe erlebten zuletzt merkliche Preiskorrekturen. Laut Alexander Koch von Raiffeisen Economic Research ist auch der Ölpreis wieder unter die 100-US-Dollar-Marke gesunken. Ein Preisrückgang in den letzten beiden Monaten um über 15 Prozent hat vor allem in den USA die Kraftstoffpreise kräftig sinken lassen. In den europäischen Nachbarländern ist das auch zu spüren, wenn auch nicht so stark wegen der knappen Raffineriekapazitäten. Koch führt weiter aus, dass an den Schweizer Tankstellen kaum eine Preisbewegung wahrnehmbar sei, und dies, obwohl der Schweizer Franken gleichzeitig wieder an Stärke gewonnen habe. Der Grund sieht er in der Beschaffungsstruktur. In der Schweiz gibt es nur die Raffinerie in Cressier, die gemäss Betreiberangaben rund 25 Prozent der in der Schweiz verbrauchten Erdölprodukte bereitstellt. Der Rest wird aus dem Ausland bezogen. Die Einfuhr erfolgt dabei zu einem grossen Teil über die Rheinschifffahrt. Und wie bereits 2018 führt die anhaltende Trockenheit zu aussergewöhnlich tiefen Pegelständen. Koch erklärt, die Schiffe könnten derzeit zwar noch verkehren, allerdings nur noch mit einem stark reduzierten Ladevolumen. Während sich die internationalen Frachtraten zuletzt nahezu halbiert hätten, seien die Frachtpreise Richtung Basel auf ein neues Allzeithoch angestiegen, was die Kraftstoffpreise in der Schweiz vergleichsweise hochhalte.