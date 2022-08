So wandelt Beat Imwinkelried das frühere Aston-Martin-Autohaus um

Niederwil «Wir verkaufen keine Autos. Wir verkaufen Träume»: Unternehmer Beat Imwinkelried will das ehemalige Aston-Martin-Autohaus in einen Begegnungsort rund ums Thema Luxusautos verwandeln Per Anfang 2022 hat Luxusautohändler Beat Imwinkelried das markante und edle Autohaus in Niederwil übernommen, in dem zuvor Aston Martin St.Gallen gewirkt hatte. Nun spricht der Basler Unternehmer erstmals über seine Pläne. Neben Autos und zugehörigen Services ist auch die Rede von Kunst und Mode, von Design und Diskussionsabenden. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Unternehmer Beat Imwinkelried im ersten Stock des Autohauses in Niederwil. Der Standort firmiert als B.I. Collection SG AG. Bild: Tobias Garcia (Niederwil, 29. August 2022)

Der Basler Unternehmer Beat Imwinkelried ist Gründer und Chef der B.I. Collection. Er handelt mit Luxusautos und besitzt Standorte in Urdorf, Reinach, Gstaad und Basel. Ferrari, Maserati, Bugatti, Mercedes-Benz und Porsche, das ist seine Welt. Und seit Anfang 2022 ist er Eigentümer jenes Autohauses in Niederwil, in dem zuvor Aston Martin St.Gallen domiziliert war. Das kantige, weiss getünchte Gebäude mit viel Glas ist von der Autobahn A1 aus nicht zu übersehen.

Imwinkelried hat die Immobilie mitsamt 95 Prozent des Mobiliars in einem Bieterverfahren und mit Genehmigung des Nachlassrichters erworben. Die früheren Besitzer, die beiden Ostschweizer Unternehmer, Mediziner und einstigen Aston-Martin-Händler Andreas Bänziger und Florian Kamelger, waren an einem Streit mit dem englischen Luxusautohersteller zerbrochen und aus dem Geschäft ausgestiegen.

Ein neuer geografischer Standort in der Ostschweiz, eine zusätzliche Automarke – auf den ersten Blick scheint klar, warum sich Imwinkelried das Gebäude einverleibt hat. Doch er dementiert. Nachdem ihn im September 2021 der Sachwalter der zahlungsunfähigen Gesellschaften der beiden Vorbesitzer kontaktiert hatte, sei sein Interesse an einem Ausbau seines Portfolios zunächst gering gewesen. Aber Imwinkelried sagt:

«Dann habe ich das Gebäude angeschaut und mir gesagt: Das passt doch gut in meine B.I. Collection.»

Drinnen Luxus auf vier Rädern, veredelt vom Mailänder Designer Zagato, draussen das beschauliche Dorf Niederwil. Bild: Tobias Garcia (Niederwil, 29. August 2022)

Auf der Suche nach dem individuellen Erlebnis

Jetzt steht Imwinkelried im ersten Stock des Gebäudes und sagt:

«Wir verkaufen keine Autos. Wir verkaufen Träume. Und Erlebnisse.»

Und dafür sei die Immobilie ein perfekter Ort. In der Tat wähnt man sich nicht in einem konventionellen Autoshowroom. Das Innere könnte mit seinen edlen Materialien und Lithografien auch als Kunsthaus oder Galerie durchgehen.

Und genau dies will sich Imwinkelried zu Nutzen machen. Neben der Präsentation von Luxusautos setzt er am Standort Niederwil künftig auf zusätzliche Pfeiler. Dazu zählen Vertriebspartnerschaften mit speziellen Autoherstellern von Kleinstserien und mit Automobildesignern im oberen Segment.

Drei Verträge für solche Partnerschaften sind bereits unterzeichnet respektive auf gutem Weg, mit dem Mailänder Designbüro Zagato, mit dem Turiner Designer und Kleinstserienhersteller Paolo Garella sowie mit dem Kleinstserienhersteller De Tomaso, der nach einer Insolvenz von einem chinesischen Investor wiederbelebt wurde und aktuell in Deutschland am Nürburgring eine Produktion aufbaut.

Die Preise für Luxusautos solcher Spezialhersteller oder an die ein Designer Hand angelegt hat, erklimmen schnell Millionenhöhe. Daraus ergibt sich auch, welche Klientel Imwinkelried in erster Linie im Visier hat:

«Autoenthusiasten und Sammler.»

Deren Interesse geht weit über den reinen Autokauf hinaus, wie Imwinkelried weiss. Solche Kunden – «in Europa grossmehrheitlich Männer» – suchten das individuelle Erlebnis. Und so will Imwinkelried beispielsweise Reisen zum Designer Zagato anbieten, wo der Kunde zusammen mit dem Chef Andrea Zagato persönlich sein Auto konfigurieren und am Ort Farbe, Felgen oder das Leder aussuchen kann.

Beat Imwinkelried posiert am Steuer eines Aston Martin. Bild: Tobias Garcia (Niederwil, 29. August 2022)

Das Luxusautohaus der offenen Türen

In Niederwil selbst kann sich Imwinkelried die Lancierung neuer Automodelle vorstellen. Oder eine Zusammenarbeit mit Verlagen, die Bücher über Luxusautos herausgeben. Weitere Ideen sind, den Showroom mit Kunst und hochwertiger Mode anzureichern. Oder Foren und Diskussionsabende zu veranstalten. Dabei ist Imwinkelried eins wichtig:

«Das Autohaus in Niederwil soll nicht einer exklusiven Kundschaft vorbehalten sein, sondern ein Begegnungsort für alle. Jeder ist willkommen, auch Familien mit Kindern.»

Zum Geschäft gehören sodann allerlei Services rund ums Automobil. Die Palette reicht vom Einlagern von Autos über Concierge- und Sammlerservices bis zu Unterhalt und Reparaturen von Autos der Marke Aston Martin. Nach dem Bruch mit den Vorbesitzern des Standorts hatte Imwinkelried Interesse geäussert gegenüber dem englischen Hersteller.

Dieser hat mittlerweile, wie es nach einem Besitzerwechsel üblich ist, die Werkstatt, Systeme, Spezialwerkzeuge und Ausbildung der Mechaniker überprüft. Dieses Audit sei «sehr positiv verlaufen», sagt Imwinkelried und äussert sich zuversichtlich, mit Aston Martin bald einen Vertrag als offizieller Reparaturbetrieb unterzeichnen zu können.

Zum Vorteil gereicht dem Niederwiler Standort, der neu als B.I. Collection SG AG firmiert, dass man neben dem Gebäude auch das Kernteam der Mitarbeitenden sowie alle Spezialwerkzeuge und Ersatzteile übernehmen konnte. Zudem ist der frühere Verkaufsleiter Patrick Bertschi als Geschäftsführer zurückgekehrt, und auch Roger Neuweiler, laut Imwinkelried der Technikexperte in der Schweiz für Aston-Martin-Autos schlechthin, ist wieder an Bord.

Blick in die Werkstatt der B.I. Collection SG. Bild: Tobias Garcia (Niederwil, 29. August 2022)

Luxusautos erweisen sich als krisenresistent

Das qualifizierte Team aus insgesamt sieben Mitarbeitenden ist laut Imwinkelried ein Baustein, um das Vertrauen der Kundschaft in den Standort wieder zu festigen. Zwar habe man in Niederwil seit Anfang 2022 bereits gut 160 Services an Aston Martins ausgeführt, aber noch hielten sich einige Kunden zurück, vor allem auch beim Einlagern ihrer Fahrzeuge.

Im Mai führte die B.I. Collection SG zudem einen Kundenevent durch, der «sehr gut besucht» gewesen und «eine gute Resonanz» zur Folge gehabt habe, sagt Imwinkelried:

«Die Nachfrage ist sehr gross, und die Leute haben gesehen, dass sie die gleichen Ansprechpartner haben wie bisher.»

Sich bei Aston Martin auch als Autohändler zu bewerben, davon hat die B.I. Collection SG jedoch abgesehen. Imwinkelried sagt:

«Wir wollen den Raum offenhalten für das Individuelle.»

Und wenn jemand einen Aston Martin erwerben möchte? «Dann beschaffen wir diesen auf Wunsch über einen anderen Schweizer Aston-Martin-Händler.»

Pandemie, Ukrainekrieg, Energieknappheit, Inflation – was machen solche Ereignisse mit dem Luxusautomarkt? «Dieser erweist sich wie andere Märkte für Luxusgüter als krisenfest», sagt Imwinkelried. Mit anderen Worten: Viele Leute haben derart viel Geld, dass sie gegenüber Krisen finanziell praktisch unempfindlich sind. Und:

«Bei gewissen Sammlerautos gehen die Preise durch die Decke.»

Imwinkelried sagt aber auch, es gebe Leute, die bestellte Luxusautos wieder abbestellten mit dem Argument, es sei wegen des Kriegs jetzt nicht die richtige Zeit für solche Ausgaben.

«Die Elektrifizierung zieht auch im Luxusautomarkt ein»: Beat Imwinkelried. Bild: Tobias Garcia (Niederwil, 29. August 2022)

Und wie fühlt sich Imwinkelried beim Hinweis, Luxusautos seien extrem durstige Treibstoffverbraucher und auf der Energieetikette oft in der schlechtesten Effizienzkategorie G gelistet? Imwinkelried ist sich dessen bewusst, sagt aber:

«Vor allem Sammlerautos werden sehr wenig bewegt.»

Und: «Die Elektrifizierung zieht auch im Luxusautomarkt ein.» Weil auch bei solchen Herstellern die Umwelt ein Thema sei. Und weil die Kunden dies wünschten.

